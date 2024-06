Mobily dětem v létě nezakazujte. Nabídněte rovnováhu a pestré zážitky

Na telefonu, tabletu či u počítače jsou děti schopné strávit i několik hodin denně a prázdniny k tomu svádějí ještě víc. Online svět se stal definitivně součástí jejich života. Jak to jako rodič ustát a na co je dobré dávat pozor?

Statistiky jsou neúprosné

Ačkoliv má většina z nás pocit, že se to našich ratolestí netýká, například nejnovější průzkumy Nadace O 2 hovoří jasně. Průměrné dítě stráví na telefonu zhruba tři a půl hodiny denně, u 11 % českých dětí to je dokonce více než 6 hodin. Tato doba má během prázdnin navíc tendenci narůstat už jen proto, že bez školních povinností mají děti více volného času, méně strukturovaný denní režim a slabší dohled dospělých.

Favoritem v online aktivitách je používání sociálních sítí a sledování videí. Oblíbené jsou ale také počítačové hry, které se mohou dle své povahy rychle proměnit v časovou černou díru. Když si vzpomeneme na naše dětství s knížkou či časopisem někde na dece, není divu, že si 76 % rodičů myslí, že by na tom jejich děti byly líp, kdyby na telefonu tolik nevisely. V dnešní době protkané technologiemi to však není zas tak jednoduché a ruku na srdce – jdete jim jako rodiče příkladem? „Reálný svět našich dětí je už od narození automaticky propojen s technologiemi a stejně jako život nás dospělých významně splývá s jejich online světem,“ vysvětluje Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace ve společnosti Huawei a garant projektu #vbezpečí.

Představa, že své dítě na celé léto odlepíme od displeje může být nereálná – stačí se jen podívat na to, jakým způsobem fungujeme online na denní bázi my. Je důležité umět vypnout, myslet na možná rizika a nastavit si mantinely, které budeme s dětmi společně dodržovat. Technologie musí především sloužit nám, ne my jim. Tam, kde nám moderní nástroje vyloženě nepomáhají, mohou totiž také škodit.

Vytvořte dětem i sobě bezpečné prostředí

Jedním z největších nebezpečí je šikana, která s příchodem nových technologií vstoupila do jiné dimenze. Děti mohou být vystaveny tzv. kyberšikaně ze strany spolužáků či cizích lidí během chatování, na sociálních sítích, ale také u online her. Podle průzkumů se s nějakým typem kyberšikany setkala celá pětina dětí, u dospívajících je to dokonce více než třetina. Vedle hanlivých zpráv a komentářů může jít například o šíření videí či fotek, které dítě ukazují v citlivé situaci – například když je pod tlakem spolužáka nebo třeba někomu vyjadřuje náklonnost a neví, že je přitom natáčeno.

S nedávným rozmachem umělé inteligence přestává být výjimkou i výskyt zmanipulovaných fotografií. Zahraničím v poslední době rezonují případy, kdy teenageři již na druhém stupni základní školy prostřednictvím chytrých aplikací virtuálně svlékali své spolužačky a materiál si pak šířili mezi sebou. „Podobným věcem nelze účinně zabránit. Jediným způsobem, jak děti skutečně efektivně chránit, je těmto rizikům a škodlivým fenoménům předcházet - dostatečně se dětem věnovat, každý den s nimi o jejich online životě mluvit a vytvořit bezpečný prostor v rámci rodiny, aby se nám mohly kdykoliv s důvěrou a bez obav svěřit,“ upozorňuje Pavel Košek. Jakmile jakýkoliv dospělý šikanu jakéhokoliv typu odhalí, musí bez odkladu věc začít řešit s odborníky, odpovědnými osobami a orgány či přímo s Policií ČR.

Nastavte si denní plán

Vytvoření zdravých návyků pro používání technologií je v první řadě o společné komunikaci, zahrnuje ale také jasné vymezení hranic a modelování správného chování. Buďte dětem příkladem a zacházejte před nimi se svým telefonem uvědoměle. To zahrnuje třeba odložení zařízení během společného jídla nebo při rodinných aktivitách, čímž ukážete, že čas strávený s přáteli a vašimi blízkými má přednost před obrazovkami.

Rovnováhu pomůže nastolit i vyhrazení denní doby pro používání technologií. První polovina dne je ideální pro aktivní pohyb a kreativní činnosti, jako jsou třeba malování a tvoření. Po obědě může být určitý čas vyhrazen pro relaxaci a propojen s odpočinkovou aktivitou v digitálním světě. Odpoledne je vedle sportu a venkovního hraní optimální pro zařazení intelektuálních úloh, například luštění hlavolamů, zábavného procvičování nebo učení se novým dovednostem. Právě zde můžete chytře zapojit telefon či počítač a společně s dítětem najít edukativní hry nebo videa, která ho budou bavit a zároveň podporovat v mentálním růstu. Večer by se měl obejít bez technologií, aby nebyla narušena kvalita spánku.

Letní prázdniny jsou od toho, aby děti načerpaly energii do nového školního roku a vytvořily si nezapomenutelné zážitky. Není ovšem nutné, aby jim bylo přerušeno propojení s jejich online světem, ve kterém jsou zvyklé se pravidelně pohybovat. Naopak jako rodiče máme příležitost pomoci jim budovat zdravé návyky a vyvažovat trávení volného času s technologiemi a v reálném prostředí. „Takový rodičovský přístup nejen že pomůže chránit děti před riziky, ale také je podpoří ve vývoji digitálních dovedností, odolnosti, rozvoji kritického myšlení a zájmů do budoucnosti, která se již bez technologií neobejde,“ uzavírá Pavel Košek.