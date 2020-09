Obraz ostřejší než ve skutečnosti? Už jste zkusili QLED 8K televizor?

Ostrý obraz je jedním ze základních požadavků při koupi nového televizoru. Jenže co je to ostrý obraz? Ještě poměrně nedávno za něj bylo považováno rozlišení Full HD, které představovalo čtyřikrát kvalitnější obraz než standardní rozlišení běžné u volně šířených televizních programů. Obrazovka tedy byla složena ze čtyřnásobku bodů oproti do té doby běžných televizorů. Jak rostl zájem o stále větší a větší televizory, přestalo Full HD rozlišení stačit a přišlo ultravysoké rozlišení UHD/4K, které opět představovalo čtyřnásobek toho, co nabízely televizory ve Full HD kvalitě. Úplnou špičkou jsou nyní televizory v rozlišení 8K – čtyřikrát vyšším než UHD/4K a šestnáctkrát oproti Full HD, které si divák nejlépe vychutná na televizorech s tou největší možnou úhlopříčkou.

Obrazovku 8K televizorů tvoří až 33 milionů bodů, které vytváří opravdu velmi ostrý obraz, a to právě i na televizorech opravdu velkých rozměrů, o které je v dnešní době největší zájem. Problémem je však absolutní nedostatek obsahu v 8K rozlišení. Nevysílá v něm žádná televizní stanice, neexistují v něm skoro žádné filmy a hlavně: distribuce signálu v rozlišení 8K je tak datově náročná, že se ani v blízké budoucnosti televizních programů v této kvalitě jen tak nedočkáme. To však neznamená, že kvalitní 8K televizor neupotřebíte. Naopak! QLED 8K televizory Samsung jsou vybaveny vysoce výkonným Quantum Processorem 8K, inteligentním čipem, který si vytváří rozsáhlou znalostní databázi prostřednictvím milionů naučených vzorů, které poté používá k vytvoření skutečně pohlcujících zážitků ze sledování.

Televizor si potřebnou kvalitu sám dopočítá

I když video obsahu v nativním 8K rozlišení existuje pomálu, QLED 8K televizory dokáží tuto kvalitu vytvořit i ze zdrojů s nižším rozlišením. Používají k tomu umělou inteligencí vybavenou funkci 8K AI upscaling, která analyzuje každou scénu přehrávaného obsahu od barev a textur až po podsvícení a kontrast. Pokud je obsah, který si přehráváte na svém televizoru QLED 8K TV, v nižším rozlišení, například v UHD/4K nebo Full HD, 8K AI Upscaling optimalizuje kvalitu tohoto obrazu a přepočítá ji na rozlišení 8K v reálném čase. Pokud tedy například sledujete vysílání některé televizní stanice ve Full HD rozlišení, QLED 8K TV od Samsungu toto vysílání převede okamžitě do rozlišení 8K a využije všech 33 milionů bodů, z nichž se skládá její obraz.

Záleží samozřejmě na typu a formátu obsahu. Čím vyšší rozlišení máte k dispozici, tím bude přepočítávané 8K kvalitnější. Závisí také na kvalitě datového toku zdroje, takže pokud například přehráváte video z internetu při ne zrovna optimální rychlosti připojení, nemusí být výsledný efekt tak dobrý jako u živého televizního vysílání přes anténu, satelit, kabel nebo IPTV či při přehrávání filmu z pevného disku. V praxi se ale díky funkci 8K AI upscaling u televizorů QLED 8K od Samsungu můžete dostat ke kvalitě obrazu, v níž se budou natáčet filmy, seriály a televizní pořady až v daleké budoucnosti.

Navíc si na QLED 8K TV můžete již nyní přehrávat nativní obsah v 8K rozlišení, který si vytvoříte vy sami – stačí k tomu kvalitní smartphone, který umí natáčet a fotografovat v rozlišení 8K, což jsou například letošní modely Samsung Galaxy S20 či Galaxy Note20. Váš rodinný videoarchiv si tedy můžete už teď vytvářet v tom nejvyšším možném rozlišení a zároveň si ho v něm i přehrávat. V tom rozlišení, které se časem stane úplně běžné, ale dnes se na něj stále pohlíží jako na kvalitu daleké budoucnosti.