Regeneraci i zimní sporty rozšiřují Huawei Watch GT 7 o nové funkce

U nové řady nehrají prim jen nové a vylepšené funkce, ale také samotné provedení hodinek. Základní Huawei Watch GT 7 jsou k dispozici ve velikostech 46 a 41 mm a celkem v osmi barevných variantách. Huawei Watch GT 7 Pro pak sází na odolnější materiály v podobě safírového skla, keramické lunety a středního rámu z titanové slitiny. Jeho displej navíc dosahuje špičkového jasu až 3 000 nitů, takže zůstává dobře čitelný i na přímém slunci.
Součástí výbavy řady GT 7 i je funkce Physical Readiness, která každé ráno vyhodnotí fyzickou připravenost podle spánku, variability srdečního tepu, emocí a aktivně spálených kalorií. Výsledek rozdělí do pěti úrovní a uživateli tak rychle napoví, jak je na tom s regenerací.
Lyžování poznají automaticky, cyklistům ukážou profil stoupání
Mezi nejvýraznější novinky patří režimy pro indoorové lyžování a snowboarding. Nový algoritmus dokáže rozlišit samotnou jízdu, odpočinek i čas strávený na vleku a zaznamená aktivitu také v prostředí s omezeným GPS signálem.
U venkovních zimních sportů hodinky nově rozpoznávají krátké, střední a dlouhé oblouky a zobrazují také ukazatel G-Force. Přes Huawei Health lze stáhnout mapy více než 3 000 lyžařských středisek a funkce Team-Up umožňuje sledovat polohu dalších členů skupiny.
Novinky se týkají také cyklistiky. Funkce Climb Planning zobrazí profil stoupání ještě před jízdou a během výjezdu ukazuje aktuální sklon, průběh stoupání i zbývající převýšení. Při příliš rychlém příjezdu do ostré zatáčky mohou uživatele upozornit vibrací a hlasovým pokynem. Po dokončení aktivity následuje AI Workout Analysis s podrobnějším vyhodnocením tréninkových dat.
Krátké cvičení i přehled o každodenních návycích
Pro chvíle, kdy není prostor na delší trénink, je přímo v hodinkách Mini-Workout s 30 krátkými cviky bez vybavení. Jednotlivá cvičení trvají od 30 sekund do jedné minuty a zaměřují se na deset částí těla.
Healthy Living se zároveň rozšiřuje o další oblast každodenních návyků. Dosavadní třílístek zaměřený na spánek, pohyb a náladu se mění na čtyřlístek, ve kterém nově přibývá strava. Uživatel si může nastavovat vlastní denní cíle a přímo z hodinek zaznamenávat také množství vypité vody.
Na práci se zdravotními údaji navazuje nová Health Community. Ta umožňuje zobrazit na hodinkách vybrané údaje propojených uživatelů, jako například členů rodiny, přičemž důležité nebo neobvyklé výsledky zobrazuje přednostně. Na některá upozornění lze navíc rovnou reagovat přednastavenou zprávou.
Výdrž až 21 dní a platby přes Curve Pay
Huawei Watch GT 7 Pro a 46mm Watch GT 7 dosahují při lehkém používání výdrže až 21 dní. Menší 41mm varianta zvládne za stejných podmínek až 14 dní. Hodinky podporují bezkontaktní platby prostřednictvím služby Curve Pay a jsou kompatibilní se systémy Android i iOS.
Řada Huawei Watch GT 7 je v prodeji od 2. září a na pořídíte ji na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Cena Watch GT 7 je od 7 299 Kč a Watch GT 7 Pro pak za 10 499 Kč.