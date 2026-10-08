Jak si na podzim udržet kondici? Huawei Watch GT 7 pomohou s tréninkem

Na podzim se pravidelný běh musí často přizpůsobit kratším dnům, chladnějším ránům nebo proměnlivému počasí. Vedle toho, kdy a za jakých podmínek člověk vyběhne, začne při pravidelném tréninku hrát větší roli i to, jak se jeho výkonnost postupně mění. Hodinky řady Huawei Watch GT 7 proto kromě běžných údajů, jako je tep nebo množství spálených kalorií, nabízejí také Running Ability Index. Ten spojuje několik parametrů do jednoho ukazatele a pomáhá sledovat vývoj výkonnosti v čase.
Kondici ovlivňuje i to, co děláte mezi tréninky
S příchodem podzimu se nemění jen podmínky pro sport, ale často i běžné fungování během dne. Vedle samotného tréninku tak víc vystupují do popředí i drobné návyky, které mají vliv na to, jak se člověk cítí a regeneruje. Funkce Healthy Living sleduje váš spánek, pohyb a náladu a nově přidává také stravu. Uživatel si může nastavit vlastní denní cíle a přímo v hodinkách si zaznamenávat svůj pitný režim. Místo další sportovní statistiky tak hodinky připomínají i drobnosti, které mohou během běžného dne snadno zapadnout.
O tom, jak intenzivní by měl další trénink být, může napovědět funkce Physical Readiness. Ta vyhodnocuje například kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu, emoční stav nebo aktivně spálené kalorie a výslednou připravenost zařadí do jedné z pěti úrovní. Uživatel tak dostane další vodítko, zda má smysl plánovat náročnější aktivitu, nebo dát větší prostor regeneraci. Je však dobré mít na paměti, že zdravotní funkce nejsou určené k přesné diagnostice zdravotního stavu a léčbě.
Hodinky najdou využití na kole i v zimní sezóně
Podzimní vyjížďky na kole přinášejí proměnlivější podmínky a větší nároky na plánování trasy. Watch GT 7 proto u cyklistiky nabídnou například funkci Climb Planning, která před výjezdem ukáže profil stoupání a během jízdy jeho průběh. Při příliš rychlém příjezdu do ostré zatáčky mohou hodinky upozornit také vibrací nebo hlasem.
S postupujícím podzimem se ale začíná hlásit i zimní sezóna a s ní i kontrola lyží, snowboardu, sportovního oblečení i nákup toho, co ve výbavě ještě chybí. K ní mohou přibýt také chytré hodinky. Na lyžích a snowboardu Watch GT 7 rozliší samotnou jízdu, odpočinek i čas strávený na vleku a zaznamenají rychlost, vzdálenost, jednotlivé oblouky nebo G-Force při změnách směru.
Hudba zpříjemní i podzimní trénink
Ať už člověk vyběhne za chladnějšího rána, nebo se ke sportu dostane až po práci, pro řadu běžců zůstává hudba stejně přirozenou součástí tréninku jako sportovní hodinky. Nové Huawei FreeBuds Neo jsou navržené tak, aby zůstaly stabilní i při pohybu, a po propojení s kompatibilními hodinkami lze ze zápěstí kontrolovat stav baterie nebo měnit režim ANC. Do sluchátek navíc mohou během poslechu zaznít tréninková upozornění, takže kvůli každému hlášení není nutné sledovat displej hodinek.
Cena a dostupnost
Řada Huawei Watch GT 7 je k dispozici na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Watch GT 7 pořídíte od 7 299 Kč a Watch GT 7 Pro pak za 10 499 Kč. Sluchátka Huawei FreeBuds Neo zakoupíte za 2 999 Kč.
Do 18. října je možné Huawei Watch GT 7 i Huawei FreeBuds Neo pořídit se slevou 15 %. Studenti s platným průkazem ISIC získají na Huawei Watch GT 7 slevu 25 %, přičemž toto zvýhodnění bude dostupné pouze na oficiálním e-shopu Huawei a na Alze.