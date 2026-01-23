Inovativní design i vytrvalá baterie. Huawei uvádí novinku FreeClip 2

Lehký stylový design pro pohodlí i při celodenním nošení
Poslech hudby po cestě do práce i odpolední schůzky v rušné openspace kanceláři. Nová Huawei FreeClip 2 přicházejí s ultralehkou konstrukcí – jedno sluchátko váží pouze 5,1 gramu. Ať už tedy máte jakékoli plány, sluchátka se vám budou nosit pohodlně celý den.
O komfort se zasluhuje zejména Airy C-bridge vyrobený z tekutého silikonu šetrného k pokožce a vysoce výkonné slitiny s tvarovou pamětí, která zajišťuje pohodlné nošení. Tvar sluchátek byl pečlivě navržen na základě vzorku tvarů uší tisíců lidí z celého světa. Sluchátka jsou tak menší, lehčí a pohodlně sedí v uchu, aniž by vypadávala. Vylepšený vnitřní design akustické koule sluchátek pak zajišťuje silný a kvalitní zvuk i přes jejich malé rozměry.
FreeClip 2 nejsou jen praktickým parťákem pro každý den, ale i stylovým módním doplňkem. Nová sluchátka jsou k dispozici v řadě elegantních barevných provedení – modrá, bílá, rosegold i černá. Ať už tedy preferujete černou či bílou klasiku, nebo si naopak rádi dopřejete barvy, s Huawei si přijde na své každý.
Adaptivní poslech s otevřenou konstrukcí a křišťálově čisté hovory
Sluchátka jsou vybavena špičkovým procesorem NPU s umělou inteligencí, který poskytuje až desetkrát vyšší výpočetní výkon. Podporuje tak funkce nové generace, jako je adaptivní hlasitost i vylepšení hlasu, které zajišťuje čistý poslech – ať už jste v tiché místnosti, nebo na rušné ulici. Nenechte se také zmást jejich kompaktní velikostí. Huawei FreeClip 2 nabízí až dvojnásobnou hlasitost a bohaté basy. Díky modernímu měniči přehrávají hudbu čistě, detailně a s plným zvukem.
Design sluchátek je navržený tak, aby bylo během hovoru každé slovo dobře slyšet – a to i v hlučném okolí. Díky třem mikrofonům a chytrému systému potlačování šumu dokážou FreeClip 2 odfiltrovat okolní hluk a zvýraznit lidský hlas. Ať už telefonujete v kavárně nebo ve hlučném vlaku, příjemce na druhé straně hovoru vás uslyší čistě a zřetelně. Procesor NPU AI v reálném čase rozpozná váš hlas i hluk na pozadí a rušivé zvuky tak automaticky potlačí. Speciální systém navíc také omezuje únik zvuku, nemusíte se tak obávat, že by vaše okolí slyšelo soukromý obsah telefonátu.
Vysoká odolnost i výdrž baterie
Jak bývá u Huawei zvykem, na baterii se nešetřilo. Sluchátka se chlubí výdrží až 38 hodin s nabíjecím pouzdrem a až 9 hodin na jedno nabití v nepřetržitém provozu. Nezklamou vás tedy ani během dlouhých cest a vyčerpávajících pracovních schůzek. Výhodou FreeClip 2 je možnost připojit sluchátka ke dvěma zařízením současně. Můžete tak jednoduše přepínat mezi telefonem a notebookem bez nutnosti opakovaného párování. Jednotlivá sluchátka jsou zaměnitelná a automaticky se přizpůsobí levému i pravému uchu, takže je můžete nosit libovolně.
Díky odolnosti proti prachu a vodě podle normy IP57 se s nimi můžete bez obav vydat do posilovny, běhat nebo i sportovat v přírodě, kde vás nepřekvapí ani déšť, bláto nebo jiné nepříznivé podmínky. Sluchátka totiž bez potíží odolají potu, dešti i stříkající vodě.
Dostupnost a cena
Nová stylová sluchátka s otevřenou konstrukcí jsou dostupná již od 22. ledna na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart hned v několika barevných provedeních za cenu 4 999 Kč. Od 22. 1 do 8. 3 budete moci navíc u zmíněných prodejců využít i exkluzivní 10% slevu. Huawei FreeClip 2 tedy pořídíte za 4 499 Kč.