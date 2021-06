POCO představuje výkonný M3 Pro 5G a startuje POCO MANIA

Společnost POCO Global, oblíbená technologická značka mezi mladými světovými technofily, uvedla celosvětově na trh telefon POCO M3 Pro 5G. Navíc k startu prodeje nového smartphonu si společnost připravila speciální slevovou akci.

Tento nový a vylepšený model vybavený vlajkovým procesorem MediaTek Dimensity 700 5G* nabízí špičkový výkon a zábavu, podporu 5G dual SIM a 90Hz displej s dokonale plynulým zobrazením. To vše s velmi nízkou spotřebou energie, a tím pádem mimořádně dlouhou výdrží baterie.

„Jsme velmi rádi, že se nám v období od uvedení modelu POCO F1 na trh v roce 2018 do 6. května 2021 podařilo expedovat více než 17 milionů našich telefonů. Jen u modelu POCO M3 přesáhl od jeho uvedení na trh v listopadu loňského roku celkový počet celosvětově prodaných kusů hranici tří milionů. Nejenže jsme dosáhli obrovského růstu prodejů, ale rychle roste i naše fanouškovská základna. Máme nyní dokonce komunitní aplikaci POCO, kde s námi mohou fanoušci sdílet svou zpětnou vazbu, a my jejich podněty později využíváme při vývoji našich produktů,“ uvedl Kevin Qiu, ředitel POCO Global.

Perfektní načasování pro nový mobil?

Chytré telefony POCO přinášejí do života svých uživatelů moderní technologie a neotřelý styl od první chvilky po zapnutí. V ten moment se vám v ruce probudí parťák, který vás bude následujících několik let všude provázet. Co takhle si nákup opravdu dokonale načasovat?

Zapamatujte si den 14. června v 18 hodin, kdy začíná speciální POCO MANIA HAPPY HOURS, která potrvá až do 9:00 dalšího dne. Pořiďte si tedy své nové POCO během této akce a ušetříte až 1 500 Kč ihned při nákupu. Hlavním trhákem bude model POCO X3 Pro 8+256 GB za 5 999 Kč.

Novinka POCO M3 Pro 5G ve variantě 6+128 GB nemůže přijít zkrátka a uvidíte ji tak po omezenou dobu se slevou 700 Kč a tedy s finální cenovkou 4 799 Kč!



Hned s Happy Hours symbolicky odstartuje dvoutýdenní POCO MANIA!

POCO MANIA se odehraje od 14. do 27. června. Těšit se můžete například na POCO X3 6+128 GB se čtyřmi nadupanými fotoaparáty za neodolatelných 5 999 Kč. Akce se vztahuje i na další modely ze stáje POCO se slevou až 1 000 Kč. Během jedinečného POCO šílenství si přijde na své skutečně každý.

Rádi bychom vás i tímto pozvali na český Live stream POCO M3 Pro 5G, který se uskuteční 14. 6. v 18:00 na oficiálním Facebook profilu (https://www.facebook.com/POCOCeskarepublika).

Výhody ultra rychlých 5G sítí dual 5G standby díky procesoru MediaTek Dimensity 700

POCO vůbec poprvé nasazuje technologii MediaTek Dimensity, která přináší vyšší celkový výkon a rychlost. Výkonná technologie MediaTek Dimensity 700 nabízí výkon na úrovni modelů nejvyšší třídy při zachování nižší spotřeby energie pro dlouhou výdrž baterie díky 7nm technologii zpracování.

Integrovaný 5G modem umožňuje tzv. dual 5G* standby, takže uživatelé mají k dispozici vždy zapnuté 5G bez nutnosti fyzicky vyměňovat SIM karty.

„Výhody rychlé 5G sítě přesahují superrychlé stahování, vysokou kvalitu videa a mimořádně plynulé hraní her – 5G také umožňuje stabilnější síť v přeplněných oblastech,“ uvedl Angus Ng, vedoucí produktového marketingu společnosti POCO Global. „Podpora 5G sítí za tuto cenu, která je na trhu bezkonkurenční, dělá z POCO M3 Pro 5G další konkrétní důkaz našeho odhodlání nabízet uživatelům inovace, na kterých skutečně záleží.“

Ultra výkonný telefon POCO M3 Pro 5G přináší také výjimečný zážitek z multimediální zábavy. Procesor je vybaven nejmodernější osmijádrovou architekturou se dvěma silnými jádry Cortex-A76 pracujícími na frekvenci až 2,2 GHz. Spárován je s grafickým procesorem Mali-G57 s novou architekturou, která nabízí o 30 % vyšší hustotu výkonu a energetickou úspornost. Díky nové technologií uložiště UFS 2.2 a čipsetu se telefon stává zábavným superhrdinou, který bez námahy načítá a přehrává graficky náročné hry či video soubory.

Zážitek z plynulé a rychlé hry na 90Hz FHD+ displeji a mnoho dalšího



Výkonný procesor POCO M3 Pro 5G kombinuje s displejem, který překonává očekávání. Díky obnovovací frekvenci 90 Hz nabízí POCO M3 Pro 5G uživatelům rychlejší a plynulejší zobrazení. POCO M3 Pro 5G také přechází z displeje POCO M3 Dot Drop na displej DotDisplay. Funkce DynamicSwitch umožňuje displeji automaticky přepínat mezi 90 Hz, 60 Hz, 50 Hz a 30 Hz**, což mu umožňuje přizpůsobit obnovovací frekvenci obsahu a zároveň šetřit energii.

6,5" FHD+ displej rendruje obraz v čistém rozlišení 1080P a je vybaven dvěma světelnými senzory na přední a zadní straně, které umožňují detekci světla v rozsahu 360°, což pomáhá přesně kalibrovat mezi 4096 úrovněmi jasu pro optimální viditelnost.

Komplexní zážitek s 48Mpx fotoaparátem se sestavou tří objektivů. A baterie, která vydrží dny

Trojitý fotoaparát s hlavním snímaček s rozlišením 48 Mpx, 2 Mpx makro objektivem a 2 Mpx hloubkovým senzorem za dostupnou cenu doplňuje všestranný uživatelský zážitek telefonu POCO M3 Pro 5G. Díky hlavnímu 48 Mpx fotoaparátu budou mít snímky vyšší jas i detail, zejména za zhoršených světelných podmínek. Řada softwarových funkcí fotoaparátu, jako je noční režim, časosběrné video a časosběrné snímání, výrazně rozšiřuje scénáře použití soustavy objektivů a nabízí uživatelům kreativní přístup k fotografování a natáčení videa.

Všechen tento výkon podporuje velká baterie s kapacitou 5 000 mAh (typ), která vydrží až 2+ dny***. Díky podpoře 18 W rychlého nabíjení a 22,5 W nabíječce, která je součástí balení, mohou uživatelé rychle dobít a být v mžiku zpět na cestách.

Ergonomický zakřivený 3D design strhne pozornost

POCO M3 Pro 5G upouští od typického designu smartphonů. Přístroj má ergonomický 3D zakřivený design zadní strany s lesklým povrchem, díky čemuž se pohodlně drží a zároveň vyniká stylovým prémiovým vzhledem. Poměr obrazovky k tělu činí 91 % a slibuje jedinečný zážitek. V duchu charakteristického odvážného designu POCO je dodáván ve třech barevných provedeních: POCO Yellow, Power Black a Cool Blue.

Telefon je také navržen s ohledem na praktičnost a nabízí kompletní sadu funkcí pro snadné každodenní používání, včetně IR blasteru, NFC a 3,5mm konektoru pro sluchátka.

POCO M3 Pro 5G bude k dostání ve variantách 4 GB + 64 GB a 6 GB + 128 GB. Obě varianty bude možné zakoupit od 14. června na https://bit.ly/2SFWLTr nebo https://bit.ly/3cbvDCO .