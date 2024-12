Máte fotovoltaiku? Chytrá krabička vám pomůže zefektivnit její výnosy

Infigy je energetická platforma ve formě malé krabičky se softwarem, která propojuje fotovoltaiku, bojler, tepelné čerpadlo a další technologie v jeden harmonicky fungující tým. Stará se o to, aby vyrobená energie byla co nejlépe využita a prostřednictvím chytré aplikace dává majiteli dokonalý přehled o tom, co se v jeho domácnosti děje. Aby toho nebylo málo, dokonce dokáže energii výhodně prodat nebo nakoupit. „Na stole jsme oba měli chuchvalec drátů, různé blikající žárovky a na dálku jsme to všechno rozbíhali,“ vypráví o začátcích podnikání Lukáš Caldr.

Jak se zrodil nápad založit Infigy?

Projekt jsme vymysleli se spoluzakladatelem Jirkou Šizlingem, se kterým jsme se potkali před několika lety při práci na projektech v energetice. V té době neexistoval žádný produkt, který by uměl perfektně regulovat spotřebiče a zároveň měl moderní aplikaci a přístup pro zákazníka. Díky naší znalosti prostředí instalací fotovoltaiky a tepelných čerpadel jsme tehdy uviděli jasnou díru na trhu. Jednalo se o perfektní kombinaci našich zkušeností, a tak jsme takový produkt začali stavět.

Jak jste tuto myšlenku přetavili v realitu?

První zárodky vývoje probíhaly v domácích podmínkách, což bylo dost zábavné. Byli jsme zvyklí pracovat na dálku, ale najednou jsme neměli žádné společné zázemí. Takže vývoj první týdny probíhal po videohovorech, kdy jsme na stole oba měli chuchvalec drátů, různé blikající žárovky a na dálku jsme to všechno rozbíhali. Velmi rychle jsme měli první funkční zařízení, které jsme začali instalovat v terénu, vychytali jsme mouchy a mohli rozjet prodej. Důležitým milníkem bylo odladění hardware, abychom měli krabičku, kterou půjde nainstalovat do rozvaděče a bude se jednoduše vyrábět. S tím nám hodně pomohl Martin Flaška z Geosunu.

S Infigy podnikáte už skoro tři roky, kde pozorujete nejčastější plýtvání energií v domácnostech?

Nejvíce se plýtvá teplou užitkovou vodou. Někdo se vykoupe během chvilky, někdo během několika více minut. Tím, že je teplá voda jednou z největších spotřeb a potřebuje ji každý, dává smysl ji propojit s fotovoltaikou. Právě tady dokáže Infigy udělat velkou úsporu v letních měsících, kdy řídí ohřev vody z fotovoltaiky, a naopak v zimě hledá nejvýhodnější ceny pro ohřev vody na spotovém trhu. To stejné se děje také s tepelným čerpadlem a baterií.

Tušíte, kolik energie už díky vaší aplikaci uživatelé ušetřili nebo zobchodovali?

Instalace, na kterých je Infigy, za tento rok vyrobily 3761 MWh. Část této energie se spotřebuje v domě a další část jde na prodej do sítě. Infigy dokáže lépe zužitkovat zhruba 40 % této energie, což je 1504 MWh elektřiny, kterou jsme navíc efektivně zužitkovali v místě instalace. Zbytek energie jsme dokázali výhodněji prodat nebo nakoupit díky spekulaci na spotovém trhu. Každý uživatel má díky aplikaci nepřetržitou online kontrolu nad využitím, spotřebou a samozřejmě také výdaji za energii. Má detailní přehled pro aktuální den, poslední týden i celý rok, takže může své úspory v reálném čase sledovat.

S Infigy jste zabodovali také před porotou letošního ročníku Vodafone Nápad roku, která vás zvolila vítězem v kategorii Huawei Startup roku. Co dalšího vám dala účast v soutěži?

Úspěch v Nápadu roku měl pro nás především skvělý marketingový dopad a potvrdil našim zákazníkům a partnerům, že děláme opravdu solidní práci. Fotovoltaický trh nemá zejména kvůli několika velkým krachům zrovna nejlepší pověst a pro nás tak na začátku cesty bylo důležité umět se obhájit. Během roku jsme nasbírali přes 120 partnerů a nyní už to nevidíme tak černě. Ale výstupy, které o nás účastnících soutěže v průběhu roku vycházely, a publicita spojená se soutěží, nám velmi pomohly. Navíc to pro nás byla skvělá škola – museli jsme si totiž utřídit spoustu věcí, na které často v denním shonu není úplně prostor.

Jaké máte s Infigy plány do budoucna?

Náš krátkodobý cíl je celkem jasný, a to je překlopit stávající zkušenosti do velkých elektráren, které v aktuální době zažívají velký rozmach. Naším dlouhodobým snem je mít ucelenou energetickou platformu, kterou využívají desetitisíce lidí nejen v České republice. Potenciál rozvoje je tu obrovský a my chceme být i nadále u toho.