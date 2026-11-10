Jak se staví nanosatelit – výukový cyklus pro všechny zájemce

Současný pokrok a zásadní změny v oblasti kosmického průmyslu, zejména vstup soukromého kapitálu, posunul kosmický výzkum do zcela nové doby, do doby New Space, a přinesl zcela nové možnosti. Demokratizace přístupu na oběžnou dráhu přináší možnosti stavby a vypuštění vlastního satelitu i univerzitám, firmám i bohatším jednotlivcům. Nanosatelity jsou malé samostatné družice se standardizovanými rozměry od 10×10×10 cm = 1U (1 unit). Ty největší mají velikost 16U. I když jsou malé, a v poměru k velkým kosmickým misím významně levnější, přesto mohou realizovat mnohé experimenty, provádět dálkový průzkum Země a plnit celou řadu dalších úkolů.
Pokud vás tato nová a velmi perspektivní oblast kosmického průmyslu zajímá, nebo se jen chcete dovědět více, přijeďte dne 21. listopadu 2026 v 9:00 hodin na Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. Zahajujeme zde ve spolupráci s partnerem přeshraničního projektu Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity první část třídílného výukového kurzu s využitím edukačních modelů nanosatelitů. Každá část kurzu má dotaci 7 hodin a jsou plánovány i online aktivity. Akce je určená vážnějším zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol, zájemcům z oblasti zájmových a mimoškolních vzdělávacích aktivit, ale i aktivní veřejnosti.
Účastníci kurzu se stručně seznámí s celým životním cyklem mise, od ideje a podrobnějšího návrhu mise, přes vývoj, principy konstrukce, výrobu, montáž, až po vypuštění a provozování mise nanosatelitu. Část programu bude věnována také otázkám návrhu a přípravy užitečného zatížení a zejména spolupráci při přípravě mise mezi týmem pro užitečné zatížení (experimentu) a týmem platformy. Součástí budou také přehledové přednášky z oblasti kosmického výzkumu a kosmických experimentů. Pro účastníky je při jedné z akcí naplánována exkurze do prostor laboratoří a vývojových dílen v místě konání akcí.
Podrobnosti o obsahu jednotlivých části cyklu jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele, kde najdete informace k registraci. Kapacita účastníků je omezena (12 účastníků na jeden kurz). Úspěšní absolventi celého cyklu obdrží od pořadatelů certifikát o absolvování výukového kurzu.
Vzdělávací cyklus se koná v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Rozvoj vzdělávání v oblasti vývoje nanosatelitů a kosmických technologií“, který je zaměřen na přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti kosmických technologií, včetně nanosatelitů. Projekt podporuje a spolufinancuje Zlínský kraj.