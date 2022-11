Řešení jménem Agilox: chytré manévry mezi regály s naprostou přesností

Od prvotních dodávek jednotlivých technologických zařízení se postupně propracovala ke kompletním dodávkám technologií a materiálů pro elektrotechniku od špičkových světových výrobců. K tomu velmi úspěšně přidala robotiku a s tím také inteligentní logistiku. „Náš systém AGILOX znamená revoluci, a to díky rojové inteligenci. Každý robot komunikuje s dalšími roboty přímo a každý tak ví, kde v provozu jsou ti ostatní,“ vysvětluje Nikola Hrbek, vedoucí obchodního oddělení Amtechu.

Inteligentní logistika je trend, který mnoha firmám může výrazně usnadnit fungování a samozřejmě ušetřit peníze. Kdo je ideální příjemce tohoto řešení a jak mu může pomoci právě to vaše?

Technologie IGV (Intelligent Guided Vehicles) jsou určeny zejména firmám, které chtějí automatizovat provoz interní logistiky. Nasazení v nejrůznějších typů výrob ukázalo, že IGV roboti jsou pro tenhle účel opravdu univerzálním řešením. Díky širokému rozsahu nosnosti až do 1 500 kilogramů jsou schopní přepravovat palety nejen v logistických skladech, ale také například v provozech výrobců elektroniky, potravinářství a automotiv odvětví. Snadné využití inteligentního systému navigace umožňuje našim zákazníkům zvýšit efektivitu procesů ve velmi krátké době.

Agilox prezentujete jako revoluční řešení. V čem se odlišuje od podobných výrobků na trhu?

Výhodou Agilox řešení je velmi rychlé uvedení do provozu díky své hardwarové architektuře. Vyžaduje totiž pouze dobře fungující prostředí WiFi a třífázové připojení 16A pro stacionární nabíjecí zařízení. Všechny modely využívají koncepci všesměrového pohonu. Zařízení může tedy vjíždět příčně do regálových uliček a otáčet se na místě, a manévrovat tak i v těch nejtěsnějších prostorách. Jelikož se zařízení Agilox obejdou bez centrálního řídícího systému a orientují se podle stávajících obrysů s milimetrovou přesností, není třeba časově náročné a nákladné rekonstrukce stávající infrastruktury. Autonomní vyhledávání trasy také umožňuje vozidlům samostatně se vyhýbat překážkám. Pokud není možné se detekované překážce vyhnout kvůli dostupnému prostoru nebo její velikosti, automaticky se vypočítá nová trasa, aby se IGV co nejrychleji dostaly do cíle. Pro zákazníky to znamená maximální volnost v jejich stávajících procesech, protože se nemusí přizpůsobovat IGV, jelikož právě to se přizpůsobí procesům zákazníka. Plně autonomní navigace navíc umožňuje bezpečný pracovní proces, a to i ve smíšených provozech.

Dá se tedy s nadsázkou říct, že jde o „trochu složitější“ robotický vysavač. Co všechno zvládne oproti standardnímu fungování prostorů pro logistiku a jak přesný a šikovný dokáže být?

V oblasti přesnosti polohy Agilox vyniká mezi IGV technologiemi a stabilně splňuje vysoké požadavky, tedy přesnost plus minus dva milimetry, pouze na základě obrysu místnosti.

Jak už jsem zmínil, tak Agilox je založený na koncepci všesměrového pohonu. Čtveřice identických pohonných jednotek, symetricky uspořádaných a chytře ovládaných, umožňuje pohyby ve všech směrech – rotaci i paralelní pojezd. Pokud konvenční zařízení vyžaduje šířku uličky mezi třemi a čtyřmi metry, Agilox si poradí zhruba s polovinou. Díky volnosti pohybu v kombinaci s laserovou senzorovou technologií se IGV Agilox umí pohybovat bez kolizí a bezpečně tak odebírat třeba palety.

Hlavně pro větší firmy je klíčová takzvaná rojová inteligence. Dokáže Agilox dobře plnit roli týmového hráče?

Koordinace vozidel ze strany zákazníka je díky technologii „Agilox-X-Swarm“ velmi jednoduchá. Pro zákazníka to znamená možnost flexibilně rozšířit oblast použití vozidel během několika minut. Proto lze zařízení Agilox také snadno přemístit pro dočasné použití v jiných oblastech nebo pobočkách společnosti. Vzhledem k tomu, že vozidla Agilox mohou komunikovat s ostatními stroji nebo infrastrukturou budovy pomocí takzvaných IO boxů, nemohou IGV poškodit například pojízdné dveře nebo umožňují ovládat výtah a obsluhovat tak i několik pater. Zákazníci tak mohou těžit z maximální flexibility svých procesů.

Firmy často nechtějí vkládat spoustu peněz do technické přípravy. Co je nutné splnit, aby vaše řešení správně fungovalo?

Velkou výhodou Agilox je velmi rychlé uvedení do provozu díky hardwarové architektuře. Navíc případné překážky v nasazení této technologie dokážeme během návštěvy našich technických specialistů odhalit a doporučit řešení. Na rozdíl od jiných systémů nemusíte pro interakci s Agilox instalovat žádné aplikace, stačí běžný webový prohlížeč. Připojujete se přímo k vozidlu prostřednictvím jedinečné hlavní IP adresy a v závislosti na vaší uživatelské roli získáte kontrolu nad systémem.

Služeb inteligentních vozidel Agilox využívají už desítky společností. „Šijete“ jim řešení na míru a jaké bylo doposud to nejnáročnější?

Každý projekt, který řešíme nebo jsme řešili, je specifický, jelikož neexistuje univerzální logistický přístup, který by vyhovoval každému uživateli. Zejména také z důvodu interakce například se zákaznickým skladovým softwarem. Nejnáročnější, nicméně ne neřešitelné je tedy hlavně propojení komunikace s již stávajícími systémy, které zákazník používá, třeba automatické dopravníkové systémy, balící systémy hotových palet a podobně. Ale i toto dokážeme díky I/O modulům, které Agilox nabízí, efektivně řešit.

Víc než kdy dřív se dnes řeší energie. Jak se snažíte posunout vývoj na poli nabíjení vašich strojů?

Energetický systém v Agilox je výjimečný – spoléhá na technologii LiFePO4 s integrovaným konceptem nabíjení. Výhodou je, že se baterie dobře vyrovná s krátkými náboji a vysokými proudy. To znamená, že každou logistickou přestávku, tedy bez úlohy převozu, Agilox automaticky používá k nabíjení, i když je to jen několik sekund. Pro čtyři až pět hodin provozu se Agilox nabije za méně než 15 minut. Přenos energie je kontaktně založen na malé nabíjecí desce při 48VDC / 80A. Na primární straně jsou vyžadováno třífázové napětí 400V s 16A pojistkou.

Můžete prozradit, na jaké novinky se momentálně zaměřujete?

Agilox rozšiřuje svou řadu IGV o nový všesměrový vozík „Agilox ODM“. Zatímco „Agilox ONE“ je vybaven nůžkovým zvedákem do 1000 kilogramů a „Agilox OCF“ volným zvedákem do 1 500 kilogramů jako zařízením pro manipulaci s nákladem, tak ODM je konstruován na principu vozíku. To znamená, že dokáže zvednout vozíky o maximální hmotnosti 300 kilogramů do maximální výšky zdvihu 250 milimetrů a dopravit je na místo určení. Koncept IGV s technologií „Agilox X-Swarm“ tak otevírá nové oblasti použití a průmyslová odvětví. Agilox ODM je ideální pro malé typy nákladu (například KLT boxy), které se využívají hlavně v elektronickém, farmaceutickém, ale také automobilovém průmyslu v samotných provozech nebo u výrobních linek.

