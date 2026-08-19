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Provoz BESS Hodonín bude řídit vlastní EMS a algo trading MND

Komerční sdělení

Provoz BESS Hodonín bude řídit vlastní EMS a algo trading MND | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Algoritmy vyhodnocují trh, výrobu, spotřebu i počasí.

Nové velkokapacitní bateriové úložiště MND v Hodoníně o výkonu 10 MW a kapacitě 25 MWh propojuje bateriovou technologii s vlastním Energy Management Systemem a algo trading modely divize Trading MND. Algoritmy nepřetržitě vyhodnocují situaci na trhu, predikce výroby a spotřeby, počasí, dostupnost přeshraničních kapacit i technické parametry baterie. Podle těchto dat řídí její využití pro obchodování s elektřinou, flexibilitu a služby výkonové rovnováhy.

U velkokapacitních bateriových úložišť dnes vedle samotné bateriové technologie stále více rozhoduje také způsob jejich řízení. Schopnost reagovat na aktuální situaci na trhu a v elektrizační soustavě určuje, jak efektivně lze dostupnou kapacitu využívat.

MND proto u svého druhého velkokapacitního projektu využívá vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading. Stejné řešení nasadila již u BESS Břeclav, v Hodoníně ho kombinuje s odlišnou technickou architekturou samotného úložiště.

Algo trading pracuje s několika zdroji dat současně

Algo trading modely propojují informace z energetického trhu s provozními daty samotného úložiště. Díky tomu mohou průběžně optimalizovat jeho využití podle aktuální situace. Na základě těchto vstupů rozhodují, kdy elektřinu ukládat a kdy ji dodávat zpět do sítě. Řízení tak propojuje několik způsobů využití baterie – poskytování služeb výkonové rovnováhy, flexibilitu a obchodování s elektřinou.

Martin Pich, ředitel divize Trading MND

BESS Hodonín bude stejně jako naše první bateriové úložiště v Břeclavi řídit vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading MND. Díky nim dokážeme efektivně poskytovat služby výkonové rovnováhy, řídit flexibilitu a obchodovat s elektřinou tak, aby bateriové úložiště přinášelo maximální hodnotu. Stejné know-how dnes nabízíme také dalším investorům a provozovatelům bateriových úložišť.

Pět nezávislých jednotek zvyšuje možnosti řízení

Hodonínský projekt zároveň přináší jiné technické uspořádání než první velkokapacitní baterie MND v Břeclavi. Zatímco BESS Břeclav o výkonu 12 MW a kapacitě 31 MWh využívá čtyři samostatně řízené bloky, Hodonín s výkonem 10 MW a kapacitou 25 MWh pracuje s pěti nezávislými jednotkami.

Vyšší počet samostatně řízených částí umožňuje efektivněji využívat jednotlivé části baterie podle aktuálních potřeb trhu a elektrizační soustavy.

Provoz BESS Hodonín bude řídit vlastní EMS a algo trading MND

Michal Sasín, ředitel New Business Development MND

Hodonín navazuje na zkušenosti z Břeclavi, zároveň ale přináší vlastní technické řešení. Oproti Břeclavi s výkonem 12 MW a kapacitou 31 MWh disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 25 MWh. Zatímco BESS Břeclav využívá čtyři samostatně řízené bloky, hodonínské úložiště je rozděleno do pěti nezávislých jednotek. Díky tomu můžeme ještě efektivněji řídit jednotlivé části baterie podle aktuálních potřeb trhu i elektrizační soustavy. Každý další projekt nám zároveň přináší nové zkušenosti, které využíváme při přípravě dalších bateriových úložišť MND.

Výstavbu BESS Hodonín zajišťoval generální dodavatel Konsorcium pro MND - BUILDSYS a IBG, technologickým dodavatelem byla společnost RCT Power. Předpokládaná životnost zařízení je 15 let.

MND rozvíjí vlastní technologie pro řízení akumulace

Hodonín je druhým velkokapacitním bateriovým úložištěm, které MND během několika měsíců dokončilo. Vedle dalších BESS projektů společnost rozvíjí také vlastní technologie pro řízení flexibility a obchodní využití akumulace.

Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND

Hodonín je druhým velkokapacitním bateriovým úložištěm, které jsme během několika měsíců úspěšně dokončili. Stejně jako v Břeclavi bude i zde baterii řídit vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading, které zajišťují poskytování flexibility, podpůrných služeb i obchodování s elektřinou. V přípravě máme další bateriové projekty v Orlové, Mušově, Bruzovicích a Blansku. První dvě chceme uvést do provozu ještě letos. Celková investice MND do velkokapacitních bateriových úložišť přesáhne jednu miliardu korun.

Rozvoj vlastních technologií pro řízení flexibility a obchodní využití akumulace je vedle samotné výstavby baterií součástí dlouhodobé strategie MND.

Jiří Ječmen, výkonný ředitel skupiny MND

MND spuštěním druhého velkokapacitního bateriového úložiště potvrzuje, že investice do akumulace a moderních energetických technologií patří mezi naše dlouhodobé strategické priority. Bateriová úložiště rozšiřují naše portfolio moderní energetiky, do kterého dnes patří také fotovoltaické a větrné elektrárny, geotermální energie nebo služby flexibility a obchodování s elektřinou. Právě propojení těchto technologií a služeb považujeme za cestu k bezpečné, efektivní a flexibilní energetice budoucnosti.

Provoz BESS Hodonín bude řídit vlastní EMS a algo trading MND

BESS Hodonín v číslech

  • Výkon: 10 MW
  • Kapacita: 25 MWh
  • Využitelná kapacita: 20 MWh
  • Zahájení testovacího provozu: červenec 2026
  • Plný provoz: srpen 2026
  • Počet samostatně řízených jednotek: 5
  • Technologie: lithium-železo-fosfátové baterie (LiFePO4)
  • Předpokládaná životnost: 15 let
  • Financování: bez využití dotační podpory
  • Generální dodavatel: Konsorcium pro MND – BUILDSYS & IBG
  • Technologický dodavatel: RCT Power

Akumulace v číslech

  • Bateriová úložiště pomáhají stabilizovat elektrizační soustavu a poskytují služby flexibility.
  • Česko má dnes přibližně 2,3 GWh instalované kapacity akumulace.
  • Do roku 2030 se očekává vznik až 2 GW nových velkokapacitních bateriových úložišť.
  • Mezi evropské lídry v rozvoji akumulace patří Německo a Velká Británie.

Akumulace v MND

  • 2 spuštěná velkokapacitní bateriová úložiště (Břeclav, Hodonín)
  • 22 MW celkového instalovaného výkonu
  • 56 MWh celkové instalované kapacity
  • více než 1 miliarda Kč plánovaných investic do velkokapacitních bateriových úložišť
  • projekty připravované v Německu a na Ukrajině

O společnosti MND

MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek. Společnost se zaměřuje na různé oblasti v rámci energetického sektoru – od těžby ropy a plynu až po výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální vrty nebo větrná energie, se zvláštním důrazem na technologie šetrné k životnímu prostředí. Společnost MND také zásobuje české domácnosti plynem a elektřinou. Kromě České republiky MND Group působí také na Ukrajině a v Německu.

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