Jak připravit domov před dovolenou? Zkuste simulaci s TaHoma Switch

Moderní technologie umožňují dům nebo byt vzdáleně monitorovat a automatizovat procesy, které simulují běžný provoz domácnosti, i když jsou majitelé stovky kilometrů daleko. Srdcem takového systému může být centrální jednotka TaHoma switch od společnosti Somfy, která propojuje stínění, osvětlení a zabezpečovací prvky do jednoho funkčního celku.
Jedním z hlavních rizik během dlouhé nepřítomnosti je nevyžádaná pozornost, kterou opuštěný dům přitahuje. Trvale zatažené žaluzie nebo několik dní nerozsvícené světlo jsou pro okolí jasným signálem: „Majitelé jsou pryč!“ Vhodně nastavený centrální systém od Somfy ale umožňuje nastavit takzvanou „simulaci přítomnosti“. V praxi to znamená, že se žaluzie či rolety ráno automaticky vytáhnou a večer zase zatáhnou. Systém navíc dokáže v nepravidelných intervalech spínat osvětlení v různých místnostech. Z vnějšího pohledu tak dům působí, jako by v něm stále někdo byl.
Kromě bezpečnosti podporuje automatizace i termoregulaci. Pokud zůstane dům nebo byt v letních vedrech bez stínění, interiér se během pár dní promění v neobyvatelný skleník ve kterém přijdete o všechny květiny. Následné chlazení klimatizací po návratu je pak energeticky i finančně náročné. Systém TaHoma switch umí spolupracovat s vnějšími slunečními a tepelnými senzory. Jakmile čidla zaznamenají intenzivní sluneční svit a stoupající teplotu, dají pokyn k naklopení nebo úplnému stažení venkovních žaluzií. Tím se zabrání prostupu tepla přes skleněné plochy ještě dříve, než stačí ohřát vzduch uvnitř.
Propojení všech prvků do jedné mobilní aplikace odstraňuje také ten nejklasičtější problém každého cestovatele: Nezůstalo otevřené střešní okno, garážová vrata nebo zapnutý nějaký spotřebič? V telefonu je k dispozici okamžitý přehled o stavu jednotlivých prvků domácnosti. Pokud jsou v systému integrována i čidla pohybu, kouře nebo záplavové detektory, v případě jakékoliv mimořádné události odešle jednotka okamžitou notifikaci. Majitel tak může na dálku situaci zkontrolovat nebo například vytáhnout terasovou markýzu, pokud dorazí silná letní bouřka.
Výhodou samotného hardwaru je, že pro běžné denní situace není nutné pokaždé otevírat aplikaci Tahoma v telefonu. Na těle jednotky jsou umístěna dvě mechanická tlačítka, kterým lze přiřadit konkrétní scénáře. Při odchodu z domu tak stačí stisknout jedno z nich a spustí se předem definovaný řetězec úkonů: zhasnou se zapomenutá světla, uzamknou se kompatibilní zámky, aktivuje se alarm a stínění přejde do automatického letního režimu.
Celý systém je navíc postaven jako otevřený, takže kromě prvků Somfy dokáže komunikovat s produkty jiných klíčových značek od Smart Home, jako je osvětlení Philips Hue, a je kompatibilní s platformami Apple Home, Google Home a Amazon Alexa.