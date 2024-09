Software hory přenáší aneb Jak fungují týmy Unicorn Software Factory

Cílem společnosti Unicorn Software Factory je poskytovat standardizovaná a opakovatelná softwarová řešení a související služby.

Software je všude kolem nás a ať chceme nebo nechceme, je součástí našich životů. Firmy, veřejné a státní instituce i jednotlivci potřebují software stejně tak, jako třeba elektřinu. Bankovnictví, energetika, výroba, zdravotnictví, věda, vzdělávání, média, sport nebo zábava. Zkrátka, co si vzpomenete, bez softwaru nejde. Unicorn úspěšně realizuje softwarové projekty po celém světě. A protože to dělá ve velkém, tak potřebuje továrnu – Unicorn Software Factory.

Unicorn Sofware Factory je síť továren na software se všemi atributy, které byste čekali. Software se vyrábí ve velkém ve více než 60 týmech, ve 14 městech a 3 zemích. Jednotlivé zakázky se přidělují realizačním týmům prostřednictvím transparentní Burzy řešení (Solution Exchange). Společnost se zaměřuje více na výsledné produkty a meziprodukty než na činnosti, kterými se vyrábí. Na výrobní lince vytváříme z komponent v hierarchicky uspořádaných vrstvách z licencované Digitální platformy Unicorn Universe, kterou dodává sesterská společnost Unicorn Solutions.

Digitální platforma Unicorn Universe integruje stabilní a ověřené produkty dostupné na trhu a dodržuje světové a obecně platné odvětvové standardy. Vše, co potřebujeme a na trhu se to v námi požadované kvalitě koupit nedá, Unicorn Solutions ve spolupráci s námi vyrobí a naši Digitální platformu tak rozšíříme.

V Unicorn Software Factory nerozlišujeme, jestli pracujeme na koncovém řešení pro korporátní zákazníky Unicornu, anebo na sadě dílčích komponent, které budou použity jindy, jinde a někým jiným. V příměru ke stavebnictví lze říci, že stavíme domy a města, ale také vyrábíme nové cihly a tvárnice a když je potřeba, tak i nástroje a výrobní prostředky včetně postupů, jak lépe efektivně stavět. Stejně tak postupoval Elon Musk, když stavěl továrnu na výrobu Tesly. Všechny dodávky jsou doprovázeny standardizovanou dokumentací, výukovými materiály a metodikou pro integraci a použití. Proto, aby produkty a meziprodukty splňovaly veškeré předepsané standardy, jsou klíčovou součástí výrobního procesu pravidelné striktní kontroly kvality.

Dělba práce

Pojďme se detailněji podívat na dělbu práce v Unicornu na příkladu projektu SIME – centralizovaného řešení pro řízení trhu s podpůrnými službami – pro portugalského provozovatele přenosové soustavy REN. Jako každý enterprise projekt i tady dodávka spočívala v integraci několika produktů z dílny Unicornu.

Jedním z nich je i produkt uuDamasBalancing. Příprava architektonického upgrade tohoto produktu začala již v roce 2022.

„Když jsme měli jasno v tom, jaká bude nová vnitřní architektura produktu, rozdělili jsem práci do několika etap a připravili zadání pro týmy v Software Factory. Zadání se zařadilo mezi ostatní poptávky na tzv. Burze řešení a k realizaci se přihlásil tým Maksyma Chykurova z Ternopilu,“ říká Milan Hynek, ředitel Unicorn Solutions.

Tento tým pracoval na technologickém upgrade produktu přibližně 9 měsíců. Po dokončení hlavní části se tým mohl bez problémů přesunout na jiné zakázky.

„Přechod z projektu na projekt je pro nás snadný a probíhá velmi rychle. Jednak jsou všechny projekty ve stejné architektuře a jednak jsou zadání pro nás připravována stejným způsobem,“ potvrzuje team leader Maksym Chykurov.

O několik týdnů později Unicorn získal zakázku na projekt SIME. Jelikož v tomto případě byl i architektonický tým na Ukrajině a ukrajinský tým v Software Factory měl znalost klíčového produktu uuDamasBalancing, bylo logické, že nejvhodnějším týmem pro realizaci tohoto projektu byl právě Maksymův ternopilský tým.

,,Pro způsob práce našich týmů není důležité, zda pracují na výrobě produktu anebo dodání projektu pro klienty. Dělba práce je pořád stejná. Produktový nebo klientský tým má na starosti zejména architekturu produktu a naše týmy pak realizaci. Produktový a klientský tým navíc musí mít schopnost rozdělit práci na menší celky, které poté my dodáváme v pravidelných intervalech, typicky dvou týdnech,“ doplňuje Michal Zajac, ředitel Unicorn Software Factory.

Výsledkem takto nastavených dodávek je, že jedna strana pravidelně musí předvést a odevzdat, co vyrobila a druhá strana práci převzít a akceptovat. V tom samém časovém intervalu navíc produktový nebo klientský tým připravuje zadání na další časové období a druhá strana zadání analyzuje a vyhodnocuje, jestli je dostatečně kvalitní a může být použité. Důsledkem toho je pravidelná faktická kontrola stavu projektu. Dva různé týmy ze dvou různých firem se musí shodnout na tom, jestli a v jaké kvalitě bylo řešení dodané. Zároveň se také kontroluje i kvalita samotného zadání.

Složení týmu a jeho vzdělávání

Unicorn Software Factory je od toho, aby budovala týmy a hledala jim dlouhodobé uplatnění. To znamená, že když projekt skončí, tak tým pokračuje dál a jen se mu na Burze řešení přidělí jiná práce. Prioritou dodávky je kvalita, ale strategie firmy je nastavená tak, aby se dařilo neustále zlepšovat jednotlivé týmy. Cest k tomuto cíli je hned několik. Když je nutné najít do týmu nového spolupracovníka, tak ho firma hledá v regionu, kde sídlí tým určený k personálnímu posílení. Stejný postup je i u hledání managementu týmu. Firma se ho opět snaží najít v místě, kde tým pracuje. Pokud tento postup není možný, řešením je člověk, který do místa bude ochotný dojíždět.

Sofware Factory buduje své týmy z developerů, designerů, testerů a team leaderů. Týmy tvoří funkční, samostatné celky schopné dodávat software a související služby. Je důležité, aby se lidé v týmu vzájemně doplňovali.

,,V praxi to znamená, že chceme, aby v týmech byli zástupci juniorních i seniorních pozic. Chceme, aby týmy měly schopnost software analyzovat, vyvinout, otestovat a dodávku odřídit. A zároveň je nutné, aby si lidé sedli, aby v týmu fungovala chemie,“ doplňuje Michal Zajac.

IT je dynamický obor a je nutné pravidelně se vzdělávat. Proto je klíčová úzká spolupráce s Unicorn Top Gun Academy (dedikovaná jednotka Unicorn University), kde se systematicky a soustavně vzdělávají spolupracovníci Unicornu. Spolupracovníci Software Factory jsou jedni z nejaktivnějších přispěvatelů jednak co se týče tvorby vzdělávacích materiálů, ale také účasti na samotném vzdělávaní.

Každý spolupracovník má podle aktuální případně budoucí pracovní role (Type role) sestaven seznam elementů know-how a tomu odpovídající vzdělávací plán. Většinu kurzů může studovat podle jeho časových preferencí online a svou znalost potvrdí certifikací. Ale pro některé vzdělávací programy je vyžadována osobní účast. Jedná se zejména o programy, jejichž součástí je sdílení zkušeností z různých jednotek Unicornu.

Metodologie, digitální stavebnice a výrobní linka

Unicorn systematicky vyvíjí a úspěšně používá svou Digitální platformu Unicorn Universe, která se skládá z metodologie Unicorn Universe Process (uuP) a Digitální stavebnice informačních systémů a aplikací (uuDck). Digitální stavebnice je sada moderních technologických komponent, která má široké využití jak v enterprise, tak v retailovém softwarovém světe. U každé komponenty se myslí nejen na to, aby byla technicky výborná, ale také na způsob, jak zajistit, že bude použitelná širokým spektrem designerů a developerů. Komponenty se standardizovaně dokumentují, zařazují se do vzdělávacích programů, jsou snadno dohledatelné na produktových webech a jsou podpořeny i sadou expertů, tzv. evangelistů, kteří jsou schopni konzultovat jejich použití.

Spolu s komponentami se rozvíjí a standardizují výrobní procesy a vytváří tak výrobní linku uuApp Production Line. Management Unicorn Software Factory dbá na to, aby se veškeré výrobní procesy neustále monitorovaly za účelem ponaučení a zlepšování. V souladu s uuP – metodikou, kterou se řídí všechny firmy v Unicornu – pak vznikají metodické předpisy, ale hlavně automatizace ve formě podpůrných nástrojů. S nástupem chatGPT se pro podporu všech zúčastněných zavedly a dále rozvíjí AI produkty uuBusinessChat a uuAssistant.

„S Vladimírem Kovářem spolupracuji už víc než 17 let. Od začátku se mi líbí myšlenky, jimiž se řídí jeho firmy. Je to promyšlené, systematické a konzistentní. Myšlenky neopouštíme, vylepšujeme je. Takhle to vnímám celých 17 let spolupráce. Jednou z nich je i ta, že pouze metodika, která je podpořena automatizací má šanci na úspěch. Proto mám radost toho, že můžu přispět i já ve vedení Software Factory. Jak říká Vladimír, sekáme software jak Baťa cvičky,“ doplňuje Michal Zajac.