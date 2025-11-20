Huawei potřetí za sebou mezi lídry podnikových sítí

Huawei je už potřetí v řadě lídrem Magic Quadrant™ od Gartneru pro podnikové LAN sítě. Jako jediný neamerický výrobce mezi špičkou potvrzuje svou pozici důrazem na inovace, rychlou reakci na trh a silnou technickou i servisní podporu.

Klíčovými prvky, na které Huawei vsází, jsou vývoj vlastních čipů a integrace umělé inteligence do rozsáhlých podnikových sítí v rámci firemních areálů, univerzit nebo třeba nemocnic. Kromě samotné rychlosti sítě se soustředí na uživatelskou zkušenost, bezpečnost, stabilitu aplikací nebo efektivní správu.

Vylepšení bezdrátového připojení

Jednou z letošních novinek uvedených na trh je první Wi-Fi 7 přístupový bod s pěti rádiovými moduly, který dokáže obsloužit více uživatelů najednou, a to stabilněji a rychleji. Společnost v něm využívá špičkové technologie jako je inteligentní koordinované plánování (iCSSR). Technologie iCSSR pochází z připravovaného standardu Wi-Fi 8, který společnost v současnosti spoludefinuje na globální úrovni. Hlavním přínosem je spolupráce mezi Wi-Fi přístupovými body pracujícími na překryvných kanálech, čímž se snižuje jejich vzájemné rušení přibližně o 40 %. Díky tomu se výrazně zvyšuje propustnost bezdrátové sítě o cca 30 % v prostředích, kde je vysoký počet uživatelů, jako jsou například open space kanceláře nebo konferenční místnosti. Stručně řečeno, technologie iCSSR společnosti Huawei integruje vlastnosti z budoucího standardu Wi-Fi 8 do stávající generace produktů a přináší tím výhodu proti konkurenci.

Bezpečnost na prvním místě
Velký důraz klade Huawei také na bezpečnost. Její portfolio bezpečnostních řešení zahrnuje třináct nových modelů přístupových bodů s unikátní technologií Wi-Fi Shield, určených pro vnitřní i venkovní prostředí. Wi-Fi Shield slouží k ochraně dat přenášených Wi-Fi sítí před odposlechem škodlivými uživateli. Uvedená technologie vysílá dodatečné rušení pomocí přídavných antén na Wi-Fi přístupovém bodě, které se v místě oprávněného přijímače (notebook, mobilní telefon) vzájemně vyruší a umožní bezpečnou komunikaci. Pro neautorizované terminály tyto přidané signály znemožňují zachytit a demodulovat signál Wi-Fi mimo umístění oprávněného uživatele, a tím brání odposlechu. Technologie je kompatibilní s existujícími terminály a přidává další vrstvu ochrany dat k již existujícímu šifrování. V kombinaci s NAC, detailním řízením přístupu uživatelů k aplikacím a rozpoznáváním nestandardního chování v síti vzniká robustní architektura nulové důvěry (zero trust), kde se každý přístup neustále ověřuje. Takové řešení chrání data, soukromí uživatelů a odpovídá na stále složitější kybernetické hrozby.

Plynulý chod klíčových aplikací
Vedle toho se Huawei zaměřuje také na to, aby dobře fungovaly samotné aplikace, které firmy každý den používají. Vyvinula proto technologie iSAC, iScheduler a iFlow, které inteligentně rozpoznávají aplikace, řídí toky dat a vyhodnocují chování aplikací v reálném čase.

Chytrá správa sítí s pomocí umělé inteligence
Samostatnou kapitolou je správa, provoz a údržba sítí. Huawei zde přináší unikátní řešení monitoringu informací o stavu kanálů (CSI). Tato technologie umožňuje detekovat přítomnost člověka do 8 metrů od Wi-Fi přístupového bodu a optimalizovat tím spotřebu sítě, budovy nebo nahradit PIR čidla - pasivní infračervené senzory, které běžně reagují na tepelné změny způsobené pohybem osob v prostoru. V praxi to znamená úsporu elektrické energie tím, že v době, kdy je ve firmě málo zaměstnanců, je většina Wi-Fi vysílačů hybernována a zapínají se dle aktuální potřeby, nebo v případě inteligentní budovy lze v prázdné místnosti zhasnout či vypnout klimatizaci. Technologie CSI zapadá do Huawei architektury označované jako „One Map, One Brain“, která propojuje digitální mapu celé sítě s umělou inteligencí, jež funguje jako automatický správce. Díky tomuto řešení lze zobrazit cestu jednotlivých aplikací napříč sítí, rychleji najít chyby a v mnoha případech je rovnou automaticky odstranit. Lze tak vyřešit až 80 procent bezdrátových problémů, a to během minut. Provozovatelé sítě pak mohou s minimálními lidskými zdroji spravovat infrastrukturu pro desetitisíce uživatelů.

20. listopadu 2025

