Siemens v Brně představí řešení pro vyšší konkurenceschopnost

Rychlé tempo změn v oblasti technologií i fungování mezinárodních trhů ukazuje, že zásadním krokem k vyšší konkurenceschopnosti je digitální transformace. „Digitální technologie umožňují firmám přizpůsobovat produkty potřebám jednotlivých zákazníků nebo vytvářet nové obchodní modely, a expandovat tak na nové trhy,“ uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel českého Siemensu. „Digitálně vyspělé firmy jsou konkurenceschopnější, rychleji rostou a získávají talentované zaměstnance, kteří chtějí pracovat s nejmodernějšími technologiemi,“ dodal.
Siemens představí na brněnském výstavišti unikátní obráběcí robot společnosti Sinucraft, který integruje obrábění a 3D tisk, dále řešení Inspekto, využívající AI k detekci vad výrobků, nebo imerzivní softwarovou platformu Siemens NX Immersive Engineering přinášející nové možnosti při vývoji produktů. Expozice firmy je součástí stánku Národního centra Průmyslu 4.0, hala F, část Digitální továrna.
Run MyRobot – nová perspektiva použití robotů
Platforma Run MyRobot, která funguje na řídicím systému Sinumerik One, představuje vizionářský přístup k robotům jako výrobním strojům – CNC robot. Tento přístup zjednodušuje zapojení robotů do výrobních procesů např. velkoformátového 3D tisku, obrábění měkčích materiálů či pomocných operací obráběcího stroje, broušení komplikovaných tvarových ploch a dalších operací.
Na brněnském veletrhu bude tento koncept prezentovat unikátní obráběcí robot od společnosti Sinucraft, který dokáže provádět jak obráběcí operace, tak 3D tisk. Tento exponát představuje inovativní přístup k hybridní výrobě, efektivně propojující aditivní výrobu s tradičním CNC obráběním. Díky své flexibilní koncepci nabízí tento CNC robot ucelený procesní řetězec, optimalizované využití materiálu, kratší výrobní časy a nové možnosti v designu a výrobě.
Umělá inteligence pro vyšší produktivitu
Součástí prezentace Siemens bude řešení Siemens Inspekto pro vizuální kontrolu kvality. Inspekto funguje na principu autonomního strojového vidění (AMV) a představuje efektivní, rychlé a ekonomické řešení kontroly kvality. Díky využití průmyslové umělé inteligence se dokáže učit rozpoznávat správné produkty a s bezkonkurenční spolehlivostí detekuje i ty nejmenší vady. Jeho nasazení je mimořádně rychlé – implementace a kalibrace trvá pouhé minuty, navíc bez nutnosti složitého programování nebo potřeby rozsáhlých datových sad. Inspekto umožňuje firmám výrazně zvýšit spolehlivost výroby, minimalizovat zmetkovitost a snížit provozní náklady spojené s kontrolou kvality.
V expozici Siemens nebude chybět ani robotické řešení pro flexibilní operace Simatic Robot Pick AI, které s využitím umělé inteligence dokáže robot naučit flexibilně manipulovat s neznámými předměty. Jeho využití je zásadní například pro tzv. vychystávací operace, které představují zásadní podíl práce v intralogistických centrech nebo diskrétní výrobě.
Software a data jako klíč k vyšší konkurenceschopnosti
V české premiéře se na veletrhu představí koncept Siemens NX Immersive Engineering, který představuje průlom v konstrukčním vývoji a zásadně mění interakci s digitálními modely. Propojením technologií virtuální, rozšířené a smíšené reality umožňuje inženýrům a konstruktérům „ponořit se“ do digitálního prostředí výrobku. Uživatelé NX Immersive Enginnering mohou v reálném čase procházet a interaktivně manipulovat s digitálními dvojčaty, což výrazně zefektivňuje revize návrhů a usnadňuje týmovou spolupráci napříč geografickými vzdálenostmi. Pokročilá vizualizace vede k rychlejšímu odhalování potenciálních problémů, zlepšuje rozhodování a urychluje celý proces vývoje produktu. Odpadá tak potřeba drahých fyzických prototypů, což snižuje náklady a zkracuje dobu uvedení na trh. NX Immersive Engineering transformuje způsob, jakým firmy navrhují a inovují a posiluje jejich konkurenceschopnost v digitální éře.
Na analýze dat je založeno řešení Simatic Energy Manager Pro, pokročilé softwarové řešení pro komplexní správu energetických dat ve firmách. Zajišťuje automatizovaný sběr, detailní analýzu a přehlednou reprezentaci dat veškeré energetické spotřeby. Tím umožňuje podnikům efektivně identifikovat potenciální úspory, optimalizovat spotřebu energie a výrazně snižovat provozní náklady. Přínosy a výhody tohoto řešení doloží nejnovější reference z oblasti potravinářství.
Chybět nebudou ani novinky z oblasti monitorování stavu strojů Siemens Condition Monitoring. Díky tomuto řešení lze detekcí anomálií předcházet neplánovaným odstávkám, optimalizovat údržbu na prediktivní bázi a zvýšit spolehlivost provozu. Řešení umožňuje snížit náklady a maximalizovat dostupnost výrobních prostředků.
Retrofit – digitální dvojče pro unikátní výrobní stroje
Výhod digitálního dvojčete mohou využít i existující výrobní stroje. Důkazem je retrofit horizontální vyvrtávačky pro společnost Škoda JS. Díky nasazení řídicího systému Sinumerik ONE s digitálním dvojčetem, které bude součástí expozice Siemens na MSV, se mohou v obsluze jedinečného zařízení školit noví pracovníci, a to nezávisle na vlastním stroji. Na míru vytvořené řešení navíc umožňuje testovat nové CNC programy a plně je optimalizovat ve vrituálním prostředí.
Holistický přístup k bezpečnosti
Kybernetická a komunikační bezpečnost jsou pro digitální podnik klíčové i v oblasti OT (Operation Technology) sítí. Součástí expozice Siemens budou i komplexní řešení pro ochranu průmyslových systémů: Siemens Scalance a Sinec Sec pro robustní síťovou infrastrukturu a Sinema Remote Connect pro bezpečné vzdálené připojení.
S ohledem na rostoucí důležitost kybernetické bezpečnosti a souvisejících regulací, jako je evropská směrnice NIS2 a navazující nový zákon o kybernetické bezpečnosti, Siemens pomáhá firmám budovat odolné systémy i v této oblasti, proto nebudou chybět konzultace a poradenství zaměřené na kybernetickou bezpečnost výrobních technologií.
I v roce 2025 bude Siemens partnerem soutěže pro mladé talenty v CNC programování. Pro vítězství budou zapotřebí nejen znalosti programování, ale i kreativita – vytvářet se bude objekt, který důkladně prověří schopnosti účastníků.
Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh začíná v úterý 7. října.
Autor: Siemens