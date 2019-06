Kupujete nový televizor? Budoucnost patří OLED

O kvalitě obrazu rozhoduje černá

Nabídka televizorů je dnes doopravdy široká, nenechte se však zmást jejich různými označeními. Vaše volba je ve skutečnosti limitovaná jen na dvě možnosti – LCD a OLED. LCD displeje jsou na trhu už mnoho let a pokud hledáte televizor poskytující dobrý poměr ceny a výkonu, určitě si mezi nimi vyberete svého favorita. Pokud je však pro vás opravdu důležitá obrazová kvalita, konvenční LCD modely, ať jsou jakkoliv vylepšené a pojmenované, v souboji s novější OLED technologií prohrávají. Zejména pokud jde o dokonalou černou barvu, od které závisí i naše subjektivní vnímání hloubky a přirozenosti obrazu.Důvod je jednoduchý. Zatímco LCD (a tím pádem i LED a QLED) modely mají obraz plošně podsvícený z jednoho zdroje světla, případně si pomáhají takzvaným lokálním podsvícením sítí LED diod, OLED panel je tvořený z organických bodů, které svítí a zhasínají každý samostatně.

Doporučené Hollywoodem

V panelu OLED televize se nacházejí milióny samostatně svítících a ovládacích organických bodů, konkrétně v případě 4K OLED televize jich je více než 8 milionů. Displej nemá žádné zadní či boční podsvícení obrazu a právě v tomto spočívá tajemství dokonalého kontrastu. Zhasnutý organický bod (pixel) totiž nevyzařuje žádné světlo a černá tak zůstává opravdu černou. Přechody z černé do šedé tak vidíte i v těch nejjemnějších nuancích a v kontrastu s jinými barvami obraz získá potřebnou hloubku a plasticitu. Jinými slovy, OLED technologie představuje v současnosti jediný způsob, jak dosáhnout obrazové kvality, pod kterou by se „podepsal“ i renomovaný hollywoodský režisér. A to doslova. OLED televizory Panasonic totiž používají jako referenční obrazovky i režiséři a koloristi v nejznámějších filmových studiích, a to nejen díky jejich kvalitě, ale i spolehlivosti a výdrži.

Panasonic_OLED TV

Filmové zážitky

Pro filmové fajnšmekry je určen například model Panasonic TX-55GZ2000 s úhlopříčkou 139 cm. Tato televize je doslova přeplněna moderními technologiemi, a to jak obrazovými, tak i zvukovými. O obraz se stará 4K HDR OLED obrazovka, kterou pohání videoprocesor HCX Pro. Lepší obrazové technologie najdete na současném trhu jen stěží. Nechybí samozřejmě podpora formátů vysokého dynamického rozsahu, jako jsou HDR10+, Dolby Vision a HLG. Prvotřídní, silný a dynamický zvuk jako v kině, který vás naprosto pohltí, zajišťuje technologie Dolby Atmos o celkovém výkonu 140 W. Samozřejmostí je i daší vybavení: Wi-Fi, aplikace Panasonic TV Remote, pro ovládání přes smartphone, Swipe and Share, TV Anywhere pro přehrávání obsahu vaší televize, ať jste kdekoliv na světe skrze váš telefon či tablet, Bluetooth či zdvojené všechny typy tunerů DVB-C/T/T2/S/S2. Zdvojené proto, abyste se mohli na jeden kanál koukat a jiný zároveň nahrávat.

Myslete na pár let dopředu

Technologie dnes postupují obrovským tempem, a to je určitě další z důvodů, pro který se vyplatí při nákupu televize investovat do OLED. Budoucnost zobrazování totiž patří právě této technologii. Zobrazovací panel OLED s nativním ultra vysokým rozlišením 4K Ultra HD poskytuje nejvěrnější zobrazení více než miliardy barev a nejtemnější černé, nekonečný kontrast a rekordně rychlou odezvu. Tu oceníte především při sledování rychlých filmových scén, sportovních zápasů i při hraní her. Porovnatelnou dynamiku i živost scén byste od LCD panelu čekali marně. Dalším důvodem je stále se zvyšující dostupnost 4K obsahu v nabídce streamovacích služeb, YouTube i UHD blu-ray disků. Kvalitu sledování obrazu na OLED televizi ještě zvyšuje podpora vysokého dynamického rozsahu (HDR) a jeho pokročilejší verze HDR10+, díky které získává obraz vyšší kontrast a jas.

Panasonic_OLED TV

Výdrž a spolehlivost

Pokud hledáte televizi, která „nezestárne“ a bude spolehlivě sloužit dalších 10 let, volba je jednoznačná – OLED. Pouze televize s obrazovou technologií OLED vám nabídne ten nejlepší obraz s nejvěrnějším podáním barev včetně nejčistší černé. Budete mít doma profesionální nástroj bez kompromisů, který pro svou práci jako referenční obrazovku používají režiséři a koloristi v nejznámějších filmových studiích světa – přímo v Hollywoodu - díky jejich kvalitě, spolehlivosti a výdrži.

