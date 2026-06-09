Nanoflexion: Česká nanotechnologie, která může změnit chirurgii střev

Za projektem stojí tým vědců a odborníků z Technické univerzity v Liberci, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a inkubátoru i&i Prague. Startup vede Markéta Hujerová, která propojuje akademický výzkum s podnikáním v oblasti deep tech a biomedicíny.
Váš projekt reaguje na komplikace po operacích střev, které medicína řeší už dlouhé roky. Proč podle vás současná řešení nestačí?
Komplikace v místě střevního spojení, jako např. únik obsahu střev do dutiny břišní, jsou závažným a život ohrožujícím problémem, který chirurgie řeší desítky až stovky let. Na trhu dnes existují různé materiály a přístupy, ale řada randomizovaných studií ukázala, že jejich efekt není tak přesvědčivý, jak bychom si přáli. Navíc mnoho chirurgů tyto materiály v běžné praxi nepoužívá, protože jim nevyhovují z hlediska manipulace či aplikace během operace. My jsme chtěli vytvořit řešení, které bude nejen funkční, ale zároveň praktické a přirozeně použitelné přímo na operačním sále.
Nanoflexion vyvíjí speciální nanovlákennou náplast pro bezpečnější hojení střev. V čem je tato technologie jiná oproti běžným postupům?
Naše technologie kombinuje několik důležitých vlastností najednou. Náplast je velmi tenká, flexibilní, biologicky odbouratelná a chirurg ji může snadno aplikovat přímo během operace bez potřeby dalšího vybavení. Využíváme unikátní nanovlákennou strukturu, která pomáhá chránit místo střevního spojení a podpořit bezpečnější hojení tkáně. Velký důraz jsme od začátku kladli i na praktičnost použití, protože právě jednoduchost a komfort pro chirurga často rozhodují o tom, zda se technologie skutečně dostane do klinické praxe.
Nakolik důležité pro vás bylo propojení vědy a reálné nemocniční praxe?
Naprosto zásadní. Celý projekt vznikal od začátku v úzké spolupráci s chirurgy, protože bez jejich zkušeností by nebylo možné vyvíjet technologii, která má jednou opravdu fungovat na operačním sále. Pro mě to má navíc i osobní přesah, jako malá jsem chtěla být lékařkou, takže možnost podílet se dnes na vývoji technologie, která může jednou pomáhat pacientům, vnímám jako něco velmi silného.
Projekt už prošel preklinickým testováním. Kam se nyní vývoj posouvá dál?
Aktuálně se soustředíme na regulatorní přípravu a další kroky směrem k prvním klinickým studiím na lidech. Spolupracujeme s velkou mezinárodní regulatorní společností, která nám pomáhá připravit celý proces tak, aby technologie splňovala všechny požadavky pro vstup do klinického testování. Paralelně pokračujeme v optimalizaci materiálu, ochraně duševního vlastnictví a rozšiřování preklinických dat.
Když se podíváte několik let dopředu, kam byste si přála Nanoflexion posunout?
Mým snem je, aby se technologie Nanoflexionu stala běžnou součástí chirurgické praxe a pomáhala pacientům po celém světě. Zároveň bych si přála, aby byl Nanoflexion příkladem toho, že i z českého akademického prostředí může vyrůst globální medtech společnost s reálným dopadem na lidské zdraví.
Ve vedení technologických a vědeckých startupů jste jako žena spíše výjimkou. Máte pocit, že se tohle pomalu proměňuje, nebo spíš vidíte v posunu k větší genderové vyváženosti stagnaci?
Myslím, že se situace postupně zlepšuje, ale pořád je před námi ještě dlouhá cesta. Musím říct, že jsem během své kariéry nezažila vždy jen příjemné situace, ale zároveň mě právě tyto zkušenosti udělaly mnohem silnější. Velkou inspirací pro mě bylo i prostředí kolem mého amerického MBA, kde jsem poznala svou business partnerku Annu Davidovou. Společně jsme založily značku dámského business oblečení AnneMaré. Kromě kvalitního business oblečení také vytváříme komunitu a platformu, která bude podporovat ženy, aby se cítily v byznysovém prostředí sebevědoměji.
Která část celé cesty pro vás byla osobně nejnáročnější?
Osobně pro mě bylo nejtěžší opravdu se rozhodnout, že do toho půjdu naplno. Znamenalo to opustit jiné pracovní a businessové pozice a věnovat se projektu s vědomím, že cesta nebude jednoduchá a jistá. Ve deep-tech a biomedicíně člověk často pracuje roky bez okamžitého výsledku, takže je potřeba velká dávka vytrvalosti i vnitřního přesvědčení. Jsem první generace, rodiče mě moc podporují, ale sami nikdy nepodnikali. Business prostředí, zákulisní hry, ani to, na co si dát pozor, neznají a nemohou mi tak poradit.
Letos jste se stala součástí mentoringového programu Women in Tech, který podporuje ženy v technologických oborech. S jakým očekáváním jste do programu vstupovala a v čem vám zatím pomohl?
Do programu jsem vstupovala hlavně kvůli komunitě a možnosti sdílet zkušenosti s dalšími ženami z technologií a podnikání. A právě to se zatím potvrzuje jako největší přínos. Velmi si vážím podpory, která mezi členkami funguje, například když jsem minulý týden vystupovala na Forbes Women’s Summit, přišla mě jedna z členek osobně podpořit, což pro mě bylo opravdu silné. Přišla také zakladatelka programu Women in Tech a výrazná česká osobnost Linda Štucbartová, která kolem programu vytvořila velmi inspirativní a podporující prostředí. Jsem ráda, že do něj mohu patřit.