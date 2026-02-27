Revoluce v poslechu: Huawei uvádí na trh nová sluchátka FreeBuds Pro 5

Hudba formuje náš den i náladu, dokáže nás povzbudit, zklidnit i pomoci se soustředit. Právě s touto myšlenkou uvedl Huawei na trh nová sluchátka FreeBuds Pro 5, která přináší čistý zvuk, srozumitelné hovory a lehčí a menší konstrukci pro pohodlí při každodenním nošení.

FreeBuds Pro 5

Potlačení hluku, které opravdu funguje

Huawei přichází na trh s další novinkou. Tentokrát se jedná o sluchátka FreeBuds Pro 5, která se jako jediná na světě mohou pochlubit duálním systémem ANC, tedy funkcí aktivního potlačení hluku. Dva měniče, každý se svou specifickou rolí, spolupracují na eliminaci okolních zvuků. Nízkofrekvenční měnič se stará o dunění a vibrace, zatímco vysokofrekvenční měnič rychle potlačuje ostré a náhlé zvuky. To vše v kombinaci s AI technologií, která upravuje protihlukové vlny v reálném čase až 400 000krát za sekundu. Díky tomu se sluchátka automaticky přizpůsobují tak, aby nabídla optimální výkon při potlačení hluku, který byl oproti předchozí generaci vylepšen o 220 %.

FreeBuds Pro 5 - White

Kromě vytváření ticha FreeBuds Pro 5 inteligentně upravují i vaše zvukové prostředí. Díky duálnímu akustickému systému a pokročilému audio kodeku L2HC 4.0 zní hudba živě, čistě a detailně. Basové linky jsou hluboké a pevné, výšky jasné a každý tón zní přirozeně, ať už posloucháte koncert, podcast nebo film. 360° prostorový zvuk s detekcí pohybu hlavy vás vtáhne přímo do děje. Čtyři různé zvukové profily pak umožní nastavit poslech podle nálady nebo situace. Výhodou je i funkce Adaptive Volume, která automaticky upravuje hlasitost médií podle měnícího se okolního hluku, od tiché knihovny po rušnou ulici. Zajišťuje tak optimální čistotu poslechu bez nutnosti ručního zásahu.

FreeBuds Pro 5 - Blue

FreeBuds Pro 5 - Sand

Hovory, které neodfoukne ani silný vítr

Díky systému tří mikrofonů zůstanou vaše hovory vždy jasné a srozumitelné. Inteligentní AI dokáže lépe odlišit váš hlas od okolního hluku, takže i v hlučné tramvaji nebo kavárně slyší druhá strana hlavně vás. I při hluku 100 decibelů a silném větru o rychlosti až 10 m/s zůstává každý hovor přirozený a čistý.

Kvalita poslechu hudby a hovorů ale není jediná oblast, na kterou se výrobce zaměřil. FreeBuds Pro 5 jsou také o 10 % menší a o 6 % lehčí než předchozí generace a díky ergonomickému tvaru sedí bezpečně a pohodlně v uchu. Změnou prošlo i pouzdro sluchátek, které je o 5,5 % menší než jeho předchůdce. Odolnost proti prachu a vodě IP57 znamená, že je můžete vzít kamkoli, na sport, do deště nebo na cesty, aniž byste museli řešit jejich ochranu.

Snadné propojení a sdílení hudby

Oproti sluchátkům jiných značek se FreeBuds Pro 5 mohou pochlubit podporou připojení k zařízením se systémem iOS i Android. Novinku lze zároveň připojit ke dvěma zařízením současně, takže plynule přepnete z telefonu na počítač. Funkce Audio Sharing pak umožní sdílet hudbu nebo film s dalším párem kompatibilních sluchátek Huawei, což oceníte při společném poslechu s přáteli nebo rodinou.

FreeBuds Pro 5 - Grey

Dostupnost a cena

FreeBuds Pro 5 jsou dostupná od 26. února 2026 v bílé, černé, šedé a pískové variantě na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejce Alza za cenu 4 999 Kč. Pokud sluchátka pořídíte do 5. dubna, můžete navíc využít 10% slevu.

FreeBuds Pro 5 nejsou jen kouskem technologie. Jsou společníkem pro každý den. Díky nim si každý moment užijete naplno, ať už jste doma, na cestách, v ruchu velkoměsta nebo v přírodě.

