Řezání laserem: přesný a efektivní způsob zpracování materiálů

Laserové řezání dnes patří k nejnáročnějším disciplínám průmyslové výroby – a právě tam se ukáže rozdíl mezi průměrným a špičkovým strojem. Moderní vláknová laserová centra Eagle jsou navržena tak, aby vytlačila z každé výrobní směny maximum: vyšší rychlost řezu, dokonalá kvalita hrany bez potřeby dalšího opracování a spolehlivý chod 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Kde se průměrné stroje s materiálem perou, špičkové laserové centrum si poradí rychle, čistě a opakovatelně. Právě opakovatelnost – schopnost dodat tisíce identických dílů se stejnou přesností jako první kus – je to, co výrobci oceňují nejvíce. Nezáleží přitom na tom, zda řežete tenký plech nebo silnou nerezovou ocel či hliník.
Eagle: když výkon není kompromis
Stroje Eagle patří ke světové špičce v oblasti vláknového laserového řezání. Eagle Lasers byla založena v roce 2006 a od té doby neustále posunuje hranice inovací s jediným cílem: vytvořit ideální stroj – takový, který přináší maximální efektivitu s minimální spotřebou energie a nároky na údržbu. Laserová řezací centra Eagle kombinují výkonné vláknové lasery IPG Photonics s precizní konstrukcí celého stroje, díky níž systém optimalizuje každý řez.
Klíčem k mimořádnému výkonu je konstrukční řešení, které Eagle patentovalo. Rám strojů je odlit z polymerového betonu – materiálu, který tlumí vibrace 100× lépe než ocel a vykazuje 10× nižší teplotní roztažnost. To zajišťuje nejvyšší stabilitu i při maximálním zrychlení. Lineární motory pohánějící všechny osy se pohybují bezkontaktně, bez vůle a bez tření, a garantují spolehlivost 24/7 po celou dobu životnosti stroje.
Patentovaná řezací hlava eVa je 5× méně náchylná ke znečištění oproti standardním řezacím hlavám. Je navržena pro maximální výkon i rychlost a vyžaduje minimální údržbu. Výměna palety trvá pouhých 9 sekund a probíhá bez hydrauliky – přímo integrovaná do těla stroje. Prémiové lineární enkodéry Renishaw s přesností 1 nm zajišťují absolutní kontrolu nad dynamickým pohybem.
CANMET: odborník na řezací lasery
Za stroji Eagle v České republice stojí společnost CANMET. Nejde jen o prodej strojů – CANMET je technologický partner s více než 30letou zkušeností, který zákazníkovi pomůže vybrat správnou konfiguraci, zajistí detailní zaškolení obsluhy i softwaru a poskytuje kompletní servisní podporu včetně vzdálené diagnostiky. CANMET má výhradní zastoupení pro Eagle na českém a slovenském trhu a za dobu své existence dodal přes 1000 strojů.
iNspire: maximální výkon pro náročnou výrobu
Laserové centrum iNspire představuje technologickou špičku v portfoliu Eagle. Stroj je navržen pro výrobce, kteří požadují extrémní dynamiku, maximální přesnost a stabilní výkon i při sériové výrobě ve vysokém tempu. Výkon až 40 kW, zrychlení až 6G a maximální rychlost řezání 150 m/min – to jsou parametry, které iNspire řadí na absolutní světovou špičku.
Ultralehký řezací most z karbonového vlákna je tuhý, extrémně lehký a odolný vůči teplotním změnám, takže dosahuje nejvyšší stability i při maximálním zrychlení. Výsledkem je výrazně vyšší produktivita při zachování přesnosti řezu 0,05 mm napříč širokým spektrem materiálů a tlouštěk. Díky technologii MyECAT lze s týmž výkonem laseru zpracovávat o 20 % silnější materiál a snížit otřepy u hliníku a nerezové oceli až o 80 %.
Technologie MyECOCUT s patentovanou Eco tryskou snižuje spotřebu plynu až o 75 %, přičemž zachovává maximální rychlost řezání i při práci s nerovnoměrným materiálem. Výměna palety integrovaná přímo do těla stroje trvá pouhých 9 sekund – nejrychlejší v oboru, bez hydrauliky.
Vyšší výkon = nižší náklady na díl
Eagle zpracoval praktickou studii, která dokládá, jak roste ziskovost s výkonem laseru. Při řezání konstrukční oceli tloušťky 15 mm dosahuje stroj s výkonem 4 kW rychlosti 1,15 m/min a produkuje 30 dílů za hodinu. Stroj s výkonem 40 kW řeže rychlostí 11,5 m/min a vyprodukuje 327 dílů za hodinu – tedy více než 10× více. Zisk na jeden díl přitom roste z 0,21 EUR (4 kW) na 2,83 EUR (40 kW). Návratnost investice do výkonnějšího stroje se tak dostavuje výrazně rychleji.
TIP: Laserový řezací stroj EAGLE iNspire najdete v nabídce společnosti CANMET.
Automatizace CraneMaster a eTower: výroba bez hranic
Samotný laserový stroj je jen začátek. Eagle nabízí modulární automatizační systémy CraneMaster a eTower, které umožňují nepřetržitý provoz bez obsluhy – včetně nočních směn a víkendů. Systém CraneMaster zajišťuje automatické nakládání a vykládání plechů, eTower pak optimalizuje skladovou logistiku materiálu. Konfigurace iNspire 2.0 40 kW s CraneMasterStoreExtendedCross a eTower115 je jedním z nejefektivnějších výrobních uspořádání na trhu – pohyb po osách X a Y probíhá současně, čímž se maximalizuje kapacita při minimálním zástavbovém prostoru.
Chcete vědět, co konkrétně Eagle přinese do vaší výroby? Společnost CANMET připraví analýzu přínosu přímo pro váš provoz – a ukáže, o kolik procent může vzrůst vaše výrobní kapacita.