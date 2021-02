Polsko se rozhodlo uplatnit svá vlastní pravidla v online sázení

Výhodou online sázení je nejen možnost zahrát si nonstop, dokonce v teplákách z pohodlí domova, ale i možnost přivydělat si pár drobných, pokud nám bude štěstí přát. Mezi Čechy se tomuto typu zábavy daří stále více, online kasina získávají na popularitě - dokonce i mezi těmi, co to dosud nezkusili.

Situace v Polsku je diametrálně odlišná

Obyvatelé Česka si možná ani neuvědomují, jaké mají štěstí ve srovnání například s Poláky. Polsko je jednou z evropských zemí, která má při regulaci online hazardu svá vlastní pravidla. Jediné polské online kasino vlastní stát. Můžete se zaregistrovat a zahrát si, co se vám líbí, ale ne s reálnými penězi. Kasino dokonce ani nepovoluje hru občanům jiných zemí. Polsko bojuje proti hazardu velmi přísnými pravidly pro hráče, které nepovolují domovským poskytovatelem možnost nabízet hry v rámci jednotlivých krajů. Pokud jste ale jen na návštěvě Polska, případně jste si odskočili na výlet, můžete se zaregistrovat do kteréhokoliv online kasina, které akceptuje Poláků a zahrát si své oblíbené online hry z pohodlí hotelového pokoje.

Jak najít polská online kasina?

Existuje mnoho stránek nabízejících přehled nejen dostupných kasin, ale i mnoho dalších informací. Obvykle obsahují podrobné seřazení her, výhod a nevýhod, recenzí a tipů z první ruky, počet volných zatočení, možnosti uvítacích bonusů, případně jiné informace, které jsou rozhodujícím faktorem pro každého hráče.

Online kasina, online sázení, ruleta, sportovní sázky, klasické automaty, to vše tvoří hráčský segment s obratem více než miliarda dolarů v celém Polsku. Omezení pro standardní hráče automaticky nezajistí, že hráči přestanou hrát. Najdou si však jiné způsoby, jak se zapojit do různých hazardních her. Polská vláda neposkytuje licence a povolení k provozování online kasin jakémukoliv soukromému poskytovatelovi těchto hazardních her, případně zájemcům ze zahraničí. K dispozici je tak pro mezinárodní provozovatele mimo Polska velmi zajímavý tržní segment. Poláci velmi rádi hrají různé hry a jsou poměrně soutěživý národ. To přispělo k tomy, že zahraniční poskytovatelé ze zemí nejen Evropské unie, ale celého světa, začali bojovat o podíl na polském trhu. Strategií je, proč neposkytnout nabídku, pokud je po službách online sázení či online kasin přirozená tržní poptávka? Hráči z Polska se tak poměrně často setkají se situací, že zahraniční webová stránka s online kasinem či ruletou nabízí automaticky i herní rozhraní v polském jazyce, dostupné pro každého, kdo má zájem zatočit si nebo vsadit na svého oblíbeného sportovce.



Změny se dotkly i uživatelů služby Google Play

Google Play je známá služba stahování aplikací, která rovněž narazila na změny v legislativě v polském právním systému. Hazardní aplikace, známé také jako online sázení, budou aktuálně dostupné od 1. března 2021 v 14 zemích světa, Polsko mezi ně bohužel stále nepatří. Do té doby si je mohou stahovat pouze obyvatelé Francie, Velké Británie, Irska a Brazílie. Změna v pravidlech Google Play umožní zákazníkům oficiálně stahovat hazardní zábavné aplikace, od března to bude možné v rámci Evropy pro Belgii, Skandinávii, Německo, Rumunsko a Španělsko. Není možné zavést jednotná pravidla, protože většina zemí povoluje sázení, pouze pokud je poskytováno vládou. Každý nový uchazeč bude muset doložit legálnost svého zájmu v dané zemi či oblasti. Přesto se očekává, že seznam povolených zemí by se mohl poměrně rychle rozšířit, pravděpodobně ale ne o Polsko.

Hazard v Polsku pod drobnohledem

Poláci použili na hazard poměrně přísný metr. Například pořádání pokrových turnajů bylo dosud možné, pokud při jejich ukončení byli oznámení výherci turnaje pro vypořádání daně z výhry. Po novém musí organizátor poskytnout jména, příjmení, výšku startovného, ​​výšku výhry a mnohé další informace. Tím to ale nekončí, polská vláda stanovila minimální vzdálenosti umístění heren od škol či bydlišť, středisek pro mládež a podobně. Podobně i provozovatelé, kteří se v minulosti dostali na „černou listinu“ z jakéhokoliv důvodu, nebudou moci požádat o licenci, budou posuzováni subjektivně a pravděpodobně zamítnuti. Rovněž se rozšířil a značně ztížil schvalovací proces kamenných heren. Do jaké míry se to bude týkat i online hazardu, ještě není známo, nakolik navrhovaná novela zákona ještě neprošla Sejmem (výkonný vládní orgán Polska).

Jaká je tedy budoucnost hazardu v Polsku, je poměrně obtížné předpovědět. Dá se však říci, že online kasina a sázení s mezinárodními hráči budou první volbou právě pro hazarduchtivé Poláky i v nadcházejícím období.