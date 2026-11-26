Jak se naučit důvěřovat vlastním rozhodnutím a proč někdy stačí prostě začít? O své zkušenosti se podělily ambasadorky programu Women in Tech.
Sebevědomí bývá považováno téměř za povinnou výbavu úspěšného podnikatele. Kdo chce prosadit vlastní nápad, měl by přece vědět, co dělá. Jenže skutečnost bývá složitější. Za úspěšnými projekty se často skrývají chvíle nejistoty i rozhodnutí učiněná navzdory obavám. Právě schopnost pracovat s chybami a pochybnostmi, nikoliv jejich absence, může být klíčem k podnikatelskému růstu.
Své o tom ví Andrea Bohačíková, zakladatelka platformy M.arter, která pomáhá rozvíjet kariérní rodičovství a podnikání. Přestože její projekt podporuje další ženy v získávání sebedůvěry, sama dlouho nedokázala přijmout označení „úspěšná žena“. Zatímco okolí oceňovalo dosažené výsledky, ona viděla především práci, která ji ještě čeká. „Můžu být stále na cestě, mít před sebou velké ambice, dělat chyby, pochybovat a zároveň si přiznat, že už mám něco za sebou a že to má hodnotu. Jedno nevylučuje druhé,“ vysvětluje.
Podobnou zkušenost má Klára Hrdá, která stojí za projektem Semínkovna, zaměřeným na bezplatné sdílení semínek a uchovávání tradičních odrůd. Z původního nápadu během jedenácti let vyrostla síť více než dvou set míst po celé republice. Ani takový úspěch ji však nezbavil pochybností. Zejména kritika nebo nezdar ji dokážou znejistit. V takových chvílích se vrací k původnímu smyslu své práce a připomíná si, že jeden neúspěch nic nevypovídá o její hodnotě.
Sebevědomí se rodí ze zkušeností
Zatímco někomu pomáhá vědomá práce s vlastními myšlenkami, jiný získává jistotu překonáváním překážek. Kristýna Mertlová, která založila seznamovací platformu pro lidi se znevýhodněním Mingly, vzpomíná na studium ve Francii, kam odjela navzdory nedostatečné znalosti jazyka. Zvládnutá výzva jí dodala odvahu pouštět se do dalších. Podobný pocit zažila nedávno při přednášce před více než stovkou policistů a odborníků z Ministerstva vnitra. Přestože zpočátku pochybovala, zda má takovému publiku co předat, úspěšné vystoupení ji znovu utvrdilo ve vlastních schopnostech.
Důležitou roli ale hraje také prostředí, kterým se obklopujeme. Anna Chesnoková, zakladatelka projektu StitchItOn, který pomocí umělé inteligence umožňuje vytvářet originální vzory pro vyšívání, háčkování či další ruční práce, vstupovala do podnikání bez praktických zkušeností. Svůj nápad postupně rozvíjela během studia na Univerzitě Palackého a v olomoucké ICOK Akademii, přičemž s ním uspěla také v soutěži Podnikavá hlava. Vedle vzdělávání pro ni bylo zásadní vyhledávání odborníků, ochota požádat o radu i podpora blízkých. „Když ve vás někdo jiný skutečně věří, může vás to postupně naučit věřit také sama v sebe,“ říká. Dnes se snaží být sama sobě nejlepší přítelkyní, oceňovat vlastní úspěchy a při nezdarech hledat poučení místo výčitek.
Nečekejte na okamžik, kdy strach zmizí
Co tedy poradit ženám, které mají podnikatelský nápad, ale chybí jim odvaha? Andrea Bohačíková doporučuje oslovit pět potenciálních zákazníků a zjistit, zda by za nabízené řešení skutečně zaplatili. Kristýna Mertlová zase radí vyhledat zkušenou mentorku či mentora nebo podnikatelský inkubátor. A Klára Hrdá připomíná, že není nutné mít všechno dokonale připravené. „Naučila jsem se, že odvaha nemusí vypadat sebejistě. Někdy je to prostě rozhodnutí udělat první krok, i když ještě nevíme, kam přesně nás zavede.“
Právě takovou podporu nabízí mentoringový program Women in Tech, organizovaný Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR ve spolupráci se společností Huawei a dalšími partnery. Prostřednictvím mentoringu, workshopů a networkingu pomáhá ženám rozvíjet podnikatelské a technologické projekty. Především jim však vytváří prostor, kde mohou sdílet zkušenosti, hledat odpovědi a získávat jistotu. Protože sebevědomí nemusí být předpokladem prvního kroku. Často je až jeho výsledkem.