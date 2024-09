Kyberútoků přibývá a strážců dat je málo. Co s tím?

Digitální svět se neustále vyvíjí a s ním i hrozby, které přináší. Kybernetické útoky jsou čím dál sofistikovanější a jejich dopady zničující. Od krádeží osobních údajů a finančních prostředků až po narušení kritické infrastruktury – kyberzločinci neznají hranic. O posílení kybernetické bezpečnosti se v klíčových odvětvích snaží nová evropská směrnice NIS2. Její implementace ale firmám a organizacím přinese řadu nových povinností. Je tedy jasné, že ochrana před kybernetickými hrozbami vyžaduje komplexní přístup a zapojení všech aktérů – od vlád a firem až po jednotlivce.

Nedostatek odborníků

Najít kvalifikované odborníky na kyberbezpečnost je přitom stále těžší. Firmy se předhánějí v nabídkách lukrativních pracovních míst, ale poptávka výrazně převyšuje nabídku. Tento nedostatek má vážné důsledky. Bez odpovídající ochrany se firmy stávají snadným terčem útoků, což může vést k finančním ztrátám, poškození reputace, a dokonce i ohrožení lidských životů. Je zřejmé, že dlouhodobým řešením je zaměření na mladou generaci a podpora jejího zájmu o tento dynamický obor.

Mladí lidé přinášejí do oboru nové pohledy, nápady a energii. Jejich kreativita a nadšení jsou hnací silou inovací, které jsou v oblasti kyberbezpečnosti tolik potřebné. Investice do jejich vzdělání a rozvoje je investicí do budoucnosti – a bezpečí – nás všech.

Právě z těchto důvodu vznikla soutěž EY ESO hledající ty nejlepší mladé mozky v odvětví kyberbezpečnosti. Nová generace expertů má díky ní možnost nejen poměřit síly mezi sebou, ale také se setkat se zavedenými odborníky a vizionáři v oboru a společně probrat, kam svět kybernetiky směřuje. Nových výzev totiž není nikdy nedostatek, což ukazuje i překotný vývoj v oblasti space security, na kterou se v letošním ročníku taktéž podíváme. S rozvojem vesmírných technologií a rostoucím počtem satelitů na oběžné dráze se otevírá zcela nový prostor pro kybernetické útoky, které mohou mít globální dopad.

EY: Partner pro bezpečnější digitální budoucnost

Společnost EY se v oblasti kybernetické bezpečnosti angažuje dlouhodobě. Pořádáním soutěže EY ESO a podporou dalších aktivit přispívá k rozvoji mladých talentů a budování povědomí o důležitosti tohoto oboru. Je partnerem, na kterého se firmy i jednotlivci mohou spolehnout, když v souvislosti s kyberbezpečností hledají odborné znalosti a řešení.

Kybernetická bezpečnost je totiž výzvou, které musíme čelit společně. Vzděláváním, spoluprací a podporou mladých talentů můžeme vybudovat bezpečnější digitální svět pro všechny. Je na čase si uvědomit, že kybernetická bezpečnost není jen záležitostí IT oddělení, ale týká se každého z nás.

Autorem článku je Jan Pich, EY Cybersecurity Senior Manager z oddělení Technology Consulting a člen poroty soutěže EY Cyber Security Trophy.