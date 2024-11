Staking - jak na pasivní příjem z kryptoměn?

Jak funguje staking kryptoměn

Staking je součástí celého kryptoměnového ekosystému, který funguje na bázi konsenzu Proof of Stake. Uživatelé v tomto případě uzamknou své kryptoměny do blockchainu, čímž jednak získají nárok na pravidelné odměny a za druhé zvýší zabezpečení celé sítě. Díky tomuto uzamknutí se podílejí na schvalování transakcí, za což jsou následně odměněni nově vygenerovanými mincemi.

Odměny v tomto případě fungují podobně jako dividendy u akcií. Investorům jsou pravidelně vypláceny, přičemž pokud i tyto odměny budou okamžitě uzamykat a zvětšovat tak svou pozici, efekt složeného úročení jim pomůže k vybudování čím dál rychleji rostoucí hodnoty jejich aktiv.

Princip fungování Proof of Stake a stakingu | foto: BitPanda

Proof of Stake a Proof of Work z hlediska stakingu

V krypto odvětví nyní existuje více metod pro ověřování a zapisování transakcí do blockchainu. Nejvíce využívané a známé jsou však tyto dvě:

· Proof of Stake (PoS): Konsenzus Proof of Stake funguje dalo by se říci výše uvedeným způsobem. Držitelé mincí uzamykají svá aktiva do blockchainu na dobu dle jejich preferencí, za což následně získávají pravidelně vyplácené odměny. Tento mechanismus je méně energeticky náročný než následující Proof of Work. Mezi kryptoměnové sítě, které jsou na Proof of Stake postavené, se řadí například Ethereum nebo třeba Solana.

· Proof of Work (PoW): Proof of Work na druhou stranu vyžaduje výrazně vyšší výpočetní výkon (a tedy i spotřebu energie), který využívá k ověřování transakcí. Těžaři v tomto případě soutěží o to, kdo jako první najde správný klíč k vyřešení matematického problému. Jakmile se to povede, daný těžař obdrží odměnu v podobě nových mincí. Jako příklad můžeme uvést největší kryptoměnu na světě Bitcoin. Zde je nutné zmínit, že kryptoměnové sítě založené na Proof of Work nenabízí žádnou formu pasivního příjmu, který naleznete u výše uvedeného Proof of Stake. To může být jejich značnou nevýhodou.

Crypto All-Stars nabízí zisky až 482 % i pasivní příjem

Jako příklad projektu, který staking nabízí, lze uvést Crypto All-Stars ($STARS) - nový meme coin, který dokázal od prvních investorů vybrat již více než 3,3 milionů dolarů v předprodeji. Tato kryptoměna se do hledáčku zájemcům dostala především díky svému systému pro staking, který aktuálně nabízí zhodnocení cca 482 % ročně.

Platforma včetně odhadovaných odměn pro staking u projektu Crypto All-Stars | foto: www.https://cryptoallstars.io/cz

V rámci Crypto All-Stars se investoři totiž budou moci zapojit do tzv. Meme Vaultu, protokolu, který umožní stakovat všechny nejznámější meme mince pod jednou střechou. Aby mohli uživatelé získat nejvyšší možné zhodnocení využíváním Meme Vaultu, je třeba, aby vlastnili nativní tokeny $STARS.

Tokenomika projektu, která investorům sděluje informaci o celkové alokaci tokenů v rámci daného blockchainového ekosystému, je poté rozdělena na následující kategorie:

Předprodej : 20 %

: 20 % Předprodejní staking : 25 %

: 25 % Marketing : 20 %

: 20 % CEX/DEX : 10 %

: 10 % Ekosystém Meme Vault: 25 %

Tyto alokace tak mohou poskytnout prvotní náhled do fungování celého projektu. Investorům například poskytují informaci o tom, že přesně 25 % celé nabídky tokenů $STARS bude směřovat do fondu odměn pro předprodejní staking, přičemž stejné množství se přesune také do ekosystému Meme Vaultu, skrze který je možné staking nejlepší meme coinů aktivovat.

Závěr

Možnosti kryptoměnového odvětví a projektů v něm zařazených nejsou ani v tomto momentě zcela probádané. Mezi hlavní lákadla se však u vybraných kryptoměn zařazuje staking, který nabízí možnost vybudování pasivního příjmu. Meme coiny však mohou být velmi volatilní, proto byste do nich neměli investovat více, než si můžete dovolit ztratit.