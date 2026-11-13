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Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 %

Komerční sdělení
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Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 % | foto: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Black Friday u Huawei potěší všechny, kteří si chtějí pořídit novou elektronikou a zároveň ušetřit. Vybrané produkty zlevňují o více než tisíc korun. Výhodné nákupy mohou být nejen odměnou pro vás, ale i skvělým vánočním dárkem pro vaše blízké.

Black Friday je každoročně jednou z nejlepších příležitostí, jak nakoupit elektroniku za příznivější cenu. Listopadová nabídka Huawei osloví především ty, kteří hledají praktické technologické pomocníky pro aktivní životní styl i každodenní využití. Vyberou si sportovci, technologičtí nadšenci i lidé, kteří se zajímají o své zdraví. Většina akčních cen navíc platí po většinu listopadu.

Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 %

Zdraví na prvním místě

Hledáte hodinky, díky kterým budete mít přehled o své kondici i zdraví? Pak jsou pro vás ideální volbou Huawei Watch D3, které představují univerzální hodinky pro každodenní nošení s ultratenkým designem, a hlavně rozsáhlými zdravotními funkcemi včetně spolehlivého měření krevního tlaku. Díky miniaturní nafukovací manžetě zabudované přímo v řemínku vám změří tlak stejně přesně jako běžný tlakoměr.

Praktická je také funkce Health Glance, která během jedné minuty vyhodnotí až jedenáct zdravotních ukazatelů z oblasti kardiovaskulárního, respiračního a endokrinního systému. Sleduje například srdeční tep, okysličení krve, stres, teplotu pokožky nebo arteriální ztuhlost.

Huawei Watch D3 však ocení i sportovci. Hlavní novinkou je totiž možnost měření krevního tlaku před a po cvičení. Pokud je před tréninkem krevní tlak vysoký, zobrazí se varování a doporučení vyhnout se namáhavému cvičení. Pokud je tlak výrazně zvýšený i po tréninku, doporučí zvážit intenzitu dalšího cvičení. K celkovému udržení zdravého zdravotního stylu navíc pomáhá více než 100 sportovních a tréninkových režimů, včetně nových funkcí, jako jsou mini-tréninky, golf, lyžování nebo trailový běh.

Huawei Watch D3 je v rámci Black Friday možné pořídit s 10% slevou, a to za 9 899 Kč místo původních 10 999 Kč. Akce platí od 2. do 29. listopadu.

Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 %

Dopřejte si pohodlný poslech hudby

V rámci listopadových slev můžete velmi výhodně pořídit také sluchátka Huawei FreeClip 2 a FreeClip 2 S. Jejich atypický design s otevřenou konstrukcí zajistí, že i při poslechu hudby, podcastu či telefonování nejste izolovaní od okolního dění. Díky nízké hmotnosti a pohodlnému usazení se hodí i pro celodenní nošení. Varianta FreeClip 2 S pak zaujme elegantním provedením se zářivým nabíjecím pouzdrem. Od 2. do 29. listopadu jsou Huawei FreeClip 2 zlevněné z 4 999 Kč na 3 999 Kč, Huawei FreeClip 2 S z 5 999 Kč na 4 999 Kč.

Co dalšího můžete během slev pořídit?

Huawei v rámci Black Friday zlevňuje také modely chytrých hodinek Huawei Watch GT 6, GT 6 Pro, GT 7 nebo GT 7 Pro. Ušetřit můžete až několik tisíc korun. Například Huawei Watch GT 6 pořídíte již od 4 999 Kč místo původních 6 299 Kč a model GT 7 Pro zlevní ve druhé polovině listopadu na 8 899 Kč. Nabídka se liší podle konkrétního modelu a termínu, přičemž většina slev platí až do 29. listopadu.

Dostupnost a ceny

Listopadová Black Friday akce společnosti Huawei startuje 2. listopadu a potrvá až do 29. listopadu. Výjimkou jsou například modely Watch GT 7 a Watch GT 7 Pro, u kterých se ceny v průběhu měsíce mění. První vlna slev platí do 15. listopadu, od 16. listopadu pak zákazníci získají ještě výhodnější nabídku.

Zlevněné produkty najdete v nabídce e-shopů alza.cz, datart.cz a na oficiálním e-shopu Huawei, kde si zároveň můžete prohlédnout kompletní nabídku a podmínky jednotlivých akcí.

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