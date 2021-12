Pomocník pro zdravý životní styl Huawei Watch GT 3

Najít harmonii mezi divokým tempem moderní doby, soukromým a pracovním životem, a ještě k tomu být v obraze, co se týče zdraví, to může pro mnohé být až nadlidským úkolem. Přitom stačí vědět, jak na to. Huawei přichází s osobním koučem v podobě chytrých hodinek Watch GT 3, které pomohou úspěšně zvládat úkony běžného dne, provedou sportovními aktivitami a poskytnou ty nejaktuálnější informace ohledně fyzického výkonu a stavu zdraví.