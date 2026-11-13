Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 %

Black Friday je každoročně jednou z nejlepších příležitostí, jak nakoupit elektroniku za příznivější cenu. Listopadová nabídka Huawei osloví především ty, kteří hledají praktické technologické pomocníky pro aktivní životní styl i každodenní využití. Vyberou si sportovci, technologičtí nadšenci i lidé, kteří se zajímají o své zdraví. Většina akčních cen navíc platí po většinu listopadu.
Zdraví na prvním místě
Hledáte hodinky, díky kterým budete mít přehled o své kondici i zdraví? Pak jsou pro vás ideální volbou Huawei Watch D3, které představují univerzální hodinky pro každodenní nošení s ultratenkým designem, a hlavně rozsáhlými zdravotními funkcemi včetně spolehlivého měření krevního tlaku. Díky miniaturní nafukovací manžetě zabudované přímo v řemínku vám změří tlak stejně přesně jako běžný tlakoměr.
Praktická je také funkce Health Glance, která během jedné minuty vyhodnotí až jedenáct zdravotních ukazatelů z oblasti kardiovaskulárního, respiračního a endokrinního systému. Sleduje například srdeční tep, okysličení krve, stres, teplotu pokožky nebo arteriální ztuhlost.
Huawei Watch D3 však ocení i sportovci. Hlavní novinkou je totiž možnost měření krevního tlaku před a po cvičení. Pokud je před tréninkem krevní tlak vysoký, zobrazí se varování a doporučení vyhnout se namáhavému cvičení. Pokud je tlak výrazně zvýšený i po tréninku, doporučí zvážit intenzitu dalšího cvičení. K celkovému udržení zdravého zdravotního stylu navíc pomáhá více než 100 sportovních a tréninkových režimů, včetně nových funkcí, jako jsou mini-tréninky, golf, lyžování nebo trailový běh.
Huawei Watch D3 je v rámci Black Friday možné pořídit s 10% slevou, a to za 9 899 Kč místo původních 10 999 Kč. Akce platí od 2. do 29. listopadu.
Dopřejte si pohodlný poslech hudby
V rámci listopadových slev můžete velmi výhodně pořídit také sluchátka Huawei FreeClip 2 a FreeClip 2 S. Jejich atypický design s otevřenou konstrukcí zajistí, že i při poslechu hudby, podcastu či telefonování nejste izolovaní od okolního dění. Díky nízké hmotnosti a pohodlnému usazení se hodí i pro celodenní nošení. Varianta FreeClip 2 S pak zaujme elegantním provedením se zářivým nabíjecím pouzdrem. Od 2. do 29. listopadu jsou Huawei FreeClip 2 zlevněné z 4 999 Kč na 3 999 Kč, Huawei FreeClip 2 S z 5 999 Kč na 4 999 Kč.
Co dalšího můžete během slev pořídit?
Huawei v rámci Black Friday zlevňuje také modely chytrých hodinek Huawei Watch GT 6, GT 6 Pro, GT 7 nebo GT 7 Pro. Ušetřit můžete až několik tisíc korun. Například Huawei Watch GT 6 pořídíte již od 4 999 Kč místo původních 6 299 Kč a model GT 7 Pro zlevní ve druhé polovině listopadu na 8 899 Kč. Nabídka se liší podle konkrétního modelu a termínu, přičemž většina slev platí až do 29. listopadu.
Dostupnost a ceny
Listopadová Black Friday akce společnosti Huawei startuje 2. listopadu a potrvá až do 29. listopadu. Výjimkou jsou například modely Watch GT 7 a Watch GT 7 Pro, u kterých se ceny v průběhu měsíce mění. První vlna slev platí do 15. listopadu, od 16. listopadu pak zákazníci získají ještě výhodnější nabídku.
Zlevněné produkty najdete v nabídce e-shopů alza.cz, datart.cz a na oficiálním e-shopu Huawei, kde si zároveň můžete prohlédnout kompletní nabídku a podmínky jednotlivých akcí.