Jak na nový a výkonný web? Specialisté z MK-VISION poradí.

Jak správně na nový a výkonný web?

Říkáte si: „Docela se daří, firma roste a potřebujete nový web. Novou vizitku, něco šmrncovního…“ A tak se do toho pustíte. Vlastního ajťáka ani kodéra nemáte, tak poptáte člověka nebo firmu, která weby tvoří. Pokud to s vámi myslí vážně a dobře, budou potřebovat znát strategii a další informace pro úspěšnou konstrukci webu. Proč nový web? Koho má oslovit? Jaký má účel? A jaká je vaše představa? A spousta dalších otázek. Pokud si necháte vytvořit nový web nedejbože eshop bez této strategie, můžete záhy zjistit, že nový web je možná hezký, ale to je asi tak vše. Už vás nikdo nedohledá, nesplňuje to, co chcete a potřebujete, a když zadáte dodatečné požadavky, tvůrce krčí rameny, nebo je to zbytečně složité a také zbytečně drahé.

Jak tomu předejít a jak vytvářet takový web, který bude sloužit k vaší spokojenosti?

Pokud již máte nějaký web, bude dobrým počinem analýza GA a Search Console, analýza klíčových slov, SEO audit. To všechno je potřeba vhodně propojit s vašimi představami a prioritami. Není to jednoduché a budete tomu muset věnovat dost času. Nebo si najdete specialistu na tuto problematiku, což je jistě nejefektivnější cesta i s ohledem na vaše finanční a časové zdroje. Nicméně i specialista od vás bude potřebovat informace a zpětné vazby. Bez toho to nepůjde. Specifikace musí být naprosto jasná už před samotnou realizací. Je třeba si předem definovat, proč chcete nový web, komu má sloužit, koho má oslovit, za jakým účelem a jaké informace zde chcete prezentovat.

Internetoví specialisté, kteří přesně vědí, co potřebujete

Ve společnosti MK-VISION s.r.o. se specializují nejen na tvorbu webů a eshopů, ale také na následný online marketing a propojení se sociálními sítěmi. Lidé často ani nevědí, co chtít a na co se ptát, co si zajistit dopředu. Pokud máte dodavatele, který zastřeší a zajistí všechno potřebné, ubude vám mnoho starostí a komunikace. V MK-VISION vás provedou celým procesem, pomohou při tvorbě strategií a analýz, připraví redirecty, abyste nepřišli o návštěvnost stávajících stránek. A co víc? Svoji práci mají rádi a věnují se jí s nadšením. Vždy se snaží najít řešení a pracují tak, jak si přejí, aby pracovali jejich dodavatelé. S respektem, kreativitou, s dostatečnou kvalifikací a zkušenostmi. A ještě s úsměvem. Předáním samotného díla (webu či eshopu) pro ně práce nekončí, ale v naprosté většině případů teprve pořádně začíná. Každý podnikatel obvykle chce, aby jeho web také perfektně obchodně fungoval. Reprezentativní a výkonný web, který dělá klientům radost, je jejich nejlepší vizitkou. A pokud vám váš stávající web nepřináší to, co chcete a očekáváte, určitě se jim ozvěte. Udělají, co bude v jejich silách. A že toho je hodně, se můžete přesvědčit i na jejich stránkách, kde naleznete kompletní portfolio jejich služeb a spoustu dalších užitečných informací a vychytávek.