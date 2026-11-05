Největší překážkou handicapovaných jsou předsudky, říká Lucie Kroftová

Více než patnáct let jste působila ve financích a strategickém řízení, mimo jiné na vedoucí pozici ve společnosti Johnson & Johnson. Co vás přivedlo k rozhodnutí věnovat se zaměstnávání lidí se zdravotním postižením?
Téma podpory lidí se zdravotním postižením mi bylo blízké prakticky celý život. Během působení ve společnosti Johnson & Johnson jsem měla příležitost rozvíjet oblast inkluze a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v rámci české organizace. Když jsem později nastupovala na mateřskou dovolenou, začala jsem přemýšlet, čemu bych se chtěla věnovat dál. A právě tehdy se zrodila myšlenka vzít zkušenosti z jedné společnosti a přenést je do mnohem širšího měřítka. Vnímám to jako naléhavou celospolečenskou výzvu, kterou je potřeba řešit.
Vzpomínáte si na konkrétní okamžik nebo setkání, kdy jste si uvědomila, jak obtížné může být pro člověka s handicapem najít odpovídající pracovní uplatnění?
Překvapivě pro mě tím největším uvědoměním nebylo konkrétní setkání s člověkem, který nemohl najít práci, ale opakovaná setkání se zaměstnavateli. Během prvních let budování Nolimi jsem dostávala obrovskou podporu. Prakticky každý mi říkal, jak skvělou věc děláme a jak nám fandí. Jenže ve chvíli, kdy mělo dojít na konkrétní spolupráci nebo skutečnou změnu, nadšení často vyprchalo. Uvědomila jsem si, že naším největším problémem nebude přesvědčit lidi, že je zaměstnávání lidí s handicapem důležité. Bude to přesvědčit je, aby pro to skutečně něco udělali.
Co pro vás osobně znamená název Nolimi a jakou změnu byste prostřednictvím projektu chtěla ve společnosti nastartovat?
Nolimi je novotvar odvozený z anglického No Limits, tedy bez limitů. Věřím, že lidé se zdravotním postižením často nemají takové limity, jaké jim automaticky přisuzuje okolí. Naší ultimátní ambicí je, aby Nolimi nemuselo existovat. Aby se lidé s handicapem přirozeně hlásili o pozice a nebyl žádný rozdíl v rámci náborových procesů. Pro tento cíl ale budeme muset ujít ještě dlouhou cestu.
Přechod z korporátního prostředí k vlastnímu projektu zaměřenému na společenský dopad musel přinést řadu změn. Co pro vás bylo nejtěžší a v čem vám naopak předchozí kariéra pomohla?
Asi nejtěžší byla nejistota a s ní spojená nutnost obrnit se trpělivostí. V korporaci jsem byla zvyklá na dlouhé rozhodovací procesy, ale když najednou stojíte na druhé straně jako podnikatel, zjistíte, že jsou ještě delší, než jste si mysleli. Na druhou stranu mi korporátní zkušenost dala silný základ. Naučila mě přemýšlet strategicky, rozumět potřebám firem a především přinášet řešení, která vytvářejí skutečnou hodnotu.
Nechceme, aby s námi firmy spolupracovaly jen proto, že děláme něco společensky prospěšného. Chceme být kvalitním byznysovým partnerem, který jim pomáhá řešit reálné problémy. A stejně důležitá je pro nás lidská stránka. Chceme pomáhat lidem se zdravotním postižením nejen nacházet pracovní příležitosti, ale také rozvíjet jejich profesní potenciál.
Jaké největší předsudky podle vás v české společnosti stále přetrvávají vůči lidem se zdravotním postižením? A změnilo se v posledních letech něco k lepšímu?
Určitě se toho hodně změnilo k lepšímu. Lidé se zdravotním postižením jsou dnes ve veřejném prostoru viditelnější a téma inkluze se postupně stává přirozenější součástí společenské diskuse. Přesto přetrvává řada stereotypů. Například představa, že lidé s handicapem mohou vykonávat jen určité profese, že nemají odpovídající vzdělání nebo že jsou automaticky častěji nemocní.
České firmy s více než 25 zaměstnanci mají zákonnou povinnost zaměstnávat určitý podíl lidí se zdravotním postižením. Proč podle vás řada zaměstnavatelů stále raději volí jiné způsoby plnění této povinnosti, než aby těmto lidem nabídla práci?
Myslím, že za tím stojí především obavy a nedostatek zkušeností. Firmy si často nejsou jisté, zda člověk se zdravotním postižením zvládne požadavky konkrétní pozice nebo zda jeho zaměstnávání nebude příliš komplikované. Alternativní způsoby plnění zákonné povinnosti se proto mohou zdát jednodušší. Jenže tím firmy často přicházejí o zajímavé talenty. Jsem přesvědčená, že zaměstnávání lidí se zdravotním postižením může být skutečnou konkurenční výhodou. Zkušenosti mezinárodních společností, jako jsou SAP nebo Walgreens, ukazují, že dobře nastavené inkluzivní zaměstnávání může fungovat i z byznysového hlediska.
Když se podíváte na český pracovní trh, kde vidíte největší problém? Je to nedostatek vhodných pracovních míst, nepřipravenost zaměstnavatelů, nebo spíše obavy a stereotypy na obou stranách?
Za mě jsou největší bariéry stále v našich hlavách. Na straně zaměstnavatelů přetrvávají obavy a stereotypy. Na straně lidí se zdravotním postižením se zase setkáváme s nedostatkem sebevědomí nebo obavou vůbec se o určitou práci ucházet. Zajímavé je také téma neviditelného zdravotního postižení. Řada lidí svůj handicap před zaměstnavatelem raději tají, protože se obávají diskriminace.
Osobně například nemám ráda, když na pracovním inzerátu vidím označení „vhodné pro OZP“. Pro koho konkrétně? Pro člověka se zrakovým postižením? Pro někoho s chronickým onemocněním? Pro člověka na vozíku? Řešme, co umí, co je jeho/její expertíza, jaké má tento kandidát kompetence.
Co se musí změnit uvnitř firmy, aby přijetí zaměstnance se zdravotním postižením nebylo jen splněním povinnosti, ale skutečnou součástí firemní kultury?
V první řadě to firma musí skutečně chtít. Ne proto, aby splnila nějaký ukazatel, ale protože chce získávat schopné lidi bez ohledu na jejich zdravotní stav. Musí být ochotná přijímat lidi podle jejich kompetencí, otevřeně mluvit o jejich potřebách a hledat řešení tam, kde existují bariéry. A také přijmout, že ne každé pracovní spojení bude úspěšné. Stejně jako při zaměstnávání kohokoliv jiného. Pokud se spolupráce se zaměstnancem bez zdravotního postižení neosvědčí, také z toho nevyvozujeme závěr, že podobné lidi už nikdy zaměstnávat nebudeme.
V současnosti vyvíjíte platformu Nolimi Match, která má s využitím umělé inteligence propojovat uchazeče se zdravotním postižením s vhodnými zaměstnavateli. Jak bude v praxi fungovat a čím se bude lišit od běžných pracovních portálů?
Nolimi Match vzniká jako odpověď na jeden z největších problémů inkluzivního zaměstnávání – zaměstnavatelé často nevědí, kde vhodné kandidáty hledat a jak posoudit, zda jejich potřeby odpovídají požadavkům pro konkrétní pracovní pozici. Na rozdíl od běžných pracovních portálů proto nechceme pouze zveřejňovat nabídky práce a sbírat životopisy.
Algoritmus navrhujeme tak, aby dokázal pracovat s různými typy informací – od vzdělání a pracovních zkušeností přes konkrétní schopnosti až po individuální potřeby uchazeče a možnosti zaměstnavatele. Zásadní je, aby systém nevyhodnocoval pouze celkovou míru shody, ale dokázal identifikovat také podmínky, které jsou pro úspěšné pracovní spojení nezbytné. Můžete mít kandidáta, který splňuje 99 procent požadavků, ale zbývající jedno procento představuje zásadní překážku, kterou nelze odstranit.
Se svým projektem jste se zapojila do mentoringového programu Women in Tech. Co vás k účasti motivovalo a v čem vám může pomoci při dalším rozvoji Nolimi?
Women in Tech mi byl doporučen jako program, který skutečně pomáhá ženám posouvat jejich technologické projekty dál. Viděla jsem také řadu zajímavých projektů z předchozích ročníků, takže moje očekávání byla poměrně vysoká. A musím říct, že program je nejen naplnil, ale v mnoha ohledech i předčil.
Nejde totiž jen o mentoring, přestože ten je pro nás nesmírně cenný, zejména v oblasti technologického rozvoje, byznysového modelu a budoucího růstu Nolimi Match. Stejně důležité jsou pro mě workshopy, sdílení zkušeností s dalšími inspirativními ženami, nové kontakty, vzájemná podpora a příležitosti ke zviditelnění projektu.
Když se ohlédnete za svou dosavadní cestou, změnila práce na Nolimi také váš vlastní pohled na úspěch, životní priority nebo na to, co člověka skutečně omezuje?
Rozhodně. Jsem nesmírně vděčná, že jsem se na tuto cestu vydala. S manželem vychováváme tři malé kluky a mám velkou radost, že vyrůstají v prostředí, kde je různorodost lidí naprosto přirozená. Doufám, že díky tomu budou od malička chápat, že hodnota člověka nespočívá v tom, jestli má nebo nemá nějaké zdravotní omezení, ale v tom, jakým je člověkem. A pokud se nám díky Nolimi podaří změnit alespoň část toho, jak společnost vnímá schopnosti a potenciál lidí se zdravotním postižením, bude to pro mě obrovský úspěch.