Mobil a televize v jednom? Užijte si multi view s QLED TV od Samsungu

Chytré televizory už neslouží pouze pro zobrazování obsahu klasického televizního vysílání, aplikací různých videoslužeb nebo videí a fotografií z externích disků. Kvalitní Smart TV dokonale souzní s chytrým telefonem a dokáže zrcadlit jeho obsah, dokonce i multitaskově tak, že se na obrazovce objeví současně sledovaný film nebo jiný pořad a vedle něj displej mobilního telefonu s dalším obsahem. Přesně tak, jak to umí QLED televizory od Samsungu, jejichž funkce Multi View umožňuje jednoduše připojit váš telefon a přizpůsobit nastavení velikosti videa a zvuku podle vašich představ. Na velké obrazovce QLED tak ještě lépe vychutnáte obsah, který vám přišel do smartphonu.

Jak to funguje? Funkce Multi View umožňuje přehrávat na televizoru dva typy obsahu současně. Na levé obrazovce můžete sledovat média z různých zdrojů, jako je set-top box, televizní tuner, aplikace, Blu-ray přehrávače nebo herní konzole, zatímco na pravé straně můžete zrcadlit displej telefonu. Stačí připojit telefon k televizoru a upravit požadovaná nastavení velikost obrazu displeje a zvuku. Provádění více úloh současně na velké obrazovce televizoru QLED je jednoduché a snadné. Velikost displeje telefonu zrcadlená na obrazovce telefonu může být různá: od stejné velikosti, jako je okno, v němž běží klasický televizní obsah, přes vložení malého okna do velkého obrazu televizního vysílání, nebo zobrazení pouhého displeje telefonu.

Dvě okna na obrazovce, poslouchat můžete každé zvlášť

Při volbě umístění obrazu v obraze (PIP – Picture in Picture) pouze vyberete umístění menší obrazovky, tedy zda bude v levém či pravém horním nebo levém a pravém dolním rohu. Pokud se vám umístění menší obrazovky nebude líbit, můžete ho kdykoli změnit. Pro dvě různá okna s odlišným obsahem na jedné obrazovce televizoru QLED můžete využít i bezdrátová sluchátka, kdy různí lidé mohou poslouchat zvuk, který se váže na jedno či druhé okno v obrazovce. Stačí sluchátka připojit přes Bluetooth k televizoru a vybrat, pro které okno se má aktivovat zvuk. Ale můžete si vybrat i možnost, že vám do sluchátek půjde zvuk z obou oken najednou.

Z telefonu na televizor můžete zrcadlit různý obsah: nejen videa, ale i fotografie, zprávy či různé aplikace a webový prohlížeč. Podobným způsobem můžete k televizoru připojit a zrcadlit také plochu vašeho notebooku nebo fotoaparát. Pokud chcete jedno z oken na obrazovce televizoru upřednostnit a přepnout na celou obrazovku, stačí jej vybrat a stisknutím výběrového tlačítka roztáhnout na celou plochu obrazovky. Jakmile budete chtít obrazovku zpátky rozdělit na dvě okna, stisknete a podržíte tlačítko Zpět na dálkovém ovladači televizoru. Samotné připojení telefonu k televizoru je velmi jednoduché: stačí smartphonem lehce poklepat na rám televizoru a on se sám vmžiku připojí k televizoru.

Televize se otočí na výšku a pomůže i s Home Office

Pokud vás už nebaví při zobrazování vertikálního obsahu z telefonu sledovat černé pruhy na vaší horizontální obrazovce televizoru, zvolte otočný QLED televizor The Sero, který se sám přizpůsobí formátu obrazu a u videí a dalšího obsahu se pomocí speciálního motoru otočí do vertikální pozice. Lépe si tak vychutnáte nejen videa natáčená na výšku, obsah některých sociálních sítí, jako je TikTok, ale i používání chytrých aplikací a další služby. The Sero je navíc nejmobilnější z QLED televizorů od Samsungu, díky speciálním kolečkám ho můžete jednoduše přemisťovat po místnosti podle potřeby.

Funkci Multi View u televizorů QLED od Samsungu upotřebíte i během práce z domova. Vzdálený přístup vám umožní bezdrátově zrcadlit displej vašeho počítače na televizní obrazovku. Můžete se tak připojit na svůj pracovní počítač v kanceláři a získat přístup k souborům nebo pracovat s dokumenty Microsoft Office 365, aniž byste museli opouštět domov a vystavovat sebe i vaše blízké jakémukoli riziku.