Propásli jste bitcoin? Řešením mohou být levné kryptoměny

Když se v roce 2010 prodával bitcoin za pár centů, málokdo tušil, že se z něj stane fenomén, který změní svět financí. Dnes je jeho cena kolem 120 000 USD a pro mnoho lidí je tak „moc drahý”.

Levné kryptoměny stále nabízejí šanci na trhu kryptoměn | foto: Shutterstock.com

Znamená to ale, že jste šanci na pohádkové zisky definitivně propásli? Rozhodně ne. Na trhu se objevují nové, mnohem cenově dostupnější kryptoměny, které mohou během nadcházející alt sezony předvést podobnou jízdu, jakou bitcoin zažil před lety.

Meme coiny, altcoiny, kryptoměnové předprodeje, co ale ve skutečnosti představují?

Kryptoměnový trh je pestrý a pro nováčky může působit složitě. Vedle zavedených populárních kryptoměn jako bitcoin nebo ethereum existují stovky dalších digitálních aktiv, která se odlišují technologií, účelem i investičním potenciálem. Pojďme si proto vysvětlit, s jakými coiny se to vlastně můžete na trhu setkat.

Meme coiny

Jde o kryptoměny inspirované internetovou kulturou, které si díky silným komunitám a virálnímu marketingu dokázaly vydobýt místo na trhu. Příkladem je třeba Dogecoin nebo Shiba Inu, které během své slávy přinesly investorům zhodnocení v hodnotě tisíců procent. I když jsou extrémně volatilní, jejich schopnost rychle růst a přitahovat nové uživatele z nich dělá zajímavou volbu pro ty, kteří hledají dynamické a odvážné investice.

Altcoiny

Altcoin je souhrnný název pro všechny kryptoměny kromě bitcoinu a často přinášejí technologické inovace a nové funkce, které bitcoin jednoduše nenabízí. Patří sem projekty jako Ethereum nebo Solana, zaměřená na rychlé a levné transakce, ale i mnoho dalších. Díky svým specifickým využitím se altcoiny stávají základem decentralizovaných financí, NFT trhů či blockchainových aplikací, a nabízejí tak investorům širší možnosti diverzifikace portfolia

Měsíční graf vývoje ETH | foto: Coinmarketcap.com

Kryptoměnové předprodeje

Kryptoměnové předprodeje, taky známé jako ICO nebo presale, umožňují investorům nakoupit tokeny ještě před jejich uvedením na burzu, často za výrazně nižší cenu. Kromě finanční výhodnosti bývá jejich součástí často i možnost získat bonusové tokeny či přístup ke stakingu. Právě v této fázi vznikají příběhy o zhodnocení investic v stovkách nebo tisících procent, protože pokud se projekt po zalistování na trh uchytí, může jeho hodnota prudce vzrůst.

Využijte předprodeje Bitcoin Hyper ještě dnes!

BTC Hyper - ještě nemusí být pozdě na koupi bitcoinu druhé vrstvy

Bitcoin Hyper je revoluční projekt druhé vrstvy (Layer 2) bitcoinu, který odemyká možnost rychlých a levných transakcí – tedy něco, co původní síť dlouhodobě postrádá. Využívá kombinaci Solana Virtual Machine (SVM) pro vysokou propustnost a zero-knowledge důkazů pro maximální bezpečnost. Díky tomu zvládá téměř okamžité platby, podporuje DeFi aplikace, a dokonce i provoz meme coinů či DApps na bitcoinové infrastruktuře.

Tokenomika Bitcoin Hyper

Předprodej $HYPER právě běží a už bylo vybráno přes 8,60 milionu USD, přičemž aktuální cena je 0,01265 USD za token. To znamená, že investoři mají stále možnost nakoupit před dalším zvýšením ceny a potenciálně získat výhody v nadcházející alt sezoně. Pokud tedy hledáte projekt s technologickým základem, silným příběhem a atraktivní tokenomikou, Bitcoin Hyper patří mezi nejžhavější tipy současnosti.

Kupte si Bitcoin Hyper nyní

Disclaimer: Investice do kryptoměn jsou vysoce rizikové a mohou vést ke ztrátě části nebo celé investice.

Maxi Doge jako zástupce pro meme coiny s atraktivním stakingem

Maxi Doge není jen dalším meme coinem – je to kryptoměna pro ty, kteří chtějí hrát naplno. Projekt kombinuje humor a energii internetové kultury s možností stakingu a komunitních soutěží. S filozofií „žádný stop-loss“ cílí na odvážné investory, kteří chtějí zažít maximální volatilitu a potenciál rychlého růstu.

Roadmapa Maxi Doge

Předprodej $MAXI stále běží, jeho aktuální cena je 0,0002515 USD a platforma už dokázala vysbírat přes 731 tisíc dolarů. Kromě možnosti brzkého nákupu nabízí projekt také denní stakingové odměny a připravuje integrace s futures platformami i gamifikované turnaje. Pro fanoušky meme coinů je Maxi Doge hravý, ale zároveň dravý kandidát na výrazné zhodnocení během nadcházející alt sezony.

Zúčastnit se předprodeje Maxi Doge

Disclaimer: Investice do kryptoměn jsou vysoce rizikové a mohou vést ke ztrátě části nebo celé investice.

Závěr

Ať už vás láka technologicky ambiciózní Bitcoin Hyper, nebo adrenalinová jízda s Maxi Doge, jedno je jisté – na trhu stále vznikají nové kryptoměny, které přinášejí investorům zajímavé příležitosti. Svět kryptoměn je vysoce dynamický a odvážným nahrává, ale vždy platí, že je nutné investovat s rozmyslem a být připraven na volatilitu trhu.

Prozkoumat kryptoměnu v předprodeji

15. srpna 2025

15. srpna 2025

15. srpna 2025

