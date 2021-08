Posílení imunity a zlepšení kondice? Huawei Watch 3 jsou jistota

Pokud i vy tvrdě makáte na posilování své imunity a zlepšení kondice, vezměte si k ruce skvělého parťáka v podobě hodinek řady Huawei Watch 3.

Chytré hodinky zaznamenají průběh tréninku a budou sledovat klíčové zdravotní ukazatele, a to jak během aktivity, tak i třeba v průběhu spánku. Monitorují ale také stres, v případě nouze umějí přivolat pomoc nebo vás upozornit na rizikové faktory související s celou řadou onemocnění.

Poznávejte své tělo ve dne i v noci

Ještě před pár lety šlo o výsadu jen vrcholových sportovců, díky raketovému vývoji nových technologií dnes své zdraví i sportovní výkony může sledovat doslova každý. Wearables, tedy nositelná elektronika nabízí v současné době celou řadu vyspělých funkcí, díky nimž lépe porozumíte svému tělu stejně jako zjistíte, jak tělo funguje v různých situacích. Skvělým pomocníkem jsou v tomto ohledu chytré hodinky řady Huawei Watch 3, které jsou doslova nabité vyspělými funkcemi a technologiemi.

Zajímá vás, jak si naplánovat trénink přesně podle svých potřeb? S Watch 3 nebo Watch 3 Pro to bude hračka! Protože jsou tyto chytré hodinky vybaveny akcelerometrem a gyroskopem nabízejí hned několik měřících funkcí. Protože váš tep monitorují čtyřiadvacet hodin denně, budete mít informace o své srdeční činnosti v reálném čase, a to jak během pohybové aktivity, tak i v klidovém režimu. Pokročilá technologie umožňuje dokonce měření saturace krve kyslíkem. To se hodí zejména v situacích, kdy je tělo vystaveno extrémním podmínkám, jako jsou vysoká nadmořská výška nebo chladné prostředí.

Důležitým aspektem zdravého života i dobré imunity je kvalita spánku. Speciální algoritmy vyvinuté společností Huawei umožňují nepřetržitě sledovat způsob, jakým odpočíváme. Díky monitorovací funkci TruSleep™ 2.0, která v reálném čase sleduje srdeční tep, kvalitu dýchání a dokáže analyzovat velké množství dat, získá uživatel přesnou představu o tom, jak kvalitní je jeho spánek, ale i co by mohl zlepšit.

Parťák na cvičení

Nositelná elektronika by měla být pohodlná a během tréninku poskytovat všechny důležité informace. Hodí se ale také tréninkové plány, které šetří náklady za profesionálního trenéra, případně mohou nahradit zkušenějšího kamaráda, který zrovna nemá čas. Všechny výše uvedené atributy splňují chytré hodinky řady Watch 3, jež vám zároveň mohou pomoci se zvyšováním výkonnosti i překonáváním osobních rekordů.

Hodinky jsou vybaveny víc než stovkou sportovních režimů, které uspokojí jak rekreační, tak i profesionální sportovce. Najdete tu například 12 venkovních tréninků, 7 režimů do haly i 19 tréninků pro profesionální sportovce. I proto vlastně příliš nezáleží na tom, jakou sportovní aktivitu máte rádi, Watch 3 toho nabízejí dost úplně pro každého.

Milujete analýzu svých sportovních výkonů? Díky pokročilým senzorům a vyspělým geolokačním funkcím budou vaše data opravdu přesná a podrobná. Nechybí počet spálených kalorií, intenzita zátěže stejně jako informace o rychlosti a vzdálenosti. Samozřejmostí je sdílení výkonů s rodinou nebo přáteli na sociálních sítích, a to pouhým jedním kliknutím.

Anděl strážný vašeho zdraví

Účast na sportovních soutěžích, ale i cvičení v letních parnech či trénink srdce představují velkou fyzickou zátěž. V takových chvílích je klíčové vědět, jaké jsou limity vašeho těla. Pokud je neznáme, riskujeme v lepším případě natažení svalů či svalovou horečku, v tom horším zranění a dlouhodobější omezení nebo až trvalé následky. Hodinky Watch 3 sledují teplotu pokožky a saturaci kyslíkem, a když se zvýší na nebezpečnou úroveň, uživatele na to upozorní. A protože se teplota kůže měří i v době, kdy majitel hodinek necvičí, Watch 3 vás také upozorní na případné přehřátí.

Skvělý pomocník v každodenním životě

Kromě měření sportovních výkonů jsou Watch 3 nedocenitelné i v každodenním životě. Míra stresu, která se neustále zvyšuje, je dobře známou skutečností. Stejně tak se ví, že psychická nepohoda nejen, že přispívá k oslabení imunity, hraje ale také významnou roli při vzniku psychických onemocnění a civilizačních chorob. Hned několik studií navíc ukázalo, že současná pandemie tuto situaci ještě zhoršila. Proto jsou tu Watch 3, které uživatelův psychický stav nepřetržitě monitorují a nabízejí řadu dechových cvičení nejen na snižování krevního tlaku, ale třeba i na rychlejší usínání nebo zlepšení spánku.

Na spánek je odborníkem také patentovaná technologie TruSleep™ 2.0. V reálném čase monitoruje nejen srdeční tep, ale i kvalitu dýchání a díky schopnosti analyzovat naráz obrovské množství dat budete mít o kvalitě svého spánku dokonalý přehled. Co víc, Watch 3 i Watch 3 Pro jsou vybaveny umělou inteligencí, jež umí rozpoznat šest nejčastějších problémů se spánkem a nabídnout celou řadu návrhů i personalizovaných služeb, co pomohou s jejich odstraněním.

Stejné senzory spolu s novým algoritmem, které společnost Huawei vyvinula ve spolupráci s týmem zdravotních odborníků, jsou schopné odhalit i srdeční arytmii. Když k ní dojde, chytré hodinky vás na to upozorní. Díky tomu můžete včas řešit problém se svým lékařem a zabránit rozvoji velmi nebezpečných kardiovaskulárních onemocnění.

Watch 3 jsou vybaveny i režimem pomoci. Aktivuje se ve chvíli, kdy chytré hodinky zaznamenají nekontrolovaný pád. V případě, že režim pomoci nebude deaktivován do 60 sekund od pádu, Watch 3 automaticky zavolají vašemu primárnímu nouzovému kontaktu. Zároveň odešlou zprávu o pomoci spolu s aktuální polohou všem vašim nouzovým kontaktům.

S Huawei Watch 3 je zkrátka porozumění vlastnímu tělu snazší než kdykoli předtím. A protože je lze snadno spárovat s každým smartphonem bez ohledu na typ operačního systému, tyto chytré hodinky jsou nejlepší odpovědí na všechny vaše otázky ohledně sportovních výkonů, snižování hladiny stresu i porozumění vlastnímu tělu. Díky chytrým hodinkám Huawei Watch 3 si užijete nejen toto léto opravdu naplno!