Revoluční pomocník do každé firmy, COLOP e-mark konečně na trhu

COLOP e-mark v sobě spojuje výhody klasického razítka a stolní tiskárny. Od tiskáren se naučil tisknout cokoli a plně barevně, razítka ho zase naučila mobilitě. Jak to funguje? Propojíte e-mark s aplikací ve vašem smartphonu, tabletu nebo počítači, navrhnete otisk, odešlete do zařízení a ladným pohybem do strany tisknete. Jednoduché že?

K tisku COLOP e-mark využívá speciálně navrženou inkoustovou cartridge, která je schopná kombinací tří barev vytisknout text či obrázek v jakémkoli odstínu a poradí si i s fotografií. Tím to ale samozřejmě nekončí. Součástí e-marku je i funkce automatického číslování, data a času a dokáže vygenerovat i čárový nebo QR kód.

Marketingový nástroj

Kde všude můžete COLOP e-mark využít? Obecně lze říci, že všude tam, kde potřebujete oslovit zákazníka či obchodního partnera jedinečným personalizovaným sdělením. Máte například e-shop a chtěli byste poznačit zásilky logem firmy? Nemusíte používat drahé izolepy s vaším logem, místo toho stačí jednoduchý pohyb do strany a je hotovo. Navíc můžete přidat osobní vzkaz, který rozhodně potěší. Fantazii se meze nekladou.

COLOP e-mark vám umožňuje tisknout na každý savý povrch, proto jej využijí například i svatební agentury. Jedinečné potisky stužek, ubrousků či ubrusů? I s tím si COLOP e-mark poradí a dokreslí jedinečnou atmosféru svátečních chvil.

Využití samozřejmě najde i při pořádání jiných eventů jako jsou například firemní večírky. Zanechte každému hostovi individuální vzkaz. Poznačit můžete například i příbory s dřevěnými střenkami. Ano COLOP e-mark tiskne i na dřevo!

Pomocník do kanceláře

Kromě toho můžete COLOP e-mark samozřejmě využít i pro kancelářskou práci a nahradit jím všechna klasická razítka která používáte. Stane se pro vás neocenitelným pomocníkem, kterého budete denně brát do ruky, a práce s ním vás bude bavit.

Jeho výhody naplno poznáte při jednání s vašimi klienty či partnery mimo kancelář. COLOP e-mark je totiž snadno přenosný a funguje i v režimu offline. Dopředu si můžete připravit až čtyři otisky a následně je jednoduchým poklepáním mezi sebou přepínáte. Napájený je spolehlivou baterií, která ve stálém provozu vydrží až 4,5 hodiny. Při běžném používání pak ještě mnohem déle. Nemusíte se tedy bát, že vás zklame.

Kdo stojí za e-markem?

E-mark je produktem firmy COLOP, která působí na 120 trzích po celém světě a patří ke světové špičce v prodeji a inovaci klasických razítek. Výrobní závody má v rakouském Welsu a jihočeských Borovanech. Celosvětově zaměstnává přes 500 lidí.

Kde COLOP e-mark získat?

Není nic jednoduššího! Stačí zavítat na e-shop společnosti COLOP, kde se dozvíte další informace, a jestli ve vás e-mark už nyní zanechal otisk, jednoduše objednáte. Pokud by vás zajímalo něco dalšího, je pro vás připravena zákaznická linka.