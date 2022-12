Jak vypadá chytré zemědělství? Farmáře v Rakousku nahradily drony

Úrodná krajina Horního Rakouska zažívá technologickou revoluci. Nad úhlednými řádky vinic ve výšce zhruba padesáti metrů nad zemí tiše bzučí první robotický farmář. Jeho špičkové optice neunikne sebemenší detail. Jakmile umělá inteligence vyhodnotí, že některé rostliny potřebují přihnojit či postrádají vláhu, na pomoc vyrazí další dron. Ten cíleně poskytne hnojivo, vodu či pesticidy přesně tam, kde je potřeba. Futuristický projekt ve vinařství Nussböckgut je první vlaštovkou chytrého zemědělství na území Rakouska. Už nyní sbírá body především za udržitelnost a do budoucna s ním jsou velké plány.

Jen tam, kde je potřeba

Projekt chytrých polí vznikl ve spolupráci technologického giganta Huawei a největšího rakouského provozovatele dronů, společnosti Dronetech, s hlavním cílem – prokazatelně zvýšit udržitelnost lokálního zemědělství. Základem je optimalizace pěstitelského procesu, kdy se namísto plošného zavlažování, hnojení a užívání pesticidů dostane správné podpory cíleně na konkrétních místech pole či vinice. Klíčem je přitom pečlivý monitoring, sběr dat a jejich důkladná analýza, s čímž pomáhají drony a umělá inteligence.

Díky 5G modulu od Huawei drony v reálném čase přenášejí veškerá data a zvládnou takto detailně zmapovat každý centimetr půdy. Multispektrální senzor ukazuje, kolik světla rostlina vstřebává, kde na světelném spektru a jaké světlo odráží. „To nám dává informaci o tom, jak zdravá rostlina je. Nezáleží na tom, jestli to je chřest, vinná réva nebo strom,“ říká Nikolaus Tuschar, mluvčí rakouské pobočky Huawei.

Bzučení dronů jako hudba budoucnosti

Projekt chytrého zemědělství testují ve vinařství Nussböckgut s úspěchem již druhým rokem. Na základě pozitivních výsledků se nyní partneři rozhodli uvést projekt z první do druhé fáze s názvem „Digital Sky“, v rámci níž se mimo jiné zaměří na vývoj konceptu sdílené ekonomiky pro služby dronů. Drony a jejich řešení s využitím umělé inteligence by si pak mohli jako balíček pronajmout i další zájemci, přičemž by se nemuselo nutně jednat jen o zemědělce.

V praxi by tak drony mohly kontrolovat stav půdy, ale také elektrického vedení nebo solárních panelů spravovaných velkými firmami, či malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domků. Služba by byla dostupná pro podniky, stejně tak jako pro jednotlivce či obce. Webovou platformu nabízející tyto služby na míru pro širokou škálu různých aplikačních scénářů by chtěli partneři uvést do provozu do tří let. Možná již na konci této dekády tak za vaší sklenkou vína, mísou salátu či elektřinou v domě budou vedle farmářů a techniků stát (či spíše létat) průmyslové drony, které uspoří čas, finanční náklady i další zdroje. Už se také těšíte?