Samsung představil novou televizní řadu Micro RGB pro rok 2026

Komerční sdělení
Samsung v roce 2026 představí novou a vylepšenou nabídku televizorů Micro RGB s úhlopříčkami 55, 65, 75, 85, 100 a 115 palců (140, 165, 190, 216, 250 a 292 cm). Nová řada posune zobrazovací technologii Micro RGB na vyšší úroveň a vytvoří tak nový standard domácího kina ve špičkové kvalitě.

Komerční sdělení

„Naše portfolio Micro RGB modelů se díky nejmodernějším technologiím vyznačuje živými barvami a jasným obrazem, který ocení milovníci filmů, seriálů i sportovních pořadů,“ komentuje Hun Lee, výkonný viceprezident divize zobrazovacích zařízení v Samsung Electronics. „Rozšiřujeme modelovou řadu pro rok 2026 a vytváříme novou prémiovou kategorii v mnoha velikostech, které se hodí do každého typu domácnosti. Skvělý obraz ovšem najdeme u všech.“

Současní uživatelé vyžadují od televizorů především opravdu vynikající obrazovou kvalitu, mnozí z nich právě kvůli ní přecházejí na přístroje nejvyšší třídy.2 Někteří volí obří obrazovku do prostorného obývacího pokoje, jiní dávají přednost spíše skromnějším úhlopříčkám, to ale v řadě Micro RGB nehraje takovou roli – špičkový obraz nabízejí všechny modely.

Micro RGB: Precizní a živé barevné podání

Nová řada vychází z původního letošního modelu Micro RGB s úhlopříčkou 115 palců (292 cm). Do výbavy patří nejrůznější vyspělé funkce a vylepšené parametry, které ovlivňují zobrazení barev, jas obrazu i stylový design.

  • Technologie Micro RGB využívá červené, zelené a modré LED diody o velikosti méně než 100 μm, každá z nich svítí vlastním samostatným světlem. Tato vyspělá architektura umožňuje nesmírně přesnou práci s jasem i barvami. K jasnějšímu obrazu s plynulejším překreslením pohybu přispívají i nejnovější technologie pro zpracování obrazu, mimo jiné 4K AI Upscaling Pro a AI Motion Enhancer Pro.
  • Procesor Micro RGB AI Engine Pro je vybavený nejnovějším čipsetem s umělou inteligencí, který zajišťuje živé a realistické zpracování barev v každém okénku. Jas a sytost barev posilují i technologie Micro RGB Color Booster Pro a Micro RGB HDR Pro.3
  • Technologie Micro RGB Precision Color 100 využívá vylepšený světelný zdroj Micro RGB s nejmodernějším typem color dimmingu neboli tlumení barev, což rovněž přispívá k jejich realistickému zobrazení. Od organizace VDE získala technologie Micro RGB Precision Color 100 certifikát o dosažení 100 % barevného prostoru BT.2020.
  • Vylepšená funkce Vision AI Companion – proprietární inteligentní platforma Samsungu kombinuje umělé inteligence typu LLM (velké jazykové modely) s přirozenou konverzací pomocí asistenční služby Bixby4. S televizorem si tak můžete jednoduše povídat, klást mu otázky, vyžádat si doporučení na film na večer či využívat různé služby umělé inteligence (tlumočení v reálném čase, generované tapety apod.).
  • Proprietární technologie Glare Free5 minimalizuje odlesky, což dále přispívá ke skvělým barvám v různých světelných podmínkách.
  • Mezi vylepšené zvukové funkce patří třeba prostorová technologie Dolby Atmos®, systém Adaptive Sound Pro vylepšující kvalitu zvuku v závislosti na obsahu a uspořádání místnosti, nebo Q-Symphony, díky níž lze propojit reproduktor v televizi s dalšími kompatibilními zařízeními značky Samsung a vytvořit tak propracovaný prostorový systém. Všechny televizory od Samsung pro rok 2026 budou vybavené i novým prostorovým audiosystémem Eclipsa Audio.

Představení na CES 2026: Nová řada Micro RGB změní svět domácí zábavy

Nové špičkové televizory řady Micro RGB s nejnovější technologií od Samsungu se představily na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026, který se konal ve dnech 6.–9. ledna v americkém Las Vegas.

