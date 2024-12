Jak se AI vcítí do člověka? Jsou to hlavně výpočty, říká CTO startupu | foto: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Lakmoos AI vytváří syntetické panely, které dokáží simulovat, jak se kdo bude chovat a rozhodovat. Myslí umělá inteligence stejně jako lidstvo? A jak projektu pomohla soutěž Vodafone Nápad roku? I na tyto otázky jsme se zeptali spoluzakladatele a CTO Jana Polišenského.

Kdy jste se začal zajímat o umělou inteligenci?

Strojové učení mě zaujalo na vysoké škole. Fascinovala mě jeho schopnost adaptace a zároveň mě bavilo testovat nové, dosud nevyzkoušené metody. Právě tehdy přilákala mojí pozornost neurosymbolická AI a tu dnes aktivně vyvíjíme. Moje první aplikace této technologie byla pro Armádu ČR, konkrétně pro systém, který nyní pomáhá chránit naši kritickou infrastrukturu. Záhy jsem si uvědomil, že potenciál tohoto přístupu je mnohem širší, a od té doby se této oblasti věnuji naplno.

Jak vznikl projekt Lakmoos AI?

Lakmoos AI jsme založili společně s Kamilou Zahradníčkovou, kterou znám již od dětství a ve firmě působí jako CEO. Nad skleničkou jsme na svatbě přátel probírali, co děláme, a napadlo nás, že by naše obory šlo spojit. První kroky byly samozřejmě o experimentech, vytváření prvních prototypů a zjišťování, co vše je možné. Začátky byly vzrušující, ale i plné výzev. Dnes máme funkční produkt, který je kombinací moderní technologie a hlubokého pochopení lidského chování a spoléhají na něj známá jména v bankovnictví, energetice i telekomunikacích.

Jak se AI vcítí do člověka? Jsou to hlavně výpočty, říká CTO startupu

Lakmoos AI pro své zákazníky simuluje, jak lidé přemýšlejí a jak se cítí. Jakým způsobem se může umělá inteligence tak přesně vcítit do člověka? Není to trochu sci-fi?

Pokrok v oblasti AI v posledních pár letech je ohromný. Sci-fi to už trochu je, ale stále je to „jen“ věda. Všechno je založené na datech. Dnes je o každém z nás extrémní množství informací dostupných online. Pokud se tyto informace posbírají a začneme analyzovat vzory, dají se najít opravdu zajímavé souvislosti. A když to vezmeme na úroveň celých populací, můžeme dělat velmi přesné predikce. Nejde o umělou inteligenci, která by něco cítila nebo skutečně myslela, ale o pokročilou matematiku a statistiku. Takže jako sci-fi to vypadá zvenčí, ale uvnitř je to vlastně jenom „nudné“ modelování a výpočty.

Jaký potenciál vidíte v AI do budoucna, řekněme třeba v horizontu deseti let?

Potenciál je tu samozřejmě obrovský. Ačkoli je velmi těžké předpovědět přesný směr vývoje, myslím, že můžeme očekávat větší propojení specializovaných AI systémů. Dnes máme umělou inteligenci na rozpoznávání obrázků, klasifikaci nádorů nebo generování textů, ale další krok je agregace těchto specializovaných schopností. Uvidíme systémy, které budou zvládat kombinovat různé dovednosti – například samořídicí auta, která kromě jízdy budou komunikovat, analyzovat prostředí a reagovat na neočekávané situace. Klíčem k pokroku je specializace a jejich propojení.

S vaší firmou jste získali druhé místo v soutěži Vodafone Nápad roku. Jak vám pomohla účast v tomto klání startupů?

Velmi nám pomohla! Díky úspěchu ve Vodafone Nápad roku se nám podařilo rozšířit kontakty na potenciální partnery a zákazníky, z čehož těžíme dodnes. Dostali jsme cennou zpětnou vazbu, která nám umožnila doladit náš projekt, a zároveň jsme získali přístup k mentorům, kteří nám otevřeli nové možnosti. Soutěž nám také dodala sebevědomí a současně potvrdila, že náš projekt má potenciál. Osobně ji moc doporučuji všem, kdo mají nápad s velkým potenciálem.

Prozraďte nám, jak tedy bude vypadat budoucí cesta Lakmoos AI. Jaké máte s projektem sny a cíle?

Cíle nemáme malé. Krátkodobě se soustředíme na rozšíření produktu na českém trhu a zlepšení našeho analytického jádra, aby bylo ještě univerzálnější. Dlouhodobě však míříme mnohem dál – chceme expandovat do celé Evropy a Spojených států. Trh se zákaznickými průzkumy je obrovský, a i kdybychom nahradili jen jedno procento tradičních průzkumů, byl by to obrovský úspěch. Naším snem je vytvořit globální platformu, která změní, jak firmy přemýšlejí o svých zákaznících a jejich chování. A umožňuje zakládat veškerá rozhodnutí na datech.