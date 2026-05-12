Huawei představuje AI řešení jako nové příležitosti růstu

Společnost Huawei na konferenci FTTH Conference 2026 v Londýně představila nové portfolio řešení využívajících umělou inteligenci pro domácí internet, podnikové sítě i jejich inteligentní provoz a správu a ukázala, jak může AI zásadně proměnit fungování celého odvětví.

Součástí programu byla také odborná diskuse zaměřená na příležitosti a výzvy, kterým dnes poskytovatelé internetových služeb (ISP) čelí. Huawei prostřednictvím špičkových technologických ukázek a odborných diskusí ukázala, jak mohou operátoři posilovat své sítě, zlepšovat zákaznickou zkušenost a hledat nové možnosti obchodního růstu.

Hluboká integrace umělé inteligence s komunikačními sítěmi se stala hlavním motorem průmyslových inovací a pokroku. Transformace domácího vysokorychlostního přístupu k internetu podnikových sítí dosáhla klíčového bodu. Aby Huawei reagovala na základní potřeby ISP v oblasti růstu služeb pro domácnosti i firmy, vybudovala síťovou architekturu optimalizovanou pro AI. Ta pokrývá různé scénáře, včetně inteligentního provozu a správy sítí.

B2H (Business-to-Home): Kvalitní připojení pro domácnosti je klíčovým základem pro budování konkurenceschopnosti ISP. Kombinací řešení One Mesh Network a One FTTR (Fiber to the Room) Network zajišťuje Huawei domácí konektivitu s vynikajícím pokrytím, vysokou kapacitou a nízkou latencí. Wi-Fi 7 umožňuje ultra vysoké rychlosti přesahující 2 000 Mb/s, plné pokrytí domácnosti a latenci pod 20 ms. Ať už jde o živé vysílání, 8K ultra HD video, chytrou zábavu nebo vzdálenou komunikaci, všechny tyto služby mohou využívat plynulé a stabilní síťové připojení, které vytváří pevný digitální základ pro chytré domácnosti.

B2B (Business-to-Business): Pro podnikový segment Huawei vytvořila přenosovou síť s integrovanou AI, která reaguje na potřeby firem v oblasti vysoké kapacity a nízké latence a zlepšuje přehled o síti, bezpečnosti, konvergenci i její správu. AI model dokáže přesně identifikovat šifrovaný provoz a technologie SRv6 zajišťuje diferencovanou kvalitu uživatelského zážitku. Nástroje pro správu a provoz sítí s AI výrazně zvyšují efektivitu provozu a zajišťují spolehlivý výkon.

AI pro správu a provoz sítí (O&M)

Platforma Huawei AUTIN je navržena pro tři klíčové oblasti ISP: domácí širokopásmové připojení, privátní linky a datová centra. Integruje inteligentní správu, lokalizaci problémů a provozní podporu s cílem automaticky je identifikovat a odstraňovat a zároveň distribuovat servisní požadavky. To výrazně snižuje náklady na provoz a správu sítí i technologické bariéry a umožňuje ISP efektivněji rozvíjet jejich podnikání.

Díky inteligentním, efektivním a odolným síťovým schopnostem Huawei neustále zvyšuje efektivitu provozu i kvalitu uživatelského zážitku a pomáhá zákazníkům využívat příležitosti a otevírat nové možnosti růstu v inteligentním světě.

Jako přední globální dodavatel ICT infrastruktury a chytrých zařízení Huawei poskytla své inovativní produkty, řešení a služby více než 8 000 poskytovatelům internetových služeb ve více než 120 zemích a regionech. Do budoucna bude Huawei nadále rozvíjet propojení AI a sítí a ve spolupráci se zákazníky a partnery urychlovat inteligentní transformaci domácích i podnikových sítí. Cílem společnosti je přinést inteligentní technologie do všech domácností i odvětví a vytvořit pevný digitální základ pro budoucí inteligentní éru.

O společnosti Huawei

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

