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Safír, titan i NFC platby: Nové Huawei Watch FIT 5 Pro vás uchvátí

Komerční sdělení
Proč by vás měly zaujmout nové smartwatch Huawei Watch FIT 5 Pro? Protože výborně spojují prémiové zpracování, praktické funkce a zcela jednoduché ovládání. Nabízí kvalitní displej, bezkontaktní platby, dlouhou výdrž a širokou kompatibilitu. Tady je hned pět klíčových vlastností, proč je musíte mít.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

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Huawei Watch FIT 5 Pro

Pohyb, práce i volný čas se dnes přirozeně prolínají do každého dne. Právě proto jsou chytré hodinky navržené tak, aby nenápadně doplňovaly běžné situace – od ranního výběhu, přes pracovní tempo až po večerní zpomalení.

  1. Prémiový displej a odolné materiály

Huawei Watch FIT 5 Pro přinášejí kombinaci špičkového displeje a odolného zpracování, které je připraveno na každodenní fungování i sportovní zátěž. Huawei FullView LTPO displej s 3 000 nity zajišťuje plynulé zobrazení a výbornou čitelnost, ať už při venkovních aktivitách nebo v běžném dni. O ochranu se stará 2,5D safírové sklo doplněné o titanovou lunetu, které zvyšuje odolnost a podtrhuje prémiový charakter.

Huawei Watch FIT 5 Pro Černá

Huawei Watch FIT 5 Pro Bílá

  1. Design, který funguje v každé situaci

Design u Huawei Watch FIT 5 Pro kombinuje elegantní vzhled s odolností. Hodinky působí moderně a univerzálně, takže se hodí do práce, na sport i volný čas. Díky vyváženému zpracování nejsou jen sportovním doplňkem, ale přirozenou součástí každodenního stylu.

Barevné provedení u Pro verze zahrnuje černou, bílou a oranžovou variantu, které pokrývají jak decentní, tak výraznější sportovní styl. Každá z barev je navržena tak, aby hodinky působily přirozeně v různých situacích.

  1. Bezkontaktní platby přímo ze zápěstí a pandí průvodce

Huawei Watch FIT 5 Pro umožňují pohodlné bezkontaktní placení díky podpoře Curve Pay. Stačí přiložit zápěstí a platba je hotová během okamžiku, bez nutnosti hledat telefon nebo peněženku.

Zábavnou novinkou je interaktivní pandí průvodce na ciferníku, který vás provází cviky, reaguje na vaše tempo a nenápadně motivuje k pohybu, takže i krátká pauza se může změnit v zábavnou aktivitu.

Maratonská výdrž baterie

Bezkonkurenční výhodou je výdrž baterie až 10 dní na jedno nabití. Hodinky tak zvládají dlouhodobé nošení bez častého nabíjení a přizpůsobují se běžnému dennímu rytmu uživatele. Ať už jde o sport, práci nebo volný čas, zařízení funguje spolehlivě bez nutnosti nosit sebou nabíječku.

Široká kompatibilita s iOS iAndroidem

Jak už to u Huawei bývá, Watch FIT 5 Pro jsou plně kompatibilní s iOS i Android zařízeními, což umožňuje snadné propojení s většinou telefonů na trhu. Uživatel tak není omezen konkrétním ekosystémem a může hodinky jednoduše začít používat bez složitého nastavování.

Huawei Watch FIT 5 Pro Oranžová

Dostupnost a cena

Huawei Watch FIT 5 PRO jsou od 29. května v prodeji na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart od 7 299 Kč. Do 5. července je však v rámci uvedení produktu na trh k dispozici také 20% launch sleva. Pokud vlastníte ISIC můžete navíc uplatnit i další 10% slevu.

Klasická verze Huawei Watch FIT 5 je k dispozici již od 20. května na oficiálním e-shopu Huawei a u partnerů Alza a Datart od 4 899 Kč. Novinka je určena všem, kdo chtějí spojit sport, zdraví a každodenní styl v jednom zařízení a hledají lehké a spolehlivé hodinky, které se přizpůsobí aktivnímu životnímu stylu.

Huawei Watch FIT 5 Pro

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