Společnost Huawei obhájila svou pozici mezi nejlepšími zaměstnavateli

Top Employers Institute je celosvětově uznávanou autoritou v oblasti certifikace personálních a pracovních postupů a působí ve 131 zemích světa. Certifikace je udělována na základě výsledků rozsáhlého průzkumu osvědčených postupů v řízení lidských zdrojů, který hodnotí organizace v šesti klíčových oblastech: strategie práce s lidmi, pracovní prostředí, získávání talentů, vzdělávání a rozvoj, diverzita, rovné příležitosti a začleňování a péče o zaměstnaneckou pohodu. Hodnocení je podloženo důkazy a následně prochází přísným nezávislým auditem.
„Toto ocenění je důkazem odhodlání našich zaměstnanců a našeho společného závazku vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se každý cítí oceněn, podporován a motivován. Ocenění Top Employer v České republice odráží odhodlání našeho týmu a naše neustálé úsilí o zlepšování zkušeností zaměstnanců v celé společnosti,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei Technologies (Czech).
Huawei patří mezi společnosti, které dlouhodobě prokazují silné propojení mezi strategií práce s lidmi a obchodními cíli. Certifikace pro rok 2026 tak navazuje na předchozí úspěšná ocenění a potvrzuje stabilní postavení Huawei mezi nejlepšími zaměstnavateli nejen v České republice, ale i v rámci evropského regionu, kde získalo ocenění dalších 15 poboček společnosti Huawei, a to z Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Irska, Nizozemska, Portugalska, Polska, Rumunska, Španělska, Švýcarska, Švédska a Turecka.
Adrian Seligman, CEO institutu Top Employers, k ocenění uvádí: „Certifikace společnosti Huawei jako Top Employer 2026 v České republice odráží jejich konzistentní závazek vytvářet prostředí podporující vysoký výkon, růst zaměstnanců a dlouhodobou udržitelnost organizace. Huawei prokazuje silnou strategickou práci s talenty a důraz na kontinuální zlepšování HR procesů.“
Certifikace na úrovni jednotlivých zemí poskytuje organizacím přístup k mezinárodnímu srovnání, odborné validaci a doporučením vycházejícím z dat. Pro Huawei zároveň znamená posílení pověsti atraktivního zaměstnavatele, kvalitnější strategické řízení lidských zdrojů a možnost stát se součástí mezinárodní komunity certifikovaných zaměstnavatelů.
V roce 2025 bylo programem Top Employers certifikováno téměř 2 500 společností ve 131 zemích, které dohromady pozitivně ovlivňují více než 14 milionů zaměstnanců po celém světě.