Ideální IT výbava pro studium

Pokud se to nezvrtne, čeká nás standardní školní rok ve třídách a studovnách. Online se stal v době covidu klíčovou součástí výuky. Dobře ořezaná tužka už stačit nebude. Proto je na čase zvažovat, jakou zvolit IT výbavu. A jestli chcete školou v pohodě proplout, připravte si na to pořádnou techniku.