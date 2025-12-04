Josef Grill spouští startup s ambicí přepsat pravidla evropského trhu

Josef Grill je zakladatelem a většinovým akcionářem společnosti WEDOS, která patří k největším poskytovatelům webhostingu v Česku. V současnosti se zaměřuje na rozvoj globální sítě WEDOS Global, bližší informace o tomto projektu naleznete zde.
SODEW – projekt, který si klade jediný, zato mimořádně ambiciózní cíl
Záměrem je změnit způsob, jakým Evropa platí za hosting a provoz webových stránek a představit koncept, který je tak odvážný, až působí neuvěřitelně: Zaplať, kolik chceš!
Ano, přesně tak. Žádné balíčky, žádné skryté poplatky, žádné složité ceníky. Uživatel jednoduše usoudí, jakou hodnotu pro něj služba má, a podle toho se rozhodne, kolik zaplatí. Tak radikální přístup se v evropském digitálním prostoru dosud oficiálně neobjevil.
Zázemí projektu, které budí respekt
SODEW není anonymní experiment. Stojí za ním zakladatel miliardového projektu WEDOS Global a lídr v hostingu WEDOS s novým brandem VEDOS Hosting. Tým, který roky budoval jednu z největších internetových infrastruktur v Evropě, nyní startuje projekt, jehož ambicí je posunout pravidla digitálního trhu v Evropě.
SODEW tak nevznikl z ničeho, vzniká díky kvalitnímu zázemí, zkušeností a know-how, jaké má v Česku jen málokdo.
Nový standard: hosting s WordPressem za cenu, kterou si řekneš
Evropa se mění. Lidé chtějí svobodu, férovost, jednoduchost. A SODEW vstupuje do této doby s konceptem, který má potenciál stát se novým standardem.
• Hosting bez pevné ceny za cenu „Zaplať, kolik chceš!“.
• Rychlý provoz webu bez kompromisů.
• WordPress připravený pro každého ihned.
• Zaplať, kolik chceš! – skutečně, žádné marketingové finty.
• Možnost měsíční platby, ne jen roční.
SODEW odmítá tradiční cenové struktury, které řadu let držely trh v zajetí. Místo toho říká: „Vy určujete hodnotu.“
Start v Evropě začíná: první země bude Polsko
SODEW je nyní plně funkční. Systém je spuštěn, připraven a otevřen veřejnosti. První evropskou zemí, která tento převratný model dostává, je Polsko. A brzy budou následovat další státy. Evropská expanze tak oficiálně začíná.
První kroky již fungují na českém trhu
Ačkoli evropská expanze již startuje, první kroky probíhají už nyní v České republice, sbírá se zpětná vazba, testují se nasazené novinky. Pro webmastery je k dispozici AI hosting s nejrychlejším instalátorem WordPresu, který je návykový. Kdo vyzkoušel, nechce již nikdy zřizovat hosting jinak.
Přechod na Moonshoty - další skok ve výkonu
SODEW se však nezastavuje. Už v prosinci proběhne zásadní testování upgrade infrastruktury, a to přechod na servery typu Moonshot. Díky tomu se ještě výrazně navýší výkon, stabilita i rychlost, a to nad rámec toho, co už nyní patří k nejvýkonnějším hostingovým řešením na trhu.
Tento upgrade zajišťuje, že SODEW bude připraven na masovou expanzi i na extrémní zátěž, která může přijít s růstem evropské uživatelské základny.
SODEW byl spuštěn a během krátké chvíle již eviduje 6895 instalací AI hostingu s Wordpress. Vaše recenze na práci s SODEW AI Builderem i AI hostingem přibývají raketovou rychlostí.