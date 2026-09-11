Kdy přidat a kdy zase ubrat? Huawei Watch GT 7 napoví podle regenerace

Sedět několik hodin u počítače a večer zjistit, že na plánovaný trénink už nezbyl čas, není nic neobvyklého. Řada Huawei Watch GT 7 proto vedle klasických sportovních režimů nabízí i Mini-Workout. V nabídce je třicet jednoduchých cviků zaměřených například na krk, ramena, zápěstí, pas nebo kotníky a jednotlivé bloky zaberou jen 30 sekund až minutu. K rozhýbání tak není potřeba sportovní oblečení ani volná hodina v kalendáři.
Když přijde čas na pořádný trénink
Jakmile se krátké protažení změní v regulérní trénink, začnou hodinky sledovat více údajů. Při venkovním běhu hodinky monitorují tempo, tep nebo spálené kalorie, pokročilejším běžcům přidávají také běžecký výkon a ukazatel Running Ability Index. Smyslem tak není jen zaznamenat trasu, ale nabídnout podklady, podle kterých lze dlouhodobě sledovat, jak se kondice mění.
Ještě dál jdou hodinky u sportů, kde do výsledku výrazně vstupuje terén. Při lyžování a snowboardingu rozlišují samotnou jízdu, odpočinek i cestu na vleku a zaznamenávají rychlost, vzdálenost nebo jednotlivé oblouky. K dispozici jsou také mapy více než 3 000 lyžařských středisek a údaj G-Force, který ukazuje zatížení při změnách směru. Nové režimy navíc počítají i s indoor lyžováním a snowboardingem, kde klasická GPS nemusí spolehlivě fungovat.
Cyklistům zase pomáhá Climb Planning, který předem ukáže profil stoupání a během výjezdu informuje o jeho průběhu. Na trase mohou hodinky upozornit vibrací a hlasem také na blížící se ostrou zatáčku. Po jízdě pak AI Workout Analysis vyhodnotí průběh tréninku a napoví, kde se dařilo a kde je ještě prostor něco zlepšit.
Někdy je lepší ubrat
Více pohybu ale automaticky neznamená lepší výsledek. Řada Huawei Watch GT 7 proto pracuje také s tím, jak je tělo připravené na další zátěž. Několik minut po probuzení mohou zobrazit ranní přehled vycházející například z předchozího pohybu, spánku nebo stresu a nabídnout doporučení pro další den.
Součástí Health Insights je také Physical Readiness. Skóre v pěti úrovních zohledňuje kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu, emoční stav a aktivně spálené kalorie. Místo další výzvy k výkonu tak mohou hodinky naopak naznačit, že regenerace tentokrát dává větší smysl. Zdravotní funkce nejsou určené k diagnostice ani léčbě.
Hudba při běhu i klidnější cestě domů
Stejnou snahu pokrýt různé situace přinášejí i nová sluchátka Huawei FreeBuds Neo. Jejich konstrukce je navržená tak, aby zůstávala stabilní i při pohybu, takže mohou doprovodit běh nebo další sportovní aktivity. Tím ale jejich využití nekončí. Adaptivní potlačení hluku se přitom průběžně přizpůsobuje okolí, což přijde vhod také v MHD, kanceláři nebo při cestování.
FreeBuds Neo nabízejí prostorový zvuk a lze je připojit k zařízením s Androidem, iOS i Windows. Podporují také současné spojení se dvěma zařízeními, takže lze snadno přecházet například mezi telefonem a notebookem. Přes aplikaci Huawei Audio Connect v kompatibilních hodinkách pak můžete měnit režim potlačení hluku, zkontrolovat baterii nebo sluchátka vyhledat.
Řada Huawei Watch GT 7 je k dispozici od 2. září a na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Watch GT 7 pořídíte od 7 299 Kč a Watch GT 7 Pro pak za 10 499 Kč. Sluchátka Huawei FreeBuds Neo zakoupíte za 2 999 Kč.
V období od 2. září do 18. října bude možné Huawei Watch GT 7 pořídit se slevou 15 %. Studenti s platným průkazem ISIC získají na Huawei Watch GT 7 slevu 25 %, přičemž toto zvýhodnění bude dostupné pouze na oficiálním e-shopu Huawei a na Alze.