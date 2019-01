Od startupu k mezinárodnímu byznysu – rozhodněte se pro cloud

Ještě před několika málo lety byla každá společnost nucena vytvářet vlastní IT infrastrukturu, nikoliv však proto, že by to bylo nejlepší řešení – v té době to bylo řešení jediné. Bylo tomu tak hlavně z důvodu nízké úrovně konektivity a tradičního přístupu k technologiím. Na trhu byl nedostatek technologických standardů a specifických technologií. Dnes představuje cloud spolehlivou a dostupnou alternativu k vlastnímu řešení.

Společnosti ve velké míře přesunují svá úložiště a software do cloudu, což jim otevírá nové cesty ke zvýšení efektivity práce. Cloud už dávno není pouze nejlevnějším řešením, ale je široce vnímán jako řešení nejlepší.



Proč přejít do cloudu?

Samoobslužné systémy, platba pouze za využité zdroje, škálovatelnost – to jsou jen některé z argumentů, proč přejít do cloudu. Pro společnost s inovativním a technologicky zaměřeným modelem je výběr správného cloudového řešení velkým krokem. Správným výběrem řešení docílíte situace, kdy pro vás technologie již nebude bariérou, ale naopak odrazovým můstkem pro rozvoj společnosti.



Žádný byznys není pro cloud příliš malý. Ať už se jedná o škálovatelnost, nebo například disaster recovery, z benefitů přesunu do cloudu může těžit kdokoliv.



Mějme na paměti, že cloud je jedno z možných řešení, nikoliv však jediné. Je na každém z nás, aby našel ideální řešení pro své zákazníky. To znamená, že každá služba musí být nastavena tak, aby byl využit její plný potenciál a koncový zákazník se nemusel starat o IT stránku věci a plně se soustředil na své obchodní aktivity.



Jednoduchá škálovatelnost

Přesun do cloudu umožňuje pružně reagovat na růst společnosti. Cloud nabízí škálovatelnost dvěma způsoby: horizontálně, tedy přidáváním či odebíráním serverů z infrastruktury, nebo vertikálně, rozšiřováním či redukováním komponentů (vCPU, RAM, HD) jednotlivých serverů.



Cloudová řešení umožňují společnostem najít ideální řešení pro každé stádium rozvoje. Máte možnost kdykoliv zvýšit či snížit využívané zdroje v závislosti na chodu společnosti. Můžete začít s relativně malou infrastrukturou, postupně navyšovat zdroje a eliminovat tak například problém příliš dlouhé doby odezvy, který by jinak plynul z neškálovatelných fyzických zdrojů.



Přesun do cloudu - o krok dál než konkurence

Cloud je nejlepším opatřením proti výpadkům. Platí to od startupu až po mezinárodní společnosti. Ať už se jedná o přírodní vlivy, nebo lidský faktor. Cloud je také nejspolehlivějším způsobem, jak rychle reagovat na výkyvy v provozu.



Stává se každodenní součástí našich životů, ať už osobních či pracovních. Brzy budou cloudová řešení nedílnou součástí vašich obchodních procesů. Společnosti, které se pro přesun nerozhodnou včas, riskují ztrátu mnoha příležitostí, které cloud nabízí. Riskují ale také ztrátu zákazníků, kteří v dnešní době očekávají flexibilní služby vytvořené jim na míru.



Více informací o FORPSI Cloud najdete na www.forpsicloud.cz.