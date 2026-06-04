Safír, titan i NFC platby: Nové Huawei Watch FIT 5 Pro vás uchvátí

Pohyb, práce i volný čas se dnes přirozeně prolínají do každého dne. Právě proto jsou chytré hodinky navržené tak, aby nenápadně doplňovaly běžné situace – od ranního výběhu, přes pracovní tempo až po večerní zpomalení.
- Prémiový displej a odolné materiály
Huawei Watch FIT 5 Pro přinášejí kombinaci špičkového displeje a odolného zpracování, které je připraveno na každodenní fungování i sportovní zátěž. Huawei FullView LTPO displej s 3 000 nity zajišťuje plynulé zobrazení a výbornou čitelnost, ať už při venkovních aktivitách nebo v běžném dni. O ochranu se stará 2,5D safírové sklo doplněné o titanovou lunetu, které zvyšuje odolnost a podtrhuje prémiový charakter.
- Design, který funguje v každé situaci
Design u Huawei Watch FIT 5 Pro kombinuje elegantní vzhled s odolností. Hodinky působí moderně a univerzálně, takže se hodí do práce, na sport i volný čas. Díky vyváženému zpracování nejsou jen sportovním doplňkem, ale přirozenou součástí každodenního stylu.
Barevné provedení u Pro verze zahrnuje černou, bílou a oranžovou variantu, které pokrývají jak decentní, tak výraznější sportovní styl. Každá z barev je navržena tak, aby hodinky působily přirozeně v různých situacích.
- Bezkontaktní platby přímo ze zápěstí a pandí průvodce
Huawei Watch FIT 5 Pro umožňují pohodlné bezkontaktní placení díky podpoře Curve Pay. Stačí přiložit zápěstí a platba je hotová během okamžiku, bez nutnosti hledat telefon nebo peněženku.
Zábavnou novinkou je interaktivní pandí průvodce na ciferníku, který vás provází cviky, reaguje na vaše tempo a nenápadně motivuje k pohybu, takže i krátká pauza se může změnit v zábavnou aktivitu.
Maratonská výdrž baterie
Bezkonkurenční výhodou je výdrž baterie až 10 dní na jedno nabití. Hodinky tak zvládají dlouhodobé nošení bez častého nabíjení a přizpůsobují se běžnému dennímu rytmu uživatele. Ať už jde o sport, práci nebo volný čas, zařízení funguje spolehlivě bez nutnosti nosit sebou nabíječku.
Široká kompatibilita s iOS iAndroidem
Jak už to u Huawei bývá, Watch FIT 5 Pro jsou plně kompatibilní s iOS i Android zařízeními, což umožňuje snadné propojení s většinou telefonů na trhu. Uživatel tak není omezen konkrétním ekosystémem a může hodinky jednoduše začít používat bez složitého nastavování.
Dostupnost a cena
Huawei Watch FIT 5 PRO jsou od 29. května v prodeji na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart od 7 299 Kč. Do 5. července je však v rámci uvedení produktu na trh k dispozici také 20% launch sleva. Pokud vlastníte ISIC můžete navíc uplatnit i další 10% slevu.
Klasická verze Huawei Watch FIT 5 je k dispozici již od 20. května na oficiálním e-shopu Huawei a u partnerů Alza a Datart od 4 899 Kč. Novinka je určena všem, kdo chtějí spojit sport, zdraví a každodenní styl v jednom zařízení a hledají lehké a spolehlivé hodinky, které se přizpůsobí aktivnímu životnímu stylu.