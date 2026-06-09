Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nanoflexion: Česká nanotechnologie, která může změnit chirurgii střev

Komerční sdělení
Ještě před několika málo lety šlo o akademický výzkum. Dnes český medtech startup Nanoflexion vyvíjí technologii, která by mohla výrazně snížit jednu z nejzávažnějších komplikací kolorektální chirurgie. Resorbovatelná nanovlákenná náplast má pomoci chránit chirurgicky spojené střevo po operaci.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Adam Pluhař

Za projektem stojí tým vědců a odborníků z Technické univerzity v Liberci, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a inkubátoru i&i Prague. Startup vede Markéta Hujerová, která propojuje akademický výzkum s podnikáním v oblasti deep tech a biomedicíny.

Váš projekt reaguje na komplikace po operacích střev, které medicína řeší už dlouhé roky. Proč podle vás současná řešení nestačí?

Komplikace v místě střevního spojení, jako např. únik obsahu střev do dutiny břišní, jsou závažným a život ohrožujícím problémem, který chirurgie řeší desítky až stovky let. Na trhu dnes existují různé materiály a přístupy, ale řada randomizovaných studií ukázala, že jejich efekt není tak přesvědčivý, jak bychom si přáli. Navíc mnoho chirurgů tyto materiály v běžné praxi nepoužívá, protože jim nevyhovují z hlediska manipulace či aplikace během operace. My jsme chtěli vytvořit řešení, které bude nejen funkční, ale zároveň praktické a přirozeně použitelné přímo na operačním sále.

Nanoflexion vyvíjí speciální nanovlákennou náplast pro bezpečnější hojení střev. V čem je tato technologie jiná oproti běžným postupům?

Naše technologie kombinuje několik důležitých vlastností najednou. Náplast je velmi tenká, flexibilní, biologicky odbouratelná a chirurg ji může snadno aplikovat přímo během operace bez potřeby dalšího vybavení. Využíváme unikátní nanovlákennou strukturu, která pomáhá chránit místo střevního spojení a podpořit bezpečnější hojení tkáně. Velký důraz jsme od začátku kladli i na praktičnost použití, protože právě jednoduchost a komfort pro chirurga často rozhodují o tom, zda se technologie skutečně dostane do klinické praxe.

Nakolik důležité pro vás bylo propojení vědy a reálné nemocniční praxe?

Naprosto zásadní. Celý projekt vznikal od začátku v úzké spolupráci s chirurgy, protože bez jejich zkušeností by nebylo možné vyvíjet technologii, která má jednou opravdu fungovat na operačním sále. Pro mě to má navíc i osobní přesah, jako malá jsem chtěla být lékařkou, takže možnost podílet se dnes na vývoji technologie, která může jednou pomáhat pacientům, vnímám jako něco velmi silného.

Technická univerzita v Liberci | foto: Adam Pluhař

Projekt už prošel preklinickým testováním. Kam se nyní vývoj posouvá dál?

Aktuálně se soustředíme na regulatorní přípravu a další kroky směrem k prvním klinickým studiím na lidech. Spolupracujeme s velkou mezinárodní regulatorní společností, která nám pomáhá připravit celý proces tak, aby technologie splňovala všechny požadavky pro vstup do klinického testování. Paralelně pokračujeme v optimalizaci materiálu, ochraně duševního vlastnictví a rozšiřování preklinických dat.

Když se podíváte několik let dopředu, kam byste si přála Nanoflexion posunout?

Mým snem je, aby se technologie Nanoflexionu stala běžnou součástí chirurgické praxe a pomáhala pacientům po celém světě. Zároveň bych si přála, aby byl Nanoflexion příkladem toho, že i z českého akademického prostředí může vyrůst globální medtech společnost s reálným dopadem na lidské zdraví.

Ve vedení technologických a vědeckých startupů jste jako žena spíše výjimkou. Máte pocit, že se tohle pomalu proměňuje, nebo spíš vidíte v posunu k větší genderové vyváženosti stagnaci?

Myslím, že se situace postupně zlepšuje, ale pořád je před námi ještě dlouhá cesta. Musím říct, že jsem během své kariéry nezažila vždy jen příjemné situace, ale zároveň mě právě tyto zkušenosti udělaly mnohem silnější. Velkou inspirací pro mě bylo i prostředí kolem mého amerického MBA, kde jsem poznala svou business partnerku Annu Davidovou. Společně jsme založily značku dámského business oblečení AnneMaré. Kromě kvalitního business oblečení také vytváříme komunitu a platformu, která bude podporovat ženy, aby se cítily v byznysovém prostředí sebevědoměji.

Institut Pasteur v Paříži | foto: Archiv Markéty Hujerové

Která část celé cesty pro vás byla osobně nejnáročnější?

Osobně pro mě bylo nejtěžší opravdu se rozhodnout, že do toho půjdu naplno. Znamenalo to opustit jiné pracovní a businessové pozice a věnovat se projektu s vědomím, že cesta nebude jednoduchá a jistá. Ve deep-tech a biomedicíně člověk často pracuje roky bez okamžitého výsledku, takže je potřeba velká dávka vytrvalosti i vnitřního přesvědčení. Jsem první generace, rodiče mě moc podporují, ale sami nikdy nepodnikali. Business prostředí, zákulisní hry, ani to, na co si dát pozor, neznají a nemohou mi tak poradit.

Letos jste se stala součástí mentoringového programu Women in Tech, který podporuje ženy v technologických oborech. S jakým očekáváním jste do programu vstupovala a v čem vám zatím pomohl?

Do programu jsem vstupovala hlavně kvůli komunitě a možnosti sdílet zkušenosti s dalšími ženami z technologií a podnikání. A právě to se zatím potvrzuje jako největší přínos. Velmi si vážím podpory, která mezi členkami funguje, například když jsem minulý týden vystupovala na Forbes Women’s Summit, přišla mě jedna z členek osobně podpořit, což pro mě bylo opravdu silné. Přišla také zakladatelka programu Women in Tech a výrazná česká osobnost Linda Štucbartová, která kolem programu vytvořila velmi inspirativní a podporující prostředí. Jsem ráda, že do něj mohu patřit.

Nejčtenější

Safír, titan i NFC platby: Nové Huawei Watch FIT 5 Pro vás uchvátí

Komerční sdělení
Huawei Watch FIT 5 Pro

Proč by vás měly zaujmout nové smartwatch Huawei Watch FIT 5 Pro? Protože výborně spojují prémiové zpracování, praktické funkce a zcela jednoduché ovládání. Nabízí kvalitní displej, bezkontaktní...

Libochovice zvou na léto plné zážitků. Přijďte objevovat město na Ohři

Komerční sdělení
Den s Oharkou

Malebné město Libochovice, ležící na břehu řeky Ohře v srdci Českého středohoří, nabízí návštěvníkům jedinečné spojení historie, přírody i bohatého kulturního života.

Audioknižní hity na léto. Tři osvědčené příběhy ve svěžím zpracování

Komerční sdělení
Jaroslav Plesl Saturnin

I při objevování nového vsaďte na jistotu. Než v létě vyrazíte za rozšiřováním obzorů, vybavte se příběhy, které vám cestu zaručeně zpříjemní. Poslechněte si je s působivými efekty a v podání hvězd,...

Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Komerční sdělení
Jiří Korn

Speciální Koncerty na Čtyřce u sv. Jiří v pátek 12. června završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Hlavní hvězdou je nestárnoucí Jiří Korn, který na Doubravce předvede svoji show v...

Zloději jsou na elektrokola vybavená systémem Bosch krátcí

Komerční sdělení
eBike Lock promění telefon v digitální klíč. Bez ověření majitele zůstane...

Proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch? Od zámku pohonu až po označení v globální síti.

Vše pro hobbíky i profesionály. Kraličák láká na novinky i nádhernou přírodu

Komerční sdělení
K cílovkám nejtišší lanovkou s výhledy na celé Jeseníky

V oblíbeném Areálu Kralický Sněžník se už naplno rozběhla letní sezona. Lidé si zde mohou tradičně užít malebnou přírodu, turistiku, bobovou dráhu, ale také cyklistické trasy. Kalendář akcí je opět...

9. června 2026

Nanoflexion: Česká nanotechnologie, která může změnit chirurgii střev

Komerční sdělení

Ještě před několika málo lety šlo o akademický výzkum. Dnes český medtech startup Nanoflexion vyvíjí technologii, která by mohla výrazně snížit jednu z nejzávažnějších komplikací kolorektální...

9. června 2026

Nové zelené vlaky pro Ústecký kraj! Doprava ÚK zve na zkušební jízdy

Komerční sdělení
Přijďte se svézt novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje.

Už v pátek 12. června 2026 se budou moci cestující svézt zdarma novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Dva tyto vlaky začnou od 1. července jezdit na lince U1 z Děčína do...

9. června 2026

Audioknižní hity na léto. Tři osvědčené příběhy ve svěžím zpracování

Komerční sdělení
Jaroslav Plesl Saturnin

I při objevování nového vsaďte na jistotu. Než v létě vyrazíte za rozšiřováním obzorů, vybavte se příběhy, které vám cestu zaručeně zpříjemní. Poslechněte si je s působivými efekty a v podání hvězd,...

8. června 2026  10:20

Městská policie Ústí: 35 let bezpečí a prevence

Komerční sdělení
Městská policie Ústí: 35 let bezpečí a prevence

Strážníci řeší přestupky i vzdělávají tisíce dětí ročně.

8. června 2026

Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Komerční sdělení
Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Běžecké dopoledne pro celou rodinu, odpolední festival malých pivovarů, koncerty a zábava pro děti. V sobotu 13. června 2026 ožije sportovní areál a koupaliště v Chýnově pátým ročníkem oblíbeného...

8. června 2026

Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Komerční sdělení
Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Jednou nohou v realitách, druhou na závodní trati a mezi tím rodina.

8. června 2026

Třídění odpadů Čechy baví a lámou rekordy. Na každého vychází 90 kilo

Komerční sdělení
Třídění odpadů Čechy baví a lámou rekordy. Na každého vychází 90 kilo

Množství odpadu, které každoročně vyprodukujeme, neustále roste, a proto je důležité ho pečlivě třídit. Jedině tak lze omezit objem odpadu končícího bez užitku na skládkách a dát odpadům šanci na...

8. června 2026

Benátská s Impulsem rozjede slovenský čtvrtek!

Komerční sdělení
Peter NAGY a INDIGO

Vůně léta, teplo a skvělá hudební atmosféra, která vás okamžitě pohltí. Oblíbený hudební festival Benátská se vrací i v letošním roce a nabídne skvělý program a nezapomenutelné zážitky.

8. června 2026

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Komerční sdělení
Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Legendární automobily, historické bicykly, hasičská technika i interaktivní prvky, které si můžete sami vyzkoušet. Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí zážitky pro celou rodinu a dokazuje,...

8. června 2026

Prodejna vozidel BYD se přesouvá na Rudnou

Komerční sdělení

Pro novou značku vozidel na českém trhu jsme nejdříve otevřeli flagship showroom v obchodním centru FORUM Nová Karolina. Po úspěšném uvedení BYD na trh jsme se rozhodli přesunout prodejnu na novou...

8. června 2026

O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

Komerční sdělení
McDCup 2026

Praha, 2. června 2026 – McDonald’s Cup, největší školní sportovní projekt v Česku, zná své vítěze. Nejlepší týmy z celé České republiky se utkaly v rámci Svátku fotbalu na Městském stadionu v...

8. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.