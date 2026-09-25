Huawei Watch GT 7 a FreeBuds Neo ukazují, že rozhodují i malé detaily

Konec řemínku při pohybu nepřekáží
U běžného řemínku zůstává po zapnutí část s otvory na vnější straně zápěstí a její konec se zachytává pod poutkem. Při pohybu tak může přečnívat nebo se zachytávat o oblečení. Huawei Watch GT 7 proto u fluoroelastomerových řemínků používají systém EasyCross, který tento princip obrací. Volný konec se zasouvá dovnitř, takže zvenčí nic nepřečnívá a řemínek zůstává lépe usazený i při běhu nebo jízdě na kole.
EasyCross přitom není vyhrazený jen modelu Pro. U základních Watch GT 7 ho najdeme například u růžového a modrého 41mm provedení a u žluté, modré a černé 46mm varianty. Další verze používají řemínek z kompozitní veganské kůže, takže se nabídka liší nejen barvou, ale také materiálem a způsobem zapínání.
Konstrukce, která počítá i s náročnějším používáním
Na praktičnost při sportu navazuje i samotná konstrukce hodinek. Řada Watch GT 7 nabízí displej s maximálním jasem 3 000 nitů, který zůstane dobře čitelný například na ostrém slunci nebo při odrazech od sněhu. Hodinky zároveň počítají s náročnějším používáním a nabízejí krytí IP69 a voděodolnost 5 ATM.
Watch GT 7 Pro přidávají prémiovější materiály. Středový rám je vyrobený z titanové slitiny, luneta z nanokrystalické keramiky a displej chrání safírové sklo. Tato kombinace zvyšuje odolnost proti poškrábání, oděru i nárazům, což se hodí nejen při outdoorových aktivitách, ale také při běžném každodenním nošení.
Sluchátka se přizpůsobí okolnímu hluku
U nových sluchátek FreeBuds Neo je jedním z hlavních technologických prvků adaptivní aktivní potlačení okolního hluku. Sluchátka dosahují průměrné hloubky potlačení až 30 dB a adaptivní algoritmy průběžně vyhodnocují okolní prostředí. Na jeho změny pak reagují během milisekund.
Smyslem tedy není pouze nastavit jednu pevnou úroveň ANC. Pokud se uživatel přesune například z klidnější místnosti do hlučnějšího prostředí, systém může potlačení upravit bez nutnosti ruční změny režimu. Algoritmus zároveň pracuje i s plynulostí změn, aby se omezily nepříjemné tlakové rozdíly při přepínání intenzity potlačení.
FreeBuds Neo dostaly také nový měnič Turbo a podporují kvalitnější bezdrátový přenos zvuku. Součástí výbavy je také prostorový zvuk, který lze prostřednictvím aplikace Huawei Audio Connect používat i mimo zařízení Huawei.
Ve hře rozhodují i kroky a střelba
FreeBuds Neo mají i speciální režim určený pro FPS hry. Pinpoint Game Audio upravuje zvuk tak, aby byly výraznější důležité akustické informace, například kroky nebo střelba. Cílem je lépe oddělit jednotlivé zvuky v prostoru a usnadnit rozpoznání směru, odkud přicházejí. Herní profil se aktivuje v aplikaci Huawei Audio Connect.
Při hraní lze využít také funkci Lock connection. Sluchátka běžně podporují současné připojení ke dvěma zařízením a přepínání mezi Androidem, iOS a Windows. Lock connection je ale uzamkne k jednomu vybranému zařízení, takže během hry nedojde k nechtěnému přepnutí na druhý připojený přístroj.
Cena a dostupnost
Řadu Huawei Watch GT 7 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Watch GT 7 jsou dostupné od 7 299 Kč, Watch GT 7 Pro pořídíte za 10 499 Kč. Cena sluchátek Huawei FreeBuds Neo je 2 999 Kč.
Do 18. října bude možné Huawei Watch GT 7 i Huawei FreeBuds Neo pořídit se slevou 15 %. Studenti s platným průkazem ISIC získají na Huawei Watch GT 7 slevu 25 %, přičemž toto zvýhodnění bude dostupné pouze na oficiálním e-shopu Huawei a na Alze.