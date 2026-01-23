Inovativní design i vytrvalá baterie. Huawei uvádí novinku FreeClip 2

Komerční sdělení   15:00
Sportovní doplňky se dnes musí přizpůsobit každodennímu životu. Kromě výkonu hraje roli i styl, lehkost a pohodlí při celodenním nošení. Ať už vyrážíte sportovat, do práce nebo do města, sluchátka Huawei FreeClip 2 spojují design a technologii bez nutnosti kompromisů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Huawei FreeClip 2 bílá
Huawei FreeClip 2 rosegold
Huawei FreeClip 2 modrá
Huawei FreeClip 2 černá
5 fotografií

Lehký stylový design pro pohodlí i při celodenním nošení

Poslech hudby po cestě do práce i odpolední schůzky v rušné openspace kanceláři. Nová Huawei FreeClip 2 přicházejí s ultralehkou konstrukcí – jedno sluchátko váží pouze 5,1 gramu. Ať už tedy máte jakékoli plány, sluchátka se vám budou nosit pohodlně celý den.

O komfort se zasluhuje zejména Airy C-bridge vyrobený z tekutého silikonu šetrného k pokožce a vysoce výkonné slitiny s tvarovou pamětí, která zajišťuje pohodlné nošení. Tvar sluchátek byl pečlivě navržen na základě vzorku tvarů uší tisíců lidí z celého světa. Sluchátka jsou tak menší, lehčí a pohodlně sedí v uchu, aniž by vypadávala. Vylepšený vnitřní design akustické koule sluchátek pak zajišťuje silný a kvalitní zvuk i přes jejich malé rozměry.

FreeClip 2 nejsou jen praktickým parťákem pro každý den, ale i stylovým módním doplňkem. Nová sluchátka jsou k dispozici v řadě elegantních barevných provedení – modrá, bílá, rosegold i černá. Ať už tedy preferujete černou či bílou klasiku, nebo si naopak rádi dopřejete barvy, s Huawei si přijde na své každý.

Huawei FreeClip 2 černá

Adaptivní poslech s otevřenou konstrukcí a křišťálově čisté hovory

Sluchátka jsou vybavena špičkovým procesorem NPU s umělou inteligencí, který poskytuje až desetkrát vyšší výpočetní výkon. Podporuje tak funkce nové generace, jako je adaptivní hlasitost i vylepšení hlasu, které zajišťuje čistý poslech – ať už jste v tiché místnosti, nebo na rušné ulici. Nenechte se také zmást jejich kompaktní velikostí. Huawei FreeClip 2 nabízí až dvojnásobnou hlasitost a bohaté basy. Díky modernímu měniči přehrávají hudbu čistě, detailně a s plným zvukem.

Design sluchátek je navržený tak, aby bylo během hovoru každé slovo dobře slyšet – a to i v hlučném okolí. Díky třem mikrofonům a chytrému systému potlačování šumu dokážou FreeClip 2 odfiltrovat okolní hluk a zvýraznit lidský hlas. Ať už telefonujete v kavárně nebo ve hlučném vlaku, příjemce na druhé straně hovoru vás uslyší čistě a zřetelně. Procesor NPU AI v reálném čase rozpozná váš hlas i hluk na pozadí a rušivé zvuky tak automaticky potlačí. Speciální systém navíc také omezuje únik zvuku, nemusíte se tak obávat, že by vaše okolí slyšelo soukromý obsah telefonátu.

Huawei FreeClip 2 modrá

Huawei FreeClip 2 černá

Vysoká odolnost i výdrž baterie

Jak bývá u Huawei zvykem, na baterii se nešetřilo. Sluchátka se chlubí výdrží až 38 hodin s nabíjecím pouzdrem a až 9 hodin na jedno nabití v nepřetržitém provozu. Nezklamou vás tedy ani během dlouhých cest a vyčerpávajících pracovních schůzek. Výhodou FreeClip 2 je možnost připojit sluchátka ke dvěma zařízením současně. Můžete tak jednoduše přepínat mezi telefonem a notebookem bez nutnosti opakovaného párování. Jednotlivá sluchátka jsou zaměnitelná a automaticky se přizpůsobí levému i pravému uchu, takže je můžete nosit libovolně.

Díky odolnosti proti prachu a vodě podle normy IP57 se s nimi můžete bez obav vydat do posilovny, běhat nebo i sportovat v přírodě, kde vás nepřekvapí ani déšť, bláto nebo jiné nepříznivé podmínky. Sluchátka totiž bez potíží odolají potu, dešti i stříkající vodě.

Dostupnost a cena

Nová stylová sluchátka s otevřenou konstrukcí jsou dostupná již od 22. ledna na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart hned v několika barevných provedeních za cenu 4 999 Kč. Od 22. 1 do 8. 3 budete moci navíc u zmíněných prodejců využít i exkluzivní 10% slevu. Huawei FreeClip 2 tedy pořídíte za 4 499 Kč.

Huawei FreeClip 2 rosegold

Nejčtenější

Mladý cestář ukázal v Chrudimi práci silničářů hravou formou

Komerční sdělení
Cestmistrovství v Chrudimi patřilo dětem

Areál cestmistrovství v Chrudimi se v pátek zaplnil dětským smíchem, zvědavými otázkami i nadšenými výkřiky. Už popatnácté se zde uskutečnila oblíbená akce Mladý cestář, která do sídla Správy a...

Cestování ve více lidech se vyplatí. České dráhy představují ČD DNY

Komerční sdělení
Foto: České dráhy

České dráhy přicházejí s novou nabídkou, která potěší rodiny, přátele i malé skupiny cestujících. Díky akci ČD DNY mohou skupiny dvou až pěti osob získat slevu až 25 % na jízdné při cestování po...

Krajská zdravotní otevře v děčínské nemocnici nový pavilon s porodnicí

Komerční sdělení
Nadzemní koridor propojuje tři budovy v areálu děčínské nemocnice: pavilon s...

Je jen málo takových nemocničních pavilonů v České republice jako ten, který již brzy otevřou v děčínské nemocnici Krajské zdravotní.

Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Komerční sdělení
Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Hradecký Centralplast, který se specializuje na výrobu polypropylenových bazénů, se loni v říjnu představil na prestižním evropském veletrhu Aquanale v Kolíně nad Rýnem. Akce patří k nejvýznamnějším...

Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Komerční sdělení
Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Dřevěnky na Borku v Třinci se od letošní sezony stávají novou zastávkou Technotrasy, stezky po industriálních památkách a místech spojených s technikou a řemeslem v Moravskoslezském kraji.

Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Komerční sdělení
Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Celosvětově úspěšná queer hokejová romance Spalující rivalita (Heated Rivalry) míří k českým čtenářům v digitální podobě. E-kniha globálního bestselleru, který trhá rekordy v zahraničí, je v Česku...

24. ledna 2026

Inovativní design i vytrvalá baterie. Huawei uvádí novinku FreeClip 2

Komerční sdělení

Sportovní doplňky se dnes musí přizpůsobit každodennímu životu. Kromě výkonu hraje roli i styl, lehkost a pohodlí při celodenním nošení. Ať už vyrážíte sportovat, do práce nebo do města, sluchátka...

23. ledna 2026

Památka nemocnice Tišnov

Komerční sdělení
Památka nemocnice Tišnov

Psal se rok 1895, kdy byl dne 28. března Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi.

23. ledna 2026

Chytré vytápění a stínění: moderní cesta k vyššímu komfortu bydlení

Komerční sdělení
Chytré vytápění a stínění: moderní cesta k vyššímu komfortu bydlení

V dnešní době, kdy většina z nás tráví doma podstatnou část svého života, se stále víc a víc zaměřujeme na kvalitu a pohodlí našeho bydlení. Díky moderním technologiím si svůj domov můžeme...

23. ledna 2026

V Orlickoústecké nemocnici bude nově iktové centrum

Komerční sdělení
V Orlickoústecké nemocnici bude nově iktové centrum

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o rozšíření sítě center vysoce specializované iktové péče Nemocnice Pardubického kraje (NPK) o Orlickoústeckou nemocnici. Vedle Pardubické a...

23. ledna 2026

Samsung představil novou televizní řadu Micro RGB pro rok 2026

Komerční sdělení

Samsung v roce 2026 představí novou a vylepšenou nabídku televizorů Micro RGB s úhlopříčkami 55, 65, 75, 85, 100 a 115 palců (140, 165, 190, 216, 250 a 292 cm). Nová řada posune zobrazovací...

22. ledna 2026

Hydratace, která drží krok s vaším tempem: Proč v zimě potřebujete víc

Komerční sdělení

Chladné počasí, suchý vzduch i stres ze začátku nového roku oslabují rovnováhu v těle. Pijete dost vody, a přesto se cítíte unavení? Možná vám chybí něco zásadního – elektrolyty. Zjistěte, proč jsou...

22. ledna 2026

Tak moc jsme se milovali

Komerční sdělení
Tak moc jsme se milovali

4,7 milionů návštěvníků. Fronty dlouhé přes 500 metrů. 90 procent Japonců. Miliardy zhlédnutí v médiích. Účast Francie na loňské Všeobecné světové výstavě bilancuje formou příběhu newsletter...

22. ledna 2026

Podstávkové domy se v roce 2026 znovu otevřou veřejnosti

Komerční sdělení
Podstávkové domy se v roce 2026 znovu otevřou veřejnosti

Bydlíte v podstávce? A můžeme ji vidět? Také tento rok se mohou majitelé těchto výjimečných staveb hlásit do akce, která pomáhá zatraktivnit náš region, a to do 28. února 2026.

22. ledna 2026

Objevte 3 jednoduché triky, jak ušetřit při vytápění

Komerční sdělení
Než zapnete topení aneb pár doporučení před začátkem topné sezóny

Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za...

21. ledna 2026  13:28

Cestování ve více lidech se vyplatí. České dráhy představují ČD DNY

Komerční sdělení
Foto: České dráhy

České dráhy přicházejí s novou nabídkou, která potěší rodiny, přátele i malé skupiny cestujících. Díky akci ČD DNY mohou skupiny dvou až pěti osob získat slevu až 25 % na jízdné při cestování po...

20. ledna 2026

Mladý cestář ukázal v Chrudimi práci silničářů hravou formou

Komerční sdělení
Cestmistrovství v Chrudimi patřilo dětem

Areál cestmistrovství v Chrudimi se v pátek zaplnil dětským smíchem, zvědavými otázkami i nadšenými výkřiky. Už popatnácté se zde uskutečnila oblíbená akce Mladý cestář, která do sídla Správy a...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.