Kryptoměny si odepisují zisky, investoři sledují tyto altcoiny

Situace se však během několika dní prudce obrátila a bitcoin i další kryptoměny se aktuálně nacházejí v červených číslech.
Co tento zvrat způsobilo a jaké scénáře mohou investoři očekávat v nadcházejících týdnech?
Propady na trhu kryptoměn minulého týdne
Výrazné propady na kryptoměnovém trhu během minulého týdne byly způsobeny kombinací geopolitického napětí a rostoucích makroekonomických rizik. Spojené státy oznámily nové celní tarify vůči Číně, což vyvolalo obavy z obchodní války a odliv kapitálu z rizikových aktiv. Negativní sentiment dále prohloubily zprávy o výrazných ztrátách regionálních bank, které čelí odpisům v řádech desítek miliard dolarů. Trh tak začal znovu zohledňovat riziko opakování bankovní krize z roku 2023, kdy problémy finančního sektoru spustily výprodeje kryptoměn.
Bitcoin během minulého týdne klesl o přibližně 9 % a jeho cena se propadla až pod 105 000 USD, aktuálně se však pohybuje kolem 107 000 USD. Ethereum odepsalo zhruba 8 % a obchoduje se kolem 3 825 USD. Výprodeje doprovázely masivní odlivy institucionálního kapitálu z kryptoměnových ETF, přičemž z bitcoinových ETF bylo staženo více než 1,23 miliardy USD a z etherových ETF přes 300 milionů USD.
Altcoiny zaznamenaly během minulého týdne ještě výraznější propady než bitcoin a ethereum. Solana klesla zhruba o 14 % a aktuálně se obchoduje kolem 181 USD. BNB odepsalo přibližně 14 %, cardano ztratilo 16 % a XRP kleslo o 13 %. Nejstarší a nejznámější meme coin, dogecoin, spadl dokonce o více než 20 %, což potvrzuje zvýšenou averzi investorů vůči rizikovým aktivům.
Co očekávat v dalších týdnech?
Podle analytiků se kryptoměnový trh nachází na křižovatce a další vývoj může nabrat několik scénářů. Index strachu a chamtivosti se přesunul do pásma strachu, což potvrzuje zvýšenou averzi investorů. Na trhu panuje nejistota, zda půjde o krátkodobou korekci, nebo začátek delšího období poklesu, přičemž investoři vyčkávají na potvrzení dalšího trendu.
Jedním z možných scénářů je, že kryptoměny budou v nejbližších týdnech pokračovat v poklesu a otestují klíčové technické úrovně. Co se týče bitcoinu, analytik Julio Moreno z CryptoQuant upozorňuje na zásadní podpory v oblasti 105 000 a 103 500 USD, přičemž hlavní psychologickou hranicí zůstává 100 000 USD. Pokud by bitcoin tuto úroveň prolomil, mohl by dle některých odhadů dále klesnout do pásma 95 000 až 88 000 USD.
Na druhé straně řada expertů očekává v nadcházejících týdnech spíše pozvolnou stabilizaci trhu. Podle Matta Hougana ze společnosti Bitwise představují současné výprodeje krátkodobý test, který nemění dlouhodobě pozitivní fundament kryptoměnového sektoru. Stejně tak Arthur Hayes, spoluzakladatel burzy BitMEX, považuje aktuální cenové úrovně za atraktivní a zdůrazňuje, že investoři mohou bitcoin a další kryptoměny nakoupit s výraznou „slevou“ před návratem likvidity na trh.
Bitcoin Hyper může být řešením v podobě levné kryptoměny v propadech
Investoři se v období zvýšené volatility obracejí ke kryptoměnovým předprodejům, které nabízejí inovativní technologii a nízkou vstupní cenu. Jedním z nejvýraznějších projektů je Bitcoin Hyper – první skutečné Layer 2 řešení pro Bitcoin, které přináší do této sítě rychlé transakce, smart kontrakty a možnost vývoje dApps.
Projekt využívá technologii Solana Virtual Machine (SVM) a decentralizovaný Canonical Bridge, čímž odemyká potenciál, který dosud Bitcoin nemohl nabídnout.
Na rozdíl od Bitcoinu, který funguje na principu Proof of Work (PoW), spoléhá Bitcoin Hyper na ekologičtější a rychlejší systém Proof of Stake (PoS). Díky tomu jsou transakce téměř okamžité a poplatky zůstávají velmi nízké i při větším zatížení sítě. Bezpečnost Layer 2 posiluje technologie ZK-proof (zero-knowledge), která umožňuje ověřit transakce bez nutnosti zveřejnění jakýchkoliv citlivých údajů.
Token $HYPER se aktuálně nachází ve fázi předprodeje, během které již bylo vybráno více než 24,5 milionu USD. Aktuální cena činí 0,013155 USD a nákup je možný pomocí ETH, USDT, BNB nebo platební karty. Po zakoupení lze token ihned stakovat, přičemž aktuální APY dosahuje 48 %. Projekt zároveň prošel bezpečnostním auditem od Coinsult i SolidProof, které potvrdily spolehlivost a transparentnost jeho smart kontraktu.
Závěr
Kryptoměnový trh se v minulém týdnu dostal do červených čísel – bitcoin klesl o přibližně 9 % a ethereum odepsalo zhruba 8 %, přičemž některé altcoiny zaznamenaly dvouciferné ztráty. Propad byl způsoben eskalujícími problémy v americkém bankovním sektoru a rostoucím napětím mezi Spojenými státy a Čínou. Analytici se shodují, že trh se nachází v rozhodující fázi a nadcházející týdny ukážou, zda půjde o krátkodobou korekci, nebo začátek delšího poklesu.
V období zvýšené volatility investoři obracejí pozornost k projektům v předprodeji, jako je Bitcoin Hyper, který přichází s prvním Layer 2 řešením pro Bitcoin. Před investováním do kryptoměn je však důležité provést vlastní průzkum a investovat pouze kapitál, o který si můžete dovolit přijít.
Disclaimer: Investice do kryptoměn jsou vysoce rizikové a mohou vést ke ztrátě části nebo celé investice.