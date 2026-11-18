Podzimní část programu Women in Tech se zaměřila především na rozvoj podnikatelských dovedností, sdílení zkušeností a propojování účastnic s lidmi z praxe. Již v září se uskutečnilo setkání zaměřené na networking a mezinárodní spolupráci, jehož součástí byl také workshop s Ondřejem Dvořákem, CEO společnosti COPS Solutions. Nové příležitosti přinesla spolupráce s mezinárodní organizací IFSA, která propojuje zahraniční studenty s firmami a inovativními projekty. Zapojily se do ní čtyři projekty: Nanoflexion, Nolimi, Zelené srdce Hradce Králové a projekt ředitelky programu Women in Tech Lindy Štucbartové s názvem Safe AI. Účastnice tak získaly možnost rozvíjet své nápady také v mezinárodním prostředí a spolupracovat se studenty technologických oborů.
K významným podzimním událostem patřila také říjnová Inspirativní snídaně Women in Tech, která se uskutečnila v pražském WeWork. Propojila podnikatelky, technologické odborníky, mentory i zástupce inovativních projektů. Úvodní panelovou diskusi zaměřenou na energetiku, udržitelnost a umělou inteligenci moderovala Linda Štucbartová. O své zkušenosti se podělili zakladatelka platformy Storyhouse Petra Deer, technologický poradce Miroslav Hyrman a odborník na energetiku a inovace Martin Kult. Diskuse se věnovala nejen možnostem odpovědného využívání umělé inteligence a energetické transformaci, ale také prevenci vyhoření či překážkám, kterým ženy čelí při získávání investic.
V rámci snídaně dostaly prostor také konkrétní podnikatelské projekty. Monika Šrubařová představila platformu BOMSCAN, která pomocí digitalizace a umělé inteligence zjednodušuje správu dodavatelských řetězců a kontrolu legislativních požadavků. Karin Straková přiblížila projekt Resoneti, který pomáhá firmám zvládat organizační změny a zavádění AI. Setkání uzavřel networking, jenž účastnicím nabídl prostor pro navazování nových kontaktů a možností další spolupráce.
„Naším cílem je, aby ženy z programu Women in Tech odcházely nejen s novými znalostmi, ale především s větší jistotou ve vlastní podnikatelské vizi a kontakty, které jim pomohou posunout jejich projekty dál. Právě podzimní část ukazuje, jak důležité je propojovat začínající podnikatelky se zkušenými odborníky, investory i dalšími inovátory. Je naším posláním jim otevírat dveře k příležitostem, ke kterým by se jinak dostávaly mnohem obtížněji,“ říká Linda Štucbartová, ředitelka programu Women in Tech.
Pomyslný vrchol závěrečné části programu představuje setkání s Radkou Viktorií Dohnalovou, které se uskuteční 23. listopadu. Zakladatelka a CEO společnosti ATAIRU se dlouhodobě věnuje strategickému leadershipu a tomu, jak se mění role lídra. Za 13 let spolupracovala s více než 15 000 lídry ve více než 400 firmách. Vystudovala MBA na Harvard Business School a působila mimo jiné ve společnosti McKinsey, kde vedla studii o využití plného potenciálu žen v české ekonomice, a ve Světovém potravinovém programu OSN. Je také spoluzakladatelkou Alaigned, AI platformy pro definici, sladění a vyhodnocování firemní strategie.
Od letošního podzimu je také jednou z investorek pořadu Jáma lvová. Účastnice Women in Tech jí představí své podnikatelské nápady v krátkých minutových prezentacích a získají od ní zpětnou vazbu. „Při rozhodování se vždy dívám na potenciál tří věcí – člověk, produkt a byznys. Je to pro mě ucelený trojúhelník. Bez kterékoliv z těchto částí stabilní byznysovou hodnotu nevybudujete,“ říká Radka Viktorie Dohnalová. Na stejný den je naplánován také závěrečný workshop zaměřený na obchodní dovednosti.
Letošní ročník Women in Tech vyvrcholí 7. prosince od 14 hodin slavnostním zakončením. To nabídne příležitost ohlédnout se za uplynulými měsíci, zhodnotit pokrok jednotlivých projektů a představit výsledky spolupráce, mentoringu i odborných workshopů.