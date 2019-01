Skutečně dokonalé domácí kino už není utopie

Letos se řady televizorů Samsung s technologií QLED rozrostly o několik nových modelů o různých velikostech úhlopříčky od 49″ až po 85″. Své nové majitele nadchnou světem nekonečné barevnosti a fantastického kontrastu. Potěší i řadou velmi zajímavých a praktických funkcí, které si bude užívat každý filmový i sportovní fanoušek.

Na stěně neviditelná, po zapnutí uhrančivá

Co všechny letošní QLED TV spojuje je čistý design a minimum rušivých elementů. Ve výbavě tak mají například režim Ambient, díky kterému se obrazovka televizoru barevně přizpůsobí svému okolí jako chameleon nebo přehrává slideshow s oblíbenými fotkami. Obraz, zvuk, internet i napájení do televizoru dodává jediný kabel One Invisible Connection, který lze navíc šikovně schovat do jeho stojanu.

Prémiové parametry, dlouhá živostnost

Řada QLED TV využívá technologii Quantum Dot, která má v porovnání s OLED panely stabilnější, a především trvalejší obraz. Samosvítící body používané v OLED panelech se skládají z organických sloučenin, které jsou při zobrazování statického obrazu (např. loga televizní stanice) extrémně přetěžovány, rychle ztrácejí své fyzikální vlastnosti, a jednotlivé body se tak snadno vypálí. U QLED panelů vyrobených z anorganických materiálů, jež jsou zárukou dlouhodobě stabilní a vysoké kvality obrazu, toto riziko nehrozí.

Revoluce jménem 8K

Největší novinku tohoto roku představuje první 8K televizor na světě. Obraz, který modely série QLED Q900R ve velikostech 65″, 75″ a 85″ nabízejí, je až 16x jemnější než dosavadní standard Full HD a má nejvyšší svítivost na trhu: 4000 Nit. Obraz tak uvidíte v plné kvalitě i za prudkého sluníčka. A že ještě nebylo natočeno tolik filmů v 8K kvalitě? Nevadí, umělá inteligence 8K AI Upscaling zvýrazní detaily přehrávaného obsahu, sníží šum a zvýší ostrost na úroveň kvality 8K. Julia Roberts a Richard Gere vám nikdy nebyli blíž.

K dokonalému obrazu dokonalý zvuk

Správné domácí kino potřebuje také pořádný zvuk. Ve spolupráci s firmou Harman Kardon proto společnost Samsung vyvinula bezdrátový Cinematic soundbar s podporou Dolby Atmos. Ve dvou konfiguracích HW-N850 a HW-N950 tak dostanete 5.1.2- nebo 7.1.4kanálový a neskutečně podmanivý trojrozměrný zvuk, který vás naprosto pohltí do děje.

Cena Cinematic soundbaru HW-N850 je 25 990 Kč a cena HW-N950 je

39 990 Kč.