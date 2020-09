Samsung Galaxy S20 nebo lifestylový soundbar ke každé QLED TV zdarma

Rádi fotíte nebo natáčíte na mobil v tom nejvyšším možném rozlišení? Nebo jste fandové kvalitního zvuku a designových soundbarů? V obou případech máte šanci získat k letošním modelovým řadám QLED televizorů Samsung opravdu hodnotné bonusy. Fanouškům ultravysokého rozlišení 8K přidává Samsung k televizorům Q800T a Q950T letošní smartphone Galaxy S20 šedé barvy s interní pamětí 128GB v hodnotě 22 990 Kč a k lifestylovým televizorům The Frame a The Serif designové soundbary HW-S60 nebo HW-S61 v ceně 8 990 Kč.

„QLED 8K televizor a smartphone Galaxy S20 představují ideální kombinaci pro ty, kteří mají rádi co nejostřejší obraz. S Galaxy S20 lze natáčet v rozlišení 8K a poté tento nativní obsah přehrávat na QLED 8K televizoru,“ říká Michal Forejt, ředitel divize spotřební elektroniky ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. „U lifestylových televizorů jsme vybrali za bonus takové soundbary, které s modely The Frame a The Serif ladí nejen technicky, ale také designově,“ dodává.

Znásobte kvalitu vašeho nákupu

QLED 8K televizory Samsung představují špičku ve svém oboru. Nejen že zprostředkují nejvyšší možné rozlišení obrazu, ale díky svému takřka bezrámečkovému designu doslova vtáhnou diváky do děje. Novou dimenzi reality umožňuje rekordních 33 milionů pixelů, jež představují rozlišení čtyřikrát větší než Ultra HD/4K.

Lifestylové televizory The Frame kombinují technologii QLED s unikátním designem, který umožňuje přepínat mezi sledováním televize a režimem Ambient, v němž je možné z televizoru vytvořit obraz nerozeznatelný od skutečného uměleckého díla.

Lifestylové televizory The Serif ocení všichni milovníci designu pro jejich unikátní vzhled a možnost praktického umístění kamkoli do interiéru – buď na speciálních nožkách, nebo jen tak bez stojanu.

Mimořádná akce Samsungu, během níž můžete ke QLED 8K televizorům letošních modelových řad získat mobilní telefon Galaxy S20 a k lifestylovým televizorům The Frame a The Serif designové soundbary HW-S60 nebo HW-S61, probíhá ve všech značkových prodejnách Samsung a na e-shopu Samsung.cz pouze do 27. září 2020.