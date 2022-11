IT už dávno není doménou mužů

Řada společností včetně TIP IT Solutions ale dlouhodobě dokazuje, že IT rozhodně není jenom o chlapech. Mají sice převahu, každá 6. IT konzultantka je ale žena v různých rolích. Zastat totiž umí jak psaní kódu v jazycích back-endu, tak tvorbu pro front-end, a stejně tak analytiku, testování a jiné pozice.

Za posledních 10 let je zájem o IT dvojnásobný

Jak na tom je trh práce v IT dlouhodobě monitoruje také Český statistický úřad. Ten udává, že zatímco v roce 2010 docházelo na univerzitu za vzděláním v oblasti informačních technologií přibližně 11 % ze všech studujících, v roce 2022 už to je skoro 20 %. Ne všechny sice „píší kód“, ale značné procento z nich ano. Dívky se mj. dobře uplatňují například v oblasti HR a obchodního oddělení, ale rovněž v analytice, testování, nebo jako jako technický copywriter a zákaznická podpora.

K práci v IT není potřeba škola, ale znalosti

Diplom sice zaujme, nevypovídá ale nic o reálném „skillu“. Dnes je mnohem více kladen důraz na to, co opravdu člověk umí, a zda může své znalosti v životopisu nějak doložit, nejlépe konkrétními projekty. Že jde o školu stále méně ukazují i data ČSÚ, který spolupracuje s předními IT firmami v České republice. Vyplývá z nich, že zhruba 50 % ajťáků má dnes pouze maturitu, ačkoliv ještě před 10 lety jich bylo vysokoškolsky vzdělaných zhruba o třetinu více.

To můžeme ostatně potvrdit i v TIP IT Solutions, protože nás zajímají výhradně znalosti a „skill“, ne papír. Kdo se totiž spoléhá na diplom, vytváří sám sobě omezení, z něhož se později těžko dostává. Neznamená to ale, že je škola špatná, člověku předá mnohé. Jenomže za 5 let strávených studiem se někteří maturanti zvládnou vyšvihnout až na seniorní pozice ve svém oboru a zajistit si tak slušnou IT kariéru i zajímavé finanční ohodnocení.

Peníze žen a mužů jsou víceméně srovnatelné

V mnoha profesích platí, že muži berou – někdy i výrazně – více než ženy. U nás proto vyvracíme i tuto zažitou pravdu, protože pracovníky hodnotíme podle jejich znalostí, zkušeností a reálného přínosu. Nicméně jak uvádí Český statistický úřad, lepší se situace napříč oborem IT. Ženy podle něj dosahují v posledních letech na zhruba 87 % výše odměny mužů, je však nutné to brát s rezervou, neboť ze statistiky nelze určit, na základě čeho jsou pracovníci odměňováni, ani jaké pozice zastávají. Navíc není Java programátor jako Java programátor, každý může být na zcela jiné úrovni.

Pracovat můžete i na part-time formou full-remotu

Krom jiného se obor těší i značné flexibilitě, díky níž můžete práci dělat v momentě, kdy chcete vy, ne zaměstnavatel. Jistě, nějaké mantinely jsou a je třeba plnit, na čem se dohodneme, ale svoboda je ve srovnání s jinými profesemi obrovská. Řada našich spolupracovníků navíc dělá jenom pár hodin denně, nebo pouze ve vybrané dny v týdnu, aby se mohli věnovat rodině. Výhodou pak je, že nikam nemusí, protože mají full-remote work a pracují tedy na dálku a tam, kde zrovna sami chtějí.