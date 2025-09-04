Noční můra firem v podobě vyhořelé serverovny. Dají se obnovit data?

Přesto však nemusí být situace tak beznadějná, jak by se mohlo zdát. Moderní technologie obnovy dat dokáží v mnoha případech zachránit alespoň část cenných informací i z těžce poškozených datových nosičů.
Jak požár ovlivňuje datové nosiče
Pevné disky jsou navrženy pro provoz při teplotách do 60 stupňů Celsia, zatímco při požáru mohou teploty dosahovat až 1000 stupňů.
Takové podmínky způsobují roztavení plastových částí, deformaci kovových komponent a poškození elektronických obvodů. Moderní SSD disky jsou na tom paradoxně ještě hůře – paměťové čipy obsahují křemíkové struktury, které jsou při extrémních teplotách velmi křehké.
Kromě přímého působení vysokých teplot způsobuje požár i další komplikace:
· Hasební prášek nebo pěna pronikají do elektroniky a vytvářejí korozivní prostředí.
· Vodní páry a kouř obsahují chemické látky, které urychlují oxidaci a korozi kovových částí.
· Tepelné šoky vznikající při náhlém ochlazení během hašení mohou způsobit praskání materiálů a další mechanické poškození.
Typy poškození a možnosti záchrany
· Při teplotě 100–150 °C je stále vysoká šance na obnovu dat – data zůstávají zpravidla uchována, i když může dojít k selhání mechanických částí disku.
· Při teplotě 150–250 °C vzniká riziko narušení záznamu – zhoršuje se čitelnost, dochází k degradaci struktury disku (tepelná roztažnost, odlupování povrchových vrstev, změna domén). V této fázi je možná částečná obnova dat, zejména ze středových nebo méně exponovaných oblastí ploten.
· Při překročení 250–300 °C bývá záznam často vážně degradován, ale u některých disků lze stále extrahovat fragmenty dat.
· Při překročení teploty 300 °C dochází obvykle k výraznému narušení magnetických domén, a tím k praktické nemožnosti obnovy.
· Nad 400 °C dochází k překročení Curieovy teploty většiny feromagnetických materiálů – data zcela mizí z magnetické vrstvy a žádná standardní forma obnovy již není možná.
*U SSD, které obsahují NAND flash paměti, může dojít k trvalému poškození již při teplotách 100–125 °C, a to vlivem změn nábojů v paměťových buňkách či poškozením obvodů.
Jak při požáru serverovny postupovat
Okamžitě po uhašení požáru je zásadní nezapínat žádné elektronické zařízení. I disky, které vypadají nepoškozené, mohou obsahovat vlhkost nebo chemické zbytky z hasebních látek, které při zapnutí způsobí další škody.
Veškeré úsilí by mělo směřovat k co nejrychlejšímu odvezení disků do specializované laboratoře.
Transport musí probíhat velmi opatrně. Disky poškozené požárem jsou extrémně křehké a jakýkoliv otřes může způsobit další mechanické poškození. Ideální je použití antistatických obalů a pevných transportních boxů s tlumením vibrací. Pokud jsou disky mokré, nepokoušejte se je vysoušet – tím by mohlo dojít k další korozi.
TIP: Fotografie serverovny před a po požáru, informace o typu hasebních látek použitých při zásahu a časová osa událostí pomohou odborníkům lépe posoudit možnosti záchrany a zvolit nejvhodnější postup.
Požár serverovny nemusí znamenat konec firmy
Moderní technologie záchrany dokáží i ze zdánlivě zničených zařízení extrahovat cenné informace. Klíčem k úspěchu je rychlá reakce, správný transport poškozených zařízení a spolupráce se specializovanými laboratořemi s dlouholetými zkušenostmi. Přesto však žádná metoda záchrany nemůže nahradit kvalitní preventivní opatření a pravidelné zálohování kritických dat.