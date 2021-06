Od balkónovek po části těl. Tomáš Třeštík nafotil neobvyklou kolekci

Jedním z takových lidí je i Tomáš Třeštík, známý český fotograf, vlastník The Frame, který se rozhodl vzít to po svém a vytvořit vlastní uměleckou edici. „Nikdy se nespokojím s jedinou verzí, tak proč byste měli vy.“

Limitovanou kolekci fotografií vytvořil Tomáš tak, aby doplňovala televizor The Frame. Při tvorbě se inspiroval výjimečností, nadčasovostí, mnohotvárností a smyslem pro detail – tedy atributy, které The Frame zosobňuje. „Série sama vychází z toho, s čím si v poslední době hodně hraju a čím se bavím – práce s barevnými plochami, převod barevných fotek do černobílého spektra a jejich následné kolorování, studie fragmentů těl a jejich multiplikace,“ doplňuje Tomáš Třeštík. Edice obsahuje celkem 10 fotografií, které lze libovolně kombinovat s televizními/obrazovými rámy.

Jak unikátní fotografie získat?

Prvních dvacet pět zákazníků, kteří si nejpozději do 27. června pořídí vybraný model televizoru The Frame, získá dva vytištěné, očíslované, podepsané a zarámované fotoobrazy Tomáše Třeštíka spolu se všemi deseti fotografiemi tvořícími edici v digitální podobě. Digitální obrazy lze kombinovat s těmi reálnými a doplňovat je vyměnitelnými rámy. Zkrátka vytvoříte si uměleckou stěnu jen pro sebe a dle svého vkusu. Jak přesně postupovat při nákupu najdete zde.

Akci lze navíc kombinovat s momentálně probíhající promo akcí na všechny lifestylové televizory, ale i vybrané soundbary. Až do 27. června vám Samsung po nákupu na základě registrace a předložení účtenky vrátí část peněz na váš účet, a to až do výše 25 tisíc Kč. Více o akci naleznete zde.