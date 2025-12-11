Jaké je to startovat firmu s miliardářem?

Kvůli mnoha komplikacím i v legislativě to bylo 5 let trápení s cílem uspět dle vlastních představ. Dokonce projekt došel do fáze, kdy se zdálo, že bude lepší prodat v té době to nejcennější, co firma měla, a to doménu pojisteni.cz. A v té době jsme se potkali.
Já, jako tehdejší majitel firmy, která nabízela nejmodernější technologie do domů a byla hodně obchodně směrována na vyšší majetkově postavenou skupinu investorů, jsem dostal nabídku na prodej domény pojisteni.cz. Byla to výzva a vzal jsem to jako zajímavou příležitost. Během krátké chvíle a mnoha jednáních se ukázalo, že o tuto doménu je zájem. Všechny informace, co se prodejem shromažďovaly, vedly k myšlence ten projekt zkusit rozjet jako startup znova.
Rozhodnutí prodat/neprodat
Na stole jsem měl připravenou smlouvu na prodej domény za 10 000 000 Kč a v roce 2014 jsme seděli s Josefem (pozn. Josef Grill, majitel společnosti WEDOS) a říkáme si, co to zkusit ještě jednou? A zde je můj začátek příběhu, jak podnikat s miliardářem.
Mnoho kamarádů se mě ptalo, jak vypadalo jednání a co vlastně pro mě znamená, že jsem byl do tohoto projektu přizván. Odpovědí bylo, že vše bylo díky Josefovi, spokojenosti v předešlém období a kvalitou práce mé firmy, kterou jsem pro něj dělal nezávisle a pro čistě soukromé účely. Pamatuji si zásadní informaci, kterou mi řekl: „Já vám dám možnost postavit novou firmu na kvalitním základu, který jste si ověřil při nabízení domény, jejíž hodnota je opravdu velká, a vy do toho dáte svůj čas a posunete celou firmu vpřed.“
Co dalšího zaznělo? „Možná budu někdy chtít věci, se kterými nebudete úplně souhlasit, ale budu na tom trvat, aby to tak bylo. S tím do toho také musíte jít, někdy holt poslechnout, i když se může zdát, že to nedává smysl.“ To byl jediný a zlomový rozhovor s Josefem, kde se rozhodlo. Ne, upřímně to nebylo tak jednoduché a rychlé, ale měl jsem čas na rozmyšlenou.
Jako manažer projektu jsem dostal mnoho úkolů, které je potřeba splnit, aby se definitivně rozhodlo, že Josef projekt podpoří nemalou investicí do začátku. Nejdůležitější z úkolů bylo sehnat nejlepšího programátora v jižních Čechách. Ano, dodnes si myslím, že to opravdu byl a je top programátor, a stále jsem hrdý na to, že jsem mu dokázal předložit business plán, který i jeho zaujal a nabídku přijal.
Zjistit, zda budou se stávající společností chtít spolupracovat i ty největší pojišťovny, to považuji za největší výzvu. Nedovedete si představit, jak se pojišťovny v roce 2015 bránily být ve srovnávači, a dokonce nabídnout online sjednání bez potřebného podpisu a papíru, navíc i bez klasického pojišťováka.
Vše se podařilo a projekt mohl začít. V roce 2015 jsme tedy ve třech lidech začali budovat POJISTENI.cz zcela a znova, a to za dohledu a strategických pokynů Josefa.
Začátky s překvapením
Začátky byly velmi zajímavé a pestré. Pamatuji si, jak jsem osobně jednal s těmi největšími pojišťovnami a neustále narážel na jejich nepochopení. Zpětně vím, že to někdy byl i trochu nezájem a nedůvěra v to, že je vůbec možné nabízet online pojištění. Zajímavé bylo, že čím menší pojišťovna, tím lepší komunikace a vstřícnost.
Naše vlastní naprogramované systémy na sjednání přinášely mnoho výhod i některé nevýhody. Měli jsme jako první online v Česku (myslím tím 100% online) pojištění odpovědnosti. Dokonce i jedna česká pojišťovna nasadila naše kvalitní řešení na své stránky jako výchozí sjednávač pojištění. Exkluzivní kalkulačku úrazového pojištění online jsme měli, a dokonce stále máme jako jediní na trhu. POJISTENI.cz nabízí i exkluzivní sjednání pojištění domény a spousty vychytávek, které na trhu stále nejsou překonány.
Během let před covidem se nám dařilo v cestovním pojištění, a to i vzhledem k tomu, že to byl jediný produkt připravený na opravdový online prodej. Ostatní produkty se potýkaly s nedůvěrou zákazníků ve 100% online sjednání. Během covidu jsme bohužel o tento top produkt přišli, cestování bylo na nule a u nás rapidně klesla poptávka nejlepšího produktu a tím nutnost řešit, co dále.
Dnes vím, že to bylo asi dobře, protože jsme se začali soustředit na další služby, jako je pojištění aut, domů, bytů a další online pojištění. Čekala na nás nová etapa díky zcela novému systému. Ukázalo se totiž, že bude lepší se zamyslet nad tím, zda není výhodnější si pronajmout externí systém, který používají ti největší hráči na trhu. Ono jich vlastně již moc není, vše se prodalo a spojilo, a tak je jich jen pár. Těch českých, jako jsme my z Hluboké nad Vltavou, je už jen hrstka.
Příběh tedy pokračoval, ale již bez potřeby kolegy z IT. Vše se přesunulo do jiného systému, firma má nyní volnější ruce a vývoj automatizace sjednávání si objednáváme u externí firmy. Ano, musíme se přizpůsobit tomu, že nemůžeme přidat vychytávky, které bychom si naprogramovali sami. Zase ale máme to, co ostatní, a tím pádem víme, co dostane každý klient i jinde, a můžeme nabídnout minimálně totožnou nabídku (nebo i lepší) bez nutnosti klientovi telefonovat.
A co budoucnost?
Na začátku byla nabídka od Josefa na obnovení firmy a nyní je to jen s úsměvem sem tam otázka: „Jak se daří POJISTENI.cz?“ Víte, během budování POJISTENI.cz jsme se s Josefem mnohokrát potkali na našich rybářských výpravách za tuňáky. My to nazýváme „výjezdní porady“ a je to sedm hodin cesty tam a sedm hodin zpět. Během každé cesty probereme vše, co firma potřebuje rozhodnout, a máme vždy spoustu nápadů, jak se posunout dopředu. Hodně mluvíme o budoucnosti POJISTENI.cz a dalších firmách Josefa, jako jsou WEDOS, VEDOS, SODEW.
Budoucnost POJISTENI.cz vidím v upevnění místa na online trhu pojištění. Stále ještě není v ČR situace taková jako v zahraničí, a stále mnoho lidí nepoužívá online nástroje k tomu, aby si sjednali pojištění. Také ještě ani ty největší pojišťovny nemají zájem spolupracovat v čistě online prostoru. Mnoho lidí se bojí, že naše firma zneužívá kontakty (nikdy jsme to nedělali a dělat nebudeme) k akvizičnímu dovolávání (u konkurence je to běžná praxe), ale věříme, že to bude lepší. Stále si myslíme, že rozhodnutí neprodat naši doménu za 10 000 000 Kč bylo správné.
Pozitivní hodnocení
„Už jsem unavený z toho, jak všude chtějí telefon a hned volají. Tady ne. Vyplnil jsem, dostal skvělou cenu a porovnal si sám, zaplatil a hotovo. Nejrychlejší pojištění, co jsem kdy sjednal.“
⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 / 5 (na základě tisíců ověřených recenzí)
S důrazem na český původ
POJISTENI.cz je česká firma z Hluboké nad Vltavou, která ukazuje, že i z menšího města může vzniknout služba s celorepublikovým dopadem. Díky online platformě na nejvyšší úrovni se zabezpečeným provozem je k dispozici 24 hodin denně, kdekoliv v Česku. Bez čekání ve frontě, bez telefonátů, bez omezení.
Strategická rozhodnutí padají na rybách
Strategická rozhodnutí padají na rybách. Až někdy uslyšíte o rybářích, že jsou tiší blázni, tak u nás to tak rozhodně není, proto je www.POJISTENI.cz a.s. ještě před tím nejlepším!