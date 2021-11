Kolik součástek má mechanický strojek plechového traktůrku na klíček?

Strojek, klíček, plech a ruční výroba

Mechanické hračky na klíček si pamatujeme všichni. Ne každý ale ví, že plechové hračky dnes slaví svůj velký návrat. Zásluhu na tom má firma, která pokračuje v tradici výroby českých hraček. Nejen pokračuje, ale také úspěšně rozvíjí. Když si v roce 1946 registroval Eduard Sedlák svou živnost, nemohl tušit, že nápad vyrábět na severovýchodě Čech plechové hračky přetrvá více než sedm desítek let. Vůbec první českou hračku na klíček, kdy pohyb kolům dával pérový strojek, byl silniční válec. Postupně přibyly další hračky, které zaujmou dnešní děti stejně jako jejich rodiče a prarodiče. Některé se vyrábějí desítky let, jiné firma zařadila do sortimentu teprve nedávno. Další se již nyní rodí v hlavách konstruktérů a designérů. Více ze zajímavé historie si můžete přečíst zde.

Prověřeno generacemi

Nejznámějším produktem firmy je jednoznačně červený plechový traktůrek na klíček, který má originálně řešený strojek (42 ks součástek), tři rychlosti vpřed, zpátečku, ruční brzdu a funkční řízení. Je navíc unikátní tím, že se vyrábí a prodává nepřetržitě od roku 1957. Zdobí také současné logo firmy, které bylo vytvořeno před dvěma lety, společně s úplně novým webem a moderním e-shopem. Kdysi byl k mání pouze traktor značky Zetor, postupně však přibyly i stroje významných světových výrobců, jako je Fendt, Hanomag, Porsche či Kubota. KOVAP navíc pracuje i s dalšími nápady, jak klasiku obohatit o další prvky. Například na aktuální novince – výročním traktůrku, kterým společnost oslavuje své 75. narozeniny. Realistický vzorek pneumatik nebo kožený potah sedačky a volantu je zde použit poprvé, ale rozhodně ne naposledy. Firma ve spolupráci s designéry ze studia gentle&more také pracuje na hračce, která bude určena pro ty nejmenší zákazníky. Plechová klasika získá jednodušší tvary, traktůrek bude dostatečně odolný a zároveň atraktivní třeba i pro tříleté děti. Na novince KOVAP pracuje usilovně a pokusí se ji uvést na trh v příštím roce.

Radost dělají dodnes

Pokračuje také modernizace výroby a další investice směřují do podpory online prodeje i do rozšíření povědomí o značce, která nabrala druhý dech. KOVAP se účastní řady výstav i designových přehlídek. Netradiční možnost pohrát si s plechovými hračkami využili například malí i velcí návštěvníci mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Hračky získávají velkou pozornost a občas vzbudí překvapení fakt, že firma, kterou znají návštěvníci z dětství, stále úspěšně vyrábí a přichází s novými nápady a projekty. Plechová hračka navíc odpovídá požadavku na udržitelnost, který je dnes stále aktuálnější. Vydrží mnoho let a je do velké míry recyklovatelná. Právě myšlenka udržitelnosti a minimalizace vlivů na životní prostředí stojí i za dalším projektem firmy KOVAP. Prototyp traktůrku, navržený v duchu přístupu Cradle to Cradle, je vyrobený pouze z plně recyklovatelných materiálů. Poté, co hračka doslouží, může se použít jako základ pro další výrobky. Firma rozvíjí také spolupráci s dalšími tradičními značkami, jako jsou hodinky PRIM nebo roudnická firma MEVA. Plechové hračky zkrátka nepřestávají okouzlovat i dnes a díky inovacím a novým nápadům si nacházejí cestu i k současným dětem, kterým pomáhají ukázat, že zábava nemusí znamenat jen blikající obrazovku. Zvídavější objeví i samotný pohyb ozubených kol, převodů a pér ve strojcích.

Sběratelské modely pro velké kluky

Druhou firmou, která byla také součástí Kovodružstva Náchod, ale její kroky se dnes ubírají trochu jiným směrem, je společnost KADEN . Obě firmy mají stejné české majitele a jejich úzkou spoluprací došlo k navázání na společnou tradici.

KADEN se specializuje na výrobu do detailu propracovaných sběratelských kovových modelů nákladních a osobních automobilů, které jsou dokonalými zmenšeninami originálů. Vedle hlavního výrobního programu se věnuje i postupnému oživení ikonických hraček ze zlaté éry Kovodružstva, jako jsou například oblíbené traktory Colorado, stodvacítky a stavebnice VARIANT.

Výroba kovových sběratelských modelů konkrétních vozů je přitom nejen v České republice, ale i v rámci Evropy velkou vzácností. Většina ostatních modelů se dnes sériově vyrábí v Číně a v Malajsii.

KADEN i KOVAP patří mezi několik málo firem, které drží poctivou ruční výrobu navázanou na nejlepší československou, potažmo evropskou strojírenskou tradici.